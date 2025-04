TZB-info / Ceny energií a paliv / Obchodník Fonergy zveřejnil nejlevnější nabídku na trhu s energiemi

Obchodník Fonergy zveřejnil nejlevnější nabídku na trhu s energiemi

EPET opět snižuje cenu elektřiny a plynu pro nové zákazníky. Nové levnější ceníky novým i svým zákazníkům připravila innogy. Ceny měsíčních fixů klesají již třetí měsíc po sobě. V doporučení nejvýhodnějších nabídek dodavatelů energií jsou hlavně nabídky s bonusy. Ceny na burzách v ČR klesají.

Fonergy zveřejnila nejlevnější nabídku elektřiny i plynu na trhu

Po dlouhodobě nabízených základních produktech Standard a Premium, které se od sebe liší způsobem komunikace se zákazníkem, přišel dodavatel s celou řadou inovativních nabídek, jejichž hlavním cílem je zaujmout, a hlavně získat nové zákazníky.

Je to poprvé v historii, co obchodník nabízí fixní produkt. Název produktu, podobně jako všech ostatních, začíná na F. Produkt Fixovka nabízí jednu z nejlepších současných cen elektřiny i plynu spolu s dlouhodobou fixací až do konce roku 2026, současně s extra nízkým platem 50 Kč/měsíc. Elektřina má jednotnou cenu pro všechny distribuční tarify 2 450 Kč/MWh, plyn je pro všechna pásma spotřeby jen za 950 Kč/MWh. Tyto ceny jsou vhodné pro všechny zájemce, ale hlavně pro domácnosti s nízkou spotřebou, kde k nižším nákladům přispěje nízký stálý plat.

Mimo tento produkt FONERGY také relativně nově nabízí majitelům FVE produkt Fotonka spolu se zařízením pro chytré řízení nákupu a prodeje elektřiny. Produkt Fintovka zase fixuje cenu elektřiny nebo plynu v zimě a v létě se ceny řídí podle měsíčních cen na burze. A konečně Fértelka s měsíčními cenami poskytuje různě odstupňované televizní balíčky Telly.

U FONERGY nenajdete finty, které se na trhu vyskytují, jako například postupně snižující se cenu, nízkou cenu komodity, ale vysoký stálý plat nebo skvělou cenu, ale na velmi krátké období. Dodavatel po celou dobu své existence patřil ke skutečně nejférovějším obchodníkům na trhu.

EPET opět snižuje cenu elektřiny a plynu pro nové zákazníky

Obchodník EPET (EP ENERGY TRADING) snížil cenu elektřiny i plynu pro nové zákazníky, kteří podepíší smlouvu na více než na rok. U tříleté smlouvy i u elektřiny dodavatel zavedl produkt s postupně klesající cenou. Má to však jednu inovaci, kterou nedávno EPET uplatnil u plynu. U tříleté smlouvy jsou ceny do konce roku 2026 stejné, a pak se snižují, asi kvůli povolenkám, které budeme platit od roku 2027 u plynu. U elektřiny to ale tento důvod nemá, přesto obchodník tento princip také uplatňuje. Opticky to vypadá pěkně, ale tímto krokem se sníží celková průměrná cena, protože převažuje vliv první nejvyšší ceny. Průměrná cena je ale u elektřiny v tomto tarifu nízká, v případě D02d (2 588 Kč/MWh), když počítáme začátek dodávek od účinnosti ceníku. Nabídka EPETu patří mezi nejvýhodnější tarify.

Obchodník dále snížil cenu dvouletých produktů pro nové zákazníky, které nemají odstupňovanou cenu.

Společnost innogy Energie každý měsíc mění cenu po krůčkách, dubnová cena je opět nižší

Obchodník mění cenu u většiny svých produktů každý měsíc podle situace na trhu. Změny se týkají jak nových, tak stávajících zákazníků, kteří mají uzavřenou smlouvu na dobu určitou s fixní cenou. Cenová hladina je vyšší než u konkurence, ale vyšší ceny u nabídek pro nové zákazníky jsou doplněny největším bonusem mezi dodavateli. Oproti březnovým nabídkám nalezneme v aktuálních verzích ceníků ceny u elektřiny o 100 a u plynu o 45 až o 65 korun za megawatthodinu nižší.

Pro majitele FVE obchodník má jiné produkty, které se rovněž pravidelně aktualizují, jako standardní produkty, jen jejich cena je s příplatkem za vyrovnání odchylky ve výši 386 Kč/MWh.

Ceny elektřiny u měsíčních kontraktů již třetí měsíc po sobě výrazně klesají a začínají konkurovat nejnižším fixním cenám na trhu

Ceny elektřiny na burzách kvůli nižší poptávce a také kvůli zhoršené situaci v hospodářství začínají velmi viditelně klesat. To se projevuje především u produktů s měsíční fixací podle burzy, které byly zveřejněny uplynulý týden.



Tab. 1: Přehled nových ceníků v uplynulém týdnu Tab. 1: Přehled nových ceníků v uplynulém týdnu

Nejlepší nabídky na trhu s energiemi v uplynulém týdnu

Proti předminulému týdnu jsou v tabulce pouze dvě změny. Nové jsou nabídky Fonergy s ceníky Fixovka a také se do přehledu vrací E.ON, protože prodloužil platnost bonusů do konce dubna.

Díky klesajícím cenám na burze je možné, že v krátké době se tabulka změní.

Většinu tarifů v tabulce doplňuje bonus, který v současné době je mezi největšími dodavateli velmi oblíbený. V Kalkulátoru cen energií TZB-info máme možnost zadat bonus k jednotlivým nabídkám, má to však omezení, že se bonus musí vztahovat na všechny možnosti odběru, na všechny distribuční sazby elektřiny a všechna pásma spotřeby u plynu. Pokud tento požadavek není splněn, není u nabídky s bonusem počítáno. Čtenář má ale možnost si zadat bonus pomocí funkce Individuální cenová nabídka a náklady si spočítat.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – nové na trhu, ** – nabídka, u které je pořadí vypočítané s bonusem) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek za uplynulