Zákazníci měnili dodavatele elektřiny a plynu více než minulé jaro

Ceny měsíčních fixů klesají. Srovnání cen energií za 12 měsíců – jsou výhodnější klasické fixní produkty nebo měsíční fixy? V březnu 2025 měnilo dodavatele elektřiny a plynu více zákazníků než před rokem. Přehled nejvýhodnějších nabídek zůstává bez změny. Po několikatýdenním poklesu ceny na burzách v ČR zase rostou.

Klesají pouze ceny měsíčních fixů a klesají spotové ceny

Stejně jako minulý týden byla aktivita obchodníků týkající se vydávání nových ceníků minimální. Žádný významný dodavatel elektřiny a plynu nezveřejnil nový ceník. Změny se týkaly pouze produktů s fixní cenou na měsíc, která poslední týdny hlavně u elektřiny významně poklesla a nyní jsou květnové a červnové ceny proudu nejnižší na trhu, dokonce i nižší, než jsou nejlevnější nabídky s fixní cenou. A to tu již dlouho nebylo.

U plynu fixní ceny na měsíc sice také klesají, ale zatím stále nejsou pro zákazníky atraktivní. Po zlevnění cen pro stávající zákazníky jsou klasické ceníky mnohdy na tom cenově lépe.



Tab. 1: Nejnovější ceníky vydané za uplynulý týden (cena zeleně znamená pokles cen proti předchozí ceně)

Porovnání nejlevnějšího ceníku s měsíčním fixem za 12 měsíců, který je levnější

Protože aktuální cena měsíčních fixů již konkuruje nejlevnějším fixním produktům, napadlo mne spočítat průměrnou cenu za posledních 12 měsíců a porovnat ji s nejlevnější klasickou fixní nabídkou ze začátku porovnávaného období, z června loňského roku. Zda kdyby se tehdy někdo rozhodl a po roce by svoje rozhodnutí zhodnotil, který z porovnávaných tarifů byl výhodnější.

Není to žádná novinka. Když byly nejvyšší ceny, tak obchodníci nabízeli tento produkt s tím, že průměrná cena za posledních 12 měsíců je velmi výhodná.

Elektřinu jsem porovnával s nejlevnějším fixním produktem od Pražské plynárenské a plynu s ceníkem společnosti ELIMON na 24 měsíců. U měsíčních cen je ještě doplněna průměrná spotřeba v jednotlivých měsících. Cena je váženým průměrem se zohledněním spotřeby v jednotlivých měsících.

Jak u elektřiny, tak u plynu by zákazník před rokem vydělal, kdyby zvolil fixní produkt. Opak by mohl nastat v případě, že bychom vývoj cen sledovali déle, třeba další rok, a tak by mohly být cenově nižší fixy na měsíc.



Tab. 2: Porovnání cen měsíčních fixů a nejlevnější ceny u fixního produktu z června loňského roku

Který dodavatel byl v březnu nejúspěšnější v počtu získaných odběrných míst

V březnu letošního roku změnilo dodavatele 220 168 odběrných míst ve všech kategoriích, což je o 5 748 více než loni za stejné období. I letos v prvním čtvrtletí je počet změn výrazně vyšší než v období před energetickou krizí, kdy například v roce 2020 změnilo dodavatele jen 185 254 odběrných míst.

Po krachu mnoha dodavatelů v době krize postižení zákazníci byli často nuceni se smluvně zavázat ke smlouvě s vyšší cenou. Nyní platnost takových smluv končí a zákazníci chtějí lepší cenu i za cenu změny dodavatelů. Na jedné straně pozorujeme velkou aktivitu zprostředkovatelů a velkých dodavatelů a na druhé straně je tu ochrana zákazníků velkých dodavatelů před nabídkami konkurence spočívající ve výhodnějších nabídkách pro stávající zákazníky.

Menší dodavatelé v tomto konkurenčním boji bohužel stojí stranou s výjimkou těch, kteří nabízí nejen dodávky elektřiny, ale i služby spojené s OZE.

Počty v následující tabulce jsou výsledkem aktivity za dobu několika měsíců, rovněž výsledky za březen ještě neurčují celkový trend. Změna v počtu odběrných míst není jediným ukazatelem, jak si ten který obchodník vede, je to jeden z více ukazatelů.



Tab. 3: Dvacet obchodníků, kteří získali nejvíce odběrných míst v březnu 2025, a dvacet nejméně úspěšných

Nabídka nejvýhodnějších tarifů elektřiny a plynu

Nejvýhodnější nabídky se ve srovnání s předcházejícím týdnem nezměnily, jsou nadoraz a v nejbližší době nelze očekávat ještě nižší ceny. Zájemce si může vybrat, kontaktovat dodavatele a případně uzavřít s ním smlouvu, i když bude čekat na konec stávající smlouvy ještě několik měsíců.



Tab. 4: Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi za uplynulý týden (** – nabídka s bonusem)

Po několikatýdenním propadu cen na burzách začaly ceny opět růst

V reakci na odložení cel jsou ceny komodit na burze PXE vyšší proti minulému týdnu. Ceny na spotovém trhu klesají hlavně přes den.