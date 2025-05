TZB-info / Ceny energií a paliv / Spotřebu elektřiny či plynu může stanovit i odhad distributora

Spotřebu elektřiny či plynu může stanovit i odhad distributora

Na Energetický regulační úřad (ERÚ) se spotřebitelé aktuálně obracejí se specifickým dotazem týkajícím se vyúčtování. Není jim jasné, jak mohla být stanovená spotřeba energie, aniž by kdokoliv viděl jejich elektroměr nebo plynoměr.

Není to sice přímo pravidlem, velmi často ale spotřebitelům na jaře chodí řádná vyúčtování za energii. ERÚ jim na svých telefonických linkách každoročně pomáhá, pokud se ve faktuře nedokážou zorientovat. Letošek je však netypický zvýšeným množstvím podnětů na stanovení spotřeby odhadem distributora.

Odhad lze pro účely vyúčtování skutečně využít, pokud si zákazník neudělá samoodečet, nebo hodnoty z měřicího zařízení neodečte distributor. Nejedná se přitom o žádný náhodný odhad, ale o hodnoty vycházející z tzv. typových diagramů dodávek (TDD), tedy modelů spotřeby dle různých typů odběratelů. Spotřebu lze odhadovat maximálně dvakrát po sobě, následně už musí dojít k fyzickému odečtu, nebo samoodečtu zákazníkem.

„Obecně by odhad distributora měl odpovídat realitě, vychází totiž z velkého množství měření u domácností podobného typu. Samozřejmě se ale může stát, že v některých případech sedět nebude, protože daný spotřebitel například výrazně šetří na topení, vůbec nevyužívá některé spotřebiče a podobně. V takovém případě může vyúčtování u dodavatele reklamovat, a pokud doloží skutečnou spotřebu, měl by obchodník jeho reklamaci uznat,“ radí Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ. „Jestliže ale spotřebiteli z vyúčtování plyne nedoplatek, měl by ho určitě v termínu uhradit, ať se nevystavuje riziku sankcí. Pokud bude spotřeba upravená, dodavatel mu následně rozdíl musí vyrovnat,“ dodává Markéta Zemanová.

V případech, kdy mu zákazník zašle písemnou reklamaci týkající se spotřeby, má dodavatel na její vyřízení 30 dní. Standardní lhůta pro vyřízení reklamace je sice poloviční, spotřebu ale stanoví distributor, a protože je nutná spolupráce obou subjektů, dává zákon obchodníkovi v těchto situacích více času.

Odhadu distributora se lze úplně vyhnout, pokud spotřebitelé využívají možnosti samoodečtu. Ten spočívá jednoduše v opsání hodnoty z elektroměru (u dvoutarifní sazby je nutné uvést jak spotřebu ve vysokém, tak nízkém tarifu) nebo plynoměru, případně vyfocení přístroje, a zaslání těchto a dalších základních údajů příslušnému distributorovi (podrobnosti jsou uvedené na webových stránkách distributorů).

Časté otázky a odpovědi týkající se vyúčtování

Jak se zjišťuje spotřeba? Podle příslušné vyhlášky jsou údaji o měření údaje zaznamenané měřicím zařízením, údaje předané zákazníkem (tzv. samoodečty) a pak také náhradní údaje získané tzv. odhadem. Všechny možnosti jsou přípustné.

Je správně uvedeno zúčtovací období? Zkontrolujte si, zda na sebe spotřeba v odběrném místě a související vyúčtování navazují v čase, případně kdy proběhl poslední řádný odečet z měřicího zařízení.

Je správně uvedena jednotková cena (Kč/MWh)? Odpovídá výše neregulované složky ceny stanovené dodavatelem smluvním podmínkám? Pozor, že cena se mohla v průběhu zúčtovacího období měnit, pokud to smlouva umožňuje a dodavatel měnil své ceníky. Zvýšení ceny je však povinen dopředu oznámit (minimálně s třicetidenním předstihem, prokazatelně a adresně; pokud s navýšením nesouhlasíte, můžete smlouvu vypovědět). Cena se může také změnit, pokud v průběhu zúčtovacího období došlo k tzv. prolongaci.

Započítal dodavatel všechny uhrazené zálohy? Zkontrolujte si také, zda obchodník správně spočítal celkovou výši záloh, zda započítal minulý přeplatek, pokud vám ho nevrátil na účet apod.

Odpovídají nově nastavené zálohy předpokládané spotřebě? Maximální výše dodavatelem stanovených záloh je zákonem limitována důvodně předpokládanou spotřebou. Dodavatel počítá spotřebu domácnosti za předchozí období a tu následně vynásobí aktuální cenou energie, která odpovídá smlouvě. Dobře nastavené zálohy by pak na konci zúčtovacího období standardně neměly generovat velké přeplatky, ale ani nedoplatky. Na zálohách tedy zbytečně nepřeplácejte.

Co dělat, když spotřebitel s vyúčtováním nesouhlasí? Pak vyúčtování písemně reklamujte u svého dodavatele. Na vyřízení reklamace má standardně 15 dní, nebo 30 dní v případě reklamace souvisejících služeb (typicky výše spotřeby). Pokud obchodník lhůtu nedodrží, můžete žádat o finanční náhradu. V případě elektřiny náhrada činí 600 Kč za každý den, nejvýše 24 000 Kč (více ve vyhlášce ERÚ o kvalitě dodávek elektřiny), u plynu pak 750 Kč za každý den, nejvýše 7 500 Kč (více ve vyhlášce o kvalitě dodávek plynu). O finanční náhradu musíte požádat písemně dodavatele a maximálně do šedesáti kalendářních dnů od chvíle, kdy k porušení došlo.