CENTROPOL ENERGY nabízí levný plyn a bonus k tomu

E.ON snižuje ceny elektřiny novým zákazníkům. CENTROPOL zase zveřejnil nové, levnější ceníky plynu. Podíly dodavatelů elektřiny a plynu v roce 2024 – zájem o změnu dodavatele stoupá. Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi a přehled cen na burzách v ČR.

E.ON snížil ceny elektřiny novým zákazníkům

Dodavatel E.ON Energie pokračuje ve snižování cen, které započal v dubnu. Tentokrát snížil ceny elektřiny v akvizičních cenících a podobně jako u předcházejících nových ceníků zvýšil stálý plat.

Nově je elektřina levnější o 157 do 248 Kč/MWh. Proti únorovým verzím ceníků se zvedl stálý plat u produktů na rok a na dva o 20 Kč/měsíc a u tarifu s klesající cenou o 10 Kč/měsíc.

V současné době prodejce nabízí produkty s jednoletým či dvouletým závazkem a s fixní cenou a pak produkt s delším závazkem do konce roku 2027 s tím, že ceny zákazníkům každý rok klesnou. Tato nabídka je doplněna službou elektrikáře v hodnotě 5 000 Kč na jeden rok.

Mezi nejnovějšími nabídkami se jeví jako nejvýhodnější tarif s klesající cenou, protože u něj jen prakticky za příplatek jedné koruny měsíčně dostane zákazník službu za celou dobu závazku až 15 tisíc korun a rozdíl v ceně komodity (fixní cena dvouletého produktu a průměrná cena za dobu závazku u produktu s klesající cenou) je pouhé dvě koruny.

Navíc obchodník poskytuje ještě velmi štědrý bonus za online sjednání až do výše 4 500 Kč. Tento bonus je závislý na spotřebě zákazníka, pro běžnou spotřebu produktu pro svícení kolem 2 MWh/rok je bonus až 1 500 Kč.

E.ON již delší dobu nabízí dvě verze tarifů, které se od sebe liší tím, zda se jedná o zelenou elektřinu. V tomto případě je cena proudu vyšší 28,10 Kč. Na stránkách společnosti je implicitně nabízena zelená elektřina.

CENTROPOL naopak snížil cenu zemního plynu a přidal k tomu bonus za sjednání

Novinkou od CENTROPOLU ENERGY jsou dva aktualizované ceníky, tarif pro dodávku plynu novým zákazníkům se závazkem a s fixní cenou na dva roky. Tyto tarify se od sebe liší formou sjednání smlouvy. Tarif ONLINE napovídá, že lze jej sjednat pouze elektronicky a za to má zákazník výhodu úspory 4 Kč za měsíc. Jinak proti poslední verzi ze začátku ledna obchodník stálý plat neměnil. Cena plynu je naproti tomu o 177 Kč/MWh nižší, oba tarify mají stejnou cenu komodity. Cenou plynu spolu s bonusem patří tyto nabídky k vůbec nejvýhodnějším oficiálním nabídkám na trhu.

Obchodník také vydal nové ceníky určené stávajícím zákazníkům, jeden z nich má dosud neobvyklou dobu závazku na dva a půl roku. FIXNĚ na 2,5 roku obsahuje ceny komodity mírně nad třemi tisíci a druhý ceník se závazkem na 3 roky je o něco levnější FIXNĚ PRO TEBE na 3 roky.

Tyto nabídky pro stávající zákazníky jsou již natolik výhodné, že se většině zákazníků s nízkou spotřebou nevyplatí vyhledávat nabídky jiných dodavatelů, protože úspora změnou dodavatele je již minimální.



Tab. 1: Nové nabídky na trhu za uplynulý týden (zeleně – pokles ceny, červeně růst ceny ve srovnání s minulou verzí ceníku) Tab. 1: Nové nabídky na trhu za uplynulý týden (zeleně – pokles ceny, červeně růst ceny ve srovnání s minulou verzí ceníku)

Podíly dodavatelů elektřiny a plynu v roce 2024 – zájem o změnu dodavatele stoupá (OTE a.s.)

Je to již téměř 20 let, kdy si každý odběratel elektřiny může zvolit svého dodavatele. U trhu s plynem tato možnost trvá již 18 let. Fungující otevřené trhy s energiemi jak v Čechách, tak v rámci mezinárodní spolupráce umožňují na straně odběratelů svobodnou volbu dodavatele, a tím dosáhnout lepších podmínek pro odběratele, a to nejen z pohledu samotné ceny komodity, ale i dodatečných doprovodných služeb. I z tohoto důvodu na poli dodávek energií v Česku panuje čilá konkurence.

Jak vyplývá ze statistických dat operátora trhu, který administruje změny dodavatele v ČR, zájem o změnu dodavatele energií ani v roce 2024 nepolevil. Svého dodavatele elektrické energie se v minulém roce rozhodlo změnit 579 344 odběratelů a dodavatele plynu celkem 204 696 odběratelů. Zájem o změnu dodavatele elektřiny a plynu se tak stále drží na vysokých hodnotách. Na trhu s plynem se jedná o více než dvacetiprocentní nárůst změn než v roce 2023, kdy se uskutečnilo 171 306 změn dodavatele.

Ke změně dodavatele odběratelé přistupují z mnoha důvodů, ať už z důvodu konce smluv na dobu určitou, vývoje cen na trhu s elektřinou a trhu s plynem nebo kvůli nabízeným dodatečným službám nad rámec dodávky elektřiny nebo plynu anebo díky obecně lepší informovanosti o situaci na trzích. Z dat vyplývá, že nejčastěji odběratelé v minulém roce přešli k větším dodavatelům, jako jsou ČEZ Prodej, PRE a E.ON. Nejvíce změn dodavatele se však již tradičně uskutečňuje na začátku ledna, ale jak vyplývá ze statistik OTE i v dalších měsících je patrná snaha zákazníků změnit svého dodavatele. Nejvíce odběratelů změnilo dodavatele v roce 2021, který byl poznamenán počátkem energetické krize. Tehdy byly ale změny ovlivněny hlavně krachem některých dodavatelů.

„Výsledky statistik za uplynulý rok ukazují, že trh s dodávkami elektřiny a plynu v Česku funguje. Odběratelé se naučili orientovat v tržním prostředí, sledují vývoj cen a s tím spojené různé cenové nabídky, ze kterých si vybírají tu nejvýhodnější. Jsme rádi, že k tomu napomáháme, jak z hlediska administrace celého procesu změny dodavatele, tak i organizováním krátkodobých trhů, poskytujících cenové signály,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva společnosti OTE, a.s.

„Trh s elektřinou je v ČR otevřený všem odběratelům elektřiny a plynu. Každý z nich si může zvolit dodavatele podle svého rozhodnutí. Těší mě, že operátor trhu a jeho systém tyto přechody mezi dodavateli bezproblémově zpracovává bez ohledu na důvod změny dodavatele, situaci na trhu s elektřinou a trhu s plynem, a celkově tak přispívá k rozvoji energetiky jako celku,“ dodává Igor Chemišinec, místopředseda představenstva OTE.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu ke sjednání

Tabulka je nově upravená. Pořadí nabídek je pouze podle ceny komodity a výše stálého platu. V pořadí již není zohledněn bonus, který někteří dodavatelé novým zákazníkům poskytují. Problém byl v tom, že různí dodavatelé mají různé podmínky poskytování bonusů, a to bez vytváření speciálních algoritmů pro jednotlivé nabídky nelze zajistit. Nově v Kalkulátoru cen energií TZB-info bude výše bonusu uvedena v textu u nabídek a v tabulce v tomto článku je informace o bonusech v posledním sloupci tabulky.

Když zákazník dostane konkrétní bonus, tak si lze porovnat celkovou hodnotu nabídky prostřednictvím funkce „Individuální cenová nabídka“ v editoru pro zadání údajů pro srovnání – při zadání produktové řady.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky za uplynulý týden (zeleně – novinky na trhu, * – nabídka do 3 MWh spotřeby) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek pro nové zákazníky za uplynulý týden (zeleně – novinky na trhu, * – nabídka do 3 MWh spotřeby)

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR v uplynulém týdnu