Který dodavatel energií získal v květnu 2025 nejvíce odběrných míst?

Nové ceníky elektřiny a plynu se týkají pouze měsíčních fixů. Z měsíční zprávy Operátora trhu za květen vyplývá, který dodavatel zaznamenal nejvyšší přírůstek odběrných míst. Nová transformovna v Brně výrazně navýší kapacitu sítě a umožní připojování dalších obnovitelných zdrojů. Jaký tarif zvolit pro další období? Přinášíme i aktuální přehled cen na burzách v ČR.

Na trhu s energiemi se uplynulý týden neobjevily žádné změny. Je to způsobeno postupným zvyšováním cen na burzách, hlavně plynu vlivem konfliktu kolem Íránu. V této situaci obchodníci vyčkávají a zveřejňují jen povinné změny, a to jsou jen změny cen u měsíčních fixů. Protože ty se stanovují podle měsíčních kontraktů na burze PXE a ty také celkem výrazně rostou.

V seznamu máme již srpnové ceny elektřiny a plynu, protože považujeme za důležité vědět, jak se vyvíjejí s tím, že zákazníci se mohou včas rozhodnout a případně si včas zvolit jiný produkt dříve, než se nabídka na trhu výrazně sníží.



Který dodavatel získal v květnu nejvíce odběrných míst?

Operátor trhu pravidelně touto dobou zveřejňuje počet změn odběrných míst po jednotlivých dodavatelích za předchozí měsíc. Z nich lze částečně odvodit, jak si který dodavatel vede, jak se snaží získat nové zákazníky nebo jak ovlivňuje jeho méně vhodná obchodní politika v minulosti jeho počty zákazníků. Je to věc dlouhodobá, která není výsledkem právě posuzovaného měsíce. Není to také jen jediný ukazatel, obchodník může sjednávat velké kontrakty s velkými odběrateli a přitom může malé zákazníky z řad domácností ztrácet.

Na druhou stranu lze pozorovat velkou snahu některých obchodníků zvrátit nepříznivý vývoj v počtu zákazníků a nabízet v současné době skvělé ceny včetně bonusů novým zákazníkům. Ovšem při této snaze by obchodníci neměli zapomínat na své stálé zákazníky, kteří mají mnohem vyšší ceny, protože i oni mohou chtít platit nižší účty za energie a rozhodnout se dříve nebo později dodavatele změnit.

V případě elektřiny je vidět, že hlavní změny probíhají mezi několika největšími obchodníky, kteří ztrácejí, ale i získávají nové klienty. Je to způsobeno činností portálů, které srovnávají a doporučují nabídky významných dodavatelů. Počty ztracených odběrných míst dodavatelů na druhém konci tabulky jsou výrazně nižší než počty získaných nejúspěšnějších. Například nejúspěšnější dodavatel získal 4 404, ale nejméně úspěšný ztratil jen 299 přípojek.

Jiná situace je u plynu, kde jako dlouhodobý zdroj odběrných míst slouží zákazníci společnosti innogy Energie, což je způsobeno zcela dominantním postavením na trhu, co do počtu zákazníků i do rozmístění v ČR. Mimo tohoto dodavatele je situace podobná jako u elektřiny.



Počet změn odběrných míst je letos asi o 10 procent vyšší než předcházející rok. To platí i pro ostatní měsíce s výjimkou ledna. V tuto dobu končí závazky z doby po krizi a také je stále více patrná snaha dodavatelů a zprostředkovatelů přimět zákazníky ke změně. Následující grafy vyjadřují celkové počty, z nichž ale devadesát procent tvoří domácnosti.



Z měsíční zprávy Operátora trhu za květen

Celkový počet registrovaných odběrných a předávacích míst (OPM) byl ke konci května 6 463 602, což je proti dubnu o 15 424 více. To souvisí s registrací výroben elektřiny v souvislosti se změnou zákona od 1. 7. Průměrná cena na spotovém trhu (prodej, nákup) dosáhla 73,13 EUR/MWh. Sdílené ceny byly nižší: 71,04 EUR/MWh.

Počet OPM plynu ke konci května dosáhl 2 714 637, to znamená další pokles proti předchozímu měsíci, tentokrát o 2 596. Průměrná cena plynu v květnu na vnitrodenním trhu operátora skončila na 37,13 EUR/MWh.

Nová transformovna v Brně významně navýší kapacitu sítě, umožní připojování dalších obnovitelných zdrojů

Distribuční společnost EG.D, člen skupiny E.ON, uvedla do provozu jednu z letošních nejdůležitějších a největších investic. Nová transformovna 110/22 kV na ulici Klusáčkova v Brně významně navýší kapacitu sítě, umožní připojování dalších obnovitelných zdrojů a podpoří rozvoj elektromobility i průmyslových zón v rámci jihomoravské metropole. Součástí investice je i nové kabelové vedení velmi vysokého napětí o délce 2,7 kilometru. Stavba byla realizována v rámci přeshraničního projektu ACON. Náklady na její realizaci činily zhruba 400 milionů korun, z toho významnou část pokryla evropská dotace.

„Rozvodna Brno-Sever je pro nás letošní nejdůležitější stavbou, reaguje na rostoucí počet obnovitelných zdrojů připojovaných do sítě a vyšší nároky na distribuční soustavu. Tímto krokem se výrazně odlehčí stávajícím transformovnám 110/22 kV v okolí centra Brna a vznikne kapacitní rezerva pro budoucí rozvoj města,“ říká Pavel Čada, místopředseda představenstva EG.D.

Stávající spínací stanice 22 kV Brno Sever byla v uplynulých letech nejzatíženější v rámci městské distribuční sítě, s meziročním nárůstem zatížení o 0,3–0,6 MW. „Vzhledem k limitům současné infrastruktury bylo rozhodnuto transformovnu přebudovat na plnohodnotnou 110/22 kV stanici s novým přímým napojením na síť velmi vysokého napětí,“ doplňuje Pavel Čada.

Jaký tarif vybrat pro další období?

Zákazníci by si nyní měli pospíšit se zafixováním ceny hlavně plynu, protože to vypadá, že alespoň nejlevnější nabídky budou z trhu staženy vlivem vyšších cen na burzách kvůli krizi v Íránu.



Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek v posledním týdnu ke sjednání novými zákazníky Tab. 3: Přehled nejvýhodnějších nabídek v posledním týdnu ke sjednání novými zákazníky

Ceny energií na burzách v ČR poslední týden