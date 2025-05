TZB-info / Ceny energií a paliv / ČEZ získal v dubnu více zákazníků než všichni ostatní dodavatelé dohromady

ČEZ získal v dubnu více zákazníků než všichni ostatní dodavatelé dohromady

Obchodníci s elektřinou a plynem měnili především ceníky pro stávající zákazníky. Vybíráte si svého dodavatele, nebo ho chcete změnit? Podívejte se na přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi. Zákazníci v dubnu nejvíce přecházeli k ČEZu. Jak se vyvíjí ceny energií na burzách v ČR.

IN ENERGIE má novou cenově atraktivní řadu produktů

V uplynulém týdnu obchodníci měnili hlavně ceníky pro stávající zákazníky. Těmto zákazníkům sice snižovali ceny komodity, ale na druhou stranu využili snížení cen ke zvýšení stálého platu. V tomto období se objevilo několik nových ceníků s měsíčním fixem na červenec. Pro nové zákazníky si ostravský dodavatel IN ENERGIE nachystal nové nabídky elektřiny a plynu s nízkou cenou komodit a i relativně nízkým stálým platem.

Situace na trhu s energiemi se stále mění. Ještě donedávna se na trhu téměř neobjevily nabídky s delší fixací než na dva roky. Nyní obchodníci mají v nabídkách i produkty s tříletou fixací a za nejnižší cenu. Před několika měsíci byl cenově nejlevnějším tarif většinou se závazkem na rok. Delší závazek často nebyl nejvýhodnější, když započítám cenu za komoditu a bonus.

IN ENERGIE má od 1. června v nabídce tři produkty (PREMIUM_12 (24.36), které se odlišují délkou závazku a s tím souvisící fixní cenou. Nové nabídky jsou výrazně levnější. Například jednoletý tarif je nyní o 340 Kč/MWh levnější jak u elektřiny, tak i u plynu. Nejdražší je jednoletý závazek, a naopak nejlevnější tříletý, jehož cena je mezi několika nejlevnějšími na trhu.

Mimoto obchodník aktualizoval ceníky elektřiny i plynu měsíčního fixu, cena elektřiny i plynu je zase proti červnové vyšší.

Dodavatel E.ON Energie pokračoval v aktualizaci cen tarifů, tentokrát se zaměřil na ceníky elektřiny, které jsou určené stálým zákazníkům. Ceník Komplet elektřina MAX s klesající cenou 5/25 obsahuje závazek až do konce roku 2027 s fixní cenou, která každým rokem klesá zhruba o 100 Kč/MWh. Ve srovnání s předchozím ceníkem jsou nové ceny komodity zhruba o více jak 100 Kč/MWh nižší.

Součástí tarifu je i servis elektrikáře nebo hodinového manžela v hodnotě až 5 000 Kč v každém roce. Zákazník za nejen tyto služby zaplatí nově 140 Kč/měsíc, o 10 Kč více než předtím.

Nová je i cena produktu Variant na 2 roky 5/25, jež má mírně levnější cenu elektřiny a i plat, ale bez servisních služeb.

CENTROPOL ENERGY také zlevňuje poslední dobou nabídky pro své stávající zákazníky. V uplynulém týdnu jim začal nabízet produkt FIXNĚ na 2 roky, který je u elektřiny o 114 Kč/MWh levnější než předcházející nabídka. U plynu nelze změnu posoudit, protože od poslední verze srovnatelného produktu uplynulo dost času.

TEDOM energie snižuje cenový strop u tarifu T-Spot se stropem. Ceny tohoto produktu pro elektřinu a pro plyn se počítají podle spotových cen s tím, že zákazník má jistotu, že v případě jejich růstu se mu nepromítnou vysoké ceny do vyúčtování, ale zastaví se na fixní ceně.

