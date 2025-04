TZB-info / Ceny energií a paliv / Jaké triky teď používají dodavatelé a zprostředkovatelé energií

Jaké triky teď používají dodavatelé a zprostředkovatelé energií

Obchodníci čekali na nižší ceny energií a neměli žádné nové nabídky. Jaké triky na zákazníky nyní prodejci používají. Oficiální ceny elektřiny a plynu jsou nižší než podpultové nabídky. Jak si spočítat a porovnat nabízenou cenu? Podívejte se na spotové ceny v naší nové aplikaci Energospot.cz. Do Evropy bude potřeba dovézt v tomto roce více plynu.

Je to nezvyklá situace, protože se za uplynulý týden neobjevil konkrétní nový ceník, který by stál za zmínku. Je to asi tím, že dodavatelé vyčerpali svoje nabídky na přelomu měsíce a nyní vyčkávají, co bude dál. Ceny energií na burze sice klesají, ale zase ne o tolik, aby jejich pokles měl za důsledek další pokles cen pro domácnosti.

Když zmiňuji nové ceníky, mám na mysli ceníky pro nové zákazníky, protože ceníky pro stávající zákazníky, které většina dodavatelů vede odděleně, se moc často nemění.

Následující týden ale určitě přibydou do seznamu první ceny měsíčních fixů na červen, které podle dosavadních cen na burze PXE budou opět nižší, a tyto nabídky se posunou mezi nejlevnější nabídky na trhu. Škoda, že jsou tyto nabídky vhodné spíše pro aktivní zákazníky, kteří v případě nepříznivého vývoje cen mohou změnit produkt, nebo mají produkt s horní limitní cenou.

Oficiální ceny elektřiny a hlavně plynu jsou stejné i nižší, než tzv. podpultové nabídky zprostředkovatelů

Nejnižší oficiální ceny komodity jsou nyní na úrovni 2 450 Kč/MWh, ale s tím, že stálý plat je i nižší. Ještě výraznější rozdíl je u plynu, kdy plyn se nyní prodává i za 950 Kč/MWh.

Nabízí cenu komodity bez uvedení stálého platu, to bude asi chyták

Přes klid na trhu se na internetu objevují nabídky, které nejsou úplně čisté, i když zákazník v každém případě získá skvělou cenu. Tyto nabídky lákají na nízkou cenu komodity, ale není dostupný ceník, a tak není známa výše stálého platu, která může a nemusí být velmi vysoká. V uplynulém týdnu se objevila na internetu taková nabídka Lamy Energy. Dodavatel ale ke svým nabídkám nově také nabízí bonus za sjednání až 4 000 Kč.

Porovnejte si ceny, ale se správnými cenami – láká na nízkou cenu, kterou nemá

Porovnávač cen elektřiny a plynu zase nabízí extra levnou elektřinu ale s DPH. Po kliknutí na detail a na přiložený ceník ale čtenář zjistí, že cena je vyšší. V reklamě se nabízí cena za 2 650 Kč/MWh včetně DPH, což je 2 190 Kč/MWh bez DPH. V detailu nabídky je ceníková cena 2 450 Kč/MWh bez DPH. Možná, že to sedí, když totiž zákazník chce odejít, tak mu nabídnou bonus až 5 000 Kč.



Obr. 1: Jak zprostředkovatel láká na falešnou cenou Obr. 1: Jak zprostředkovatel láká na falešnou cenou

Sjednejte teď, nebo už nebude

E.ON sice ceníky v poslední době neměnil, ale více pracuje s bonusy. Na rozdíl od minulosti více zdůrazňuje úspory, které vzniknou po přechodu k němu i díky vysokému bonusu. Na zákazníky pak působí informace, že takto vysoký bonus ke konci měsíce končí. Potenciální zákazníky asi má popohnat, aby si pospíšili se smlouvou. Věřím, že bonusy bude obchodník nabízet i v květnu.

Porovnejte si nabízenou cenu i bonusy – jak na to

U nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info má zákazník možnost si porovnat takové nabídky prostřednictvím speciální funkce „Individuální cenová nabídka“. Funkce nabídka umožňuje zadat komoditní cenu, stálý plat a bonus přepočítaný na dvanáct měsíců. Ceny se zadávají bez DPH, bonus s DPH. Zkuste postupovat podle následujícího videa.



Jak a kde si porovnat cenovou nabídku

V současné době díky dorovnávání nejnižších cen více dodavateli je již několik nabídek s cenami stejnými nebo ještě lepšími, než jsou ty stěží legální od zprostředkovatelů na první pohled s lákavými cenami s DPH.

TZB-info rozšířilo pro čtenáře nabídku informací: máme novou aplikaci pro prezentaci spotových cen

Nedávno jsme spustili novou aplikaci, která má za úkol více zpřehlednit současné ceny na spotovém trhu operátora trhu. Zákazník se v ní seznámí s dnešním cenovým vývojem na denním trhu. Pro větší přehled je graf ještě doplněn křivkou s průměrnými cenami za posledních 30 dní. Velmi užitečný je přehled cen na následující den po jednotlivých hodinách. Zákazník může využívat těchto grafů k lepšímu řízení spotřeby v hodinách, s příznivými cenami. Napadá mě akumulace energie v době nejnižších cen nebo její přeměna na tepelnou energii.

Ti, kteří mají rádi statistiky nebo podobné přehledy potřebují k rozhodování, jak využít spotový trh, tak jistě ocení další grafy a tabulky s přehledem spotových cen na denním trhu za posledních 30 dní, průměrné ceny za den, za měsíc, za rok v různě dlouhých časových obdobích.

Připravuje se podobný přehled cen u spotového trhu s plynem a později i patnáctiminutové ceny.

Aplikace je dostupná na adrese Energospot.cz.



Ukázka grafů a tabulek v nové aplikaci Energospot.cz

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi za uplynulý týden

Jak jsem uvedl na začátku, nebyly žádné změny, nikdo nezveřejnil novou levnou nabídku, tak i náš přehled se nezměnil. Ceny energií jsou ale stejné, nebo i lepší než neveřejné nabídky. Pořadí je tvořeno i se zohledněním bonusů, které nyní obchodníci tak rádi využívají. Někdy se stane, že pořadí nejlevnějších tarifů nekoresponduje s pořadím v Kalkulátoru cen energií TZB-info. To je proto, že v Kalkulátoru započítáváme pouze ty bonusy, které jsou bez ohledu na distribuční sazbu nebo velikost odběru, tak, jak to má například Pražská plynárenská nebo ČEZ. Do přehledu započítáváme celkové náklady všech včetně bonusů.

Protože bonusy jsou mnohdy stejné pro různé délky závazku, vychází nejlépe nejkratší doba závazku. Je pak na zákazníkovi, zda zvolí krátkou dobu závazku s výhodnější cenou nebo jistotu dobré ceny na delší dobu, i když není v tabulce nejvýhodnější.



Tab. 1: Nejvýhodnější nabídky na trhu (** – pořadí se započítaným bonusem) Tab. 1: Nejvýhodnější nabídky na trhu (** – pořadí se započítaným bonusem)

Ceny na burzách v ČR

Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR dál klesaly ve srovnání s týdnem předtím. Ceny 11. 4. byly výrazně nižší, více u elektřiny než u plynu. Také je vidět, že ceny elektřiny i plynu pro domácnosti v současné době mohou být nižší než ceny pro organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

Bude potřeba dovést do Evropy více plynu než loni

Podle odhadu Mezinárodní agentury pro energii (IEA) bude potřebovat Evropa v letošním roce více plynu dováženého formou zkapalněného zemního plynu. Odběr by měl vzrůst asi o 25 %, o 33 mld. metrů krychlových.

Důvodem jsou nižší dodávky plynu plynovody z Ruska, potřeba doplnit zásobníky i předpokládaná vyšší spotřeba.