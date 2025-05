TZB-info / Ceny energií a paliv / Skautská energie chystá další aukci pro dodávku elektřiny a plynu

Skautská energie chystá další aukci pro dodávku elektřiny a plynu

První červencové ceny elektřiny i plynu u produktů s fixní cenou na měsíc jsou vyšší než v červnu. Skautská energie připravuje další aukci elektřiny a plynu. Společnost innogy má dobré zkušenosti se zákaznickými centry, proto bude jejich počet růst. Ceny energií na burzách v ČR v uplynulém týdnu opět mírně rostou.

Změny v cenících energií za uplynulý týden

Ceny elektřiny a plynu na burzách nyní již druhý týden stagnují nebo se mírně zvyšují, a to má vliv na aktivitu obchodníků. Nabídkové ceny energií pro domácnosti jsou v současnosti na dosti nízké úrovni a již se nevyplatí je ještě více snižovat a nepomáhá k tomu ani silný konkurenční boj mezi dodavateli.

A tak jedinými změnami jsou nové ceny měsíčních fixů, což je jakási alternativa spotových cen. Na rozdíl od nich je cena určována na burze PXE, jako spekulativní cena dosažená aktivitou obchodníků. Jedná se většinou o finanční vyrovnání obchodů bez fyzických dodávek. U spotových cen se jedná vždy o zobchodované ceny v určitém okamžiku, spotové ceny vyjadřují poměr nabídky a poptávky u skutečných fyzických obchodů, bez spekulace.

V uplynulém týdnu se objevily první červencové ceny produktů s fixní cenou na měsíc. Včasné zveřejňování těchto cen vyplývá ze zákonné nutnosti informovat zákazníky včas o nových cenách, aby ti se mohli rozhodnout, zda budou pokračovat s měsíčními fixy, nebo zvolí jiný produkt pro dodávku energií.

Hlavně ceny elektřiny měsíčních fixů v uplynulých dvou měsících patřily k nejlevnějším na trhu s tím, že měsíční fixovaná cena se více vyplatí u zákazníků, kteří v zimě topí a mají sjednaný tarif určený pro vytápění. Vývoj posledních měsíců a ceny na burze v budoucnu (jsou nyní až na listopad) ale nenapovídají, že by ceny elektřiny měly klesat a že by to měla být výhodnější varianta než klasický fixní produkt.

Měsíční produkt nabízí relativně mnoho dodavatelů, včetně těch velkých, jako jsou Pražská plynárenská, CENTROPOL nebo EPET (Dobrá energie). Tyto produkty byly populární v době, kdy ceny energií na burze prudce klesaly, ale dodavatelé reagovali na pokles cen velmi pomalu a vytrvale nabízeli energie za vysoké ceny.

Jako první zveřejňují nové ceny na měsíc dodavatelé LAMA ENERGY a FONERGY, kteří jako rozhodný datum pro výpočet cen mají desátý den v novém měsíci, posunutém o dva měsíce dopředu. Takže kolem desátého května zveřejňují ceny na červenec. Oba dodavatelé mají v podmínkách stejné ceny za zúčtování i stejné výše stálého platu a i stejný den odečtu ceny. Kdežto třetí dodavatel v tabulce Eneka zveřejňuje ceny měsíc dopředu, ale patnáctý den na následující měsíc. Nyní má cenu na červen. Její cena je proti cenám dvou dříve uvedených nižší, protože cena na nejbližší následující měsíce je většinou nižší, než je na vzdálenější měsíce. Záleží ovšem také na vývoji cen na burze v průběhu měsíce. Například od té doby, kdy se začalo ustupovat od zavádění amerických cel, ceny energií zase mírně rostou.

V uplynulém týdnu žádný dodavatel nezveřejnil bonusy, které mají nalákat nové zákazníky. Relativně novinkou, o které jsem již psal, je upozornění zákazníkům, že bonus dostanou zákazníci pouze do konce měsíce.

Novinkou pro mne je akce MND Energie, která za sjednání nové smlouvy nabízí možnost výhry elektrokola v hodnotě devadesát tisíc korun, což by pro někoho mohlo být lákavější než finanční bonus.



Tab. 1: Přehled novinek za poslední týden (červeně – růst cen, zeleně – pokles cen)

Aukce na dodávku levnějších energií pořádá Skautská energie již od roku 2014, díky ní ušetřili zúčastnění tisíce korun. I když ne vždy se vše podařilo, organizátoři našli způsob, jak se příště vyvarovat chyb. V současné době je na prvním místě kladen důraz mimo ceny na bezpečnost dodávek, do aukce jsou přizváni jen silní a prověření dodavatelé, kteří splní to, co organizátoři zájemcům slíbili.

Aukce na dodávku elektřiny a plynu se závazkem a s fixní cenou na 24 měsíců proběhne 14. srpna tohoto roku a přihlásit se mohou zájemci, kterým končí závazek v období od 1. 10. 2025 do 1. 3. 2026. Přihlášku lze poslat do konce července 2025 a je potřeba vyplnit požadované údaje, včetně nahrání posledního vyúčtování. Pro přihlášené není odeslání vyplněného formuláře závazné, vysoutěženou nabídku lze odmítnout.

Již nyní jsou známi dodavatelé, kteří se soutěže zúčastní. Jsou to tradiční obchodníci, kteří se pravidelně zúčastňují podobných soutěží a dodávají nejlevnější nabídky různým zprostředkovatelům na trhu, a přitom jsou silní a stabilní. Společnosti CENTROPOL ENERGY, Pražská plynárenská a eYello budou jistě zárukou nejnižších cen na trhu v době pořádání aukce.

V loňské aukci soutěž na dodávku elektřiny vyhrála eYello ČR s cenou od 2 499 Kč/MWh pro světelný proud, pro topení byla cena od 2 509 až do 2 559 Kč/MWh. Tehdy tato cena byla skutečně jednou z nejnižších na trhu.

Výsledky aukce plynu cenově nedopadly nejlépe, zvítězila Pražská plynárenská s nejnižší, ale na trhu s průměrnou cenou 1 226 Kč/MWh. Jak plyn, tak elektřina měla stálý plat 95 Kč/měsíc.

Bohužel loňský rok byla aukce pořádána v době růstu cen, hlavně růstu cen plynu a tím pádem byla ovlivněna vítězná nabídka.

Jakou cenu elektřiny a plynu bych od letošní aukce čekal

Sice asi pokles velkoobchodních cen je minulostí, ale díky konkurenci se drží ceny velmi nízko. Kdyby se aukce pořádala nyní, tak bych odhadl vysoutěžené ceny elektřiny na 2 400 Kč a ceny plynu na částku 900 Kč/MWh. Do srpnové aukce je ještě dlouhá doba, a ceny se mohou rychle změnit. Pro přehled o aktuálních vysoutěžených cenách může posloužit tabulka č. 3, kde jsou ceny na Českomoravské komoditní burze, podobné ceny bude asi možno získat i v aukci.

Trh se postupně mění, podobné nabídky i s hlídáním termínů mají i zprostředkovatelské portály, navíc u nich není nutné časové omezení začátku odběru. Většinou tyto společnosti nabízí energie od stejných dodavatelů, takže výsledkem aukcí nemusí být ještě výhodnější cena, než za kterou tam energie prodávají.

Zákazníci Kalkulátoru cen energií TZB-info vůbec nemusí dlouho a složitě hledat nejvýhodnější dodavatele, je to otázka pouhých několika minut. Lze také využít přehled nejvýhodnějších nabídek v následující tabulce v každém mém zveřejněném článku.

Vítězné nabídky budou zveřejněny v Kalkulátoru a to v době, kdy se přihlášení budou rozhodovat, zda nabídku přijmou.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu ke sjednání (* – pro spotřebu do 3 MWh/rok)

innogy rozšiřuje síť zákaznických center, chce být blíž zákazníkům

Pobočky innogy po celé ČR měsíčně navštíví přes 30 tisíc zákazníků. Zejména starší generace totiž preferuje osobní jednání, při němž mohou lidé své záležitosti v klidu probrat, zeptat se na vše potřebné a mít jistotu, že všemu správně rozumí. Do poboček však chodí i mladší zákazníci.

„Nedávno jsme otevřeli novou pobočku v Kroměříži. Věřím, že ještě v prvním pololetí letošního roku otevřeme také pro zákazníky v Klatovech, Vsetíně a Prostějově. V dalších městech ještě jednáme a do konce letošního roku chceme celkem otevřít osm nových zákaznických center innogy,“ řekl Karel Kincl, jednatel innogy Zákaznické služby.

Ceny energií na burzách v ČR v uplynulém týdnu opět mírně rostou