Dodavatel nově snížil maximální průměrnou cenu u elektřiny na 2 999 Kč/MWh a na 1 299 Kč/MWh u plynu. Původní cenový strop byl 3 299 u elektřiny a 1 449 Kč/MWh. Dodavatel si počítá za služby obchodu u elektřiny 350 Kč + za cenový strop 150 Kč. Takže ke spotové ceně je třeba ještě připočíst tyto dvě částky. V případě plynu jsou příplatky nižší, za služby obchodu 250 Kč a za cenový strop 75 Kč/MWh. K využití tarifu je nutný chytrý elektroměr nebo plynoměr. Uvidíme podle dalšího vývoje, ale zatím pro zákazníka bych spíše doporučil levný fix, protože zatím elektřina i plyn se po započtení příplatků pohybují na hranici zastropování.

BIDLI energie mění podmínky měsíčních tarifů BIDLI GARANCE NA MĚSÍC IV a to tím, že obchodník zvýšil koeficient pro výpočtu částky za zobchodování z 1,08 na 1,10. Částka za zobchodování sestává u dodavatele ze dvou položek, jednak je to pevná částka (elektřina 450 a plyn 350 Kč/MWh) a pak koeficient. To je proto, aby za případných vysokých cen nebo zase za nízkých cen měl obchodník zajištěnou pro něj adekvátní odměnu.

BIDLI na úvodní stránce uvádí fixní cenu plynu za 990 Kč a cenu elektřiny 2 490 Kč/MWh. Bohužel nezveřejnil žádný ceník, tak není znám stálý plat a jiné podmínky.



Tab. 1: Novinky za uplynulý týden (* vážený průměr cen za všechna období závazku, ** měsíční fix, zeleně – pokles ceny, červeně – růst ceny proti srovnatelnému předchozímu produktu) Tab. 1: Novinky za uplynulý týden (* vážený průměr cen za všechna období závazku, ** měsíční fix, zeleně – pokles ceny, červeně – růst ceny proti srovnatelnému předchozímu produktu)

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu ke sjednání pro nové zákazníky

V následující tabulce se nejedná o pouhé cenové srovnání podle výše nákladů na energie za jeden rok. Ve výběru subjektivně srovnám produkty, které bych si vybral sám. Tento přehled spolu s předchozí tabulkou ale přinejmenším může posloužit jako informace, jaké jsou nyní ceny elektřiny a plynu na trhu a jaké by si čtenář měl vyjednat.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu ke sjednání za poslední týden (* – pro spotřebu do 3 MWh/rok) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu ke sjednání za poslední týden (* – pro spotřebu do 3 MWh/rok)

ČEZ získal v dubnu nejvíce nových odběrných míst elektřiny a plynu

ČEZ Prodej i v dubnu potvrdil trend posledních měsíců, kdy stabilně získává nejvíce zákazníků v obou komoditách. Je to velký rozdíl ve srovnání s přehledem za loňský duben, kdy u elektřiny výrazně ztrácel zákazníky. Zatímco ČEZ získává tisíce zákazníků za měsíc, ostatní úspěšní velcí dodavatelé energií mají jen stovky nových zákazníků. Výjimkou je pouze innogy v elektřině. Změny u většiny dodavatelů jsou jen v jednotkách odběrných míst.

Proti loňskému dubnu ztrácejí obchodníci, kteří loni získávali zákazníky na měsíční fixy a letos je tito zákazníci opouštějí. Možná i nevhodná cenová politika hlavně vůči stávajícím zákazníkům může za propad počtu odběrných míst některých dodavatelů.

Na druhou stranu je velmi obtížné pro menší dodavatele změnit trend ve vývoji počtu odběratelů, protože i když mají atraktivní ceny, tak spolehlivě funguje u velkých dodavatelů retenční oddělení s cenami, které jsou ještě níž. Víc než jindy mají na počty zákazníků vliv také zprostředkovatelé s levnými podpultovými nabídkami. Stává se stále obtížnější i pro zavedené společnosti se na trhu rozšiřovat.



Tab. 3: Přehled dvaceti nejvíce a nejméně úspěšných dodavatelů za duben 25 podle počtu odběrných míst elektřiny a plynu (zdroj dat OTE, a.s.) Tab. 3: Přehled dvaceti nejvíce a nejméně úspěšných dodavatelů za duben 25 podle počtu odběrných míst elektřiny a plynu (zdroj dat OTE, a.s.)

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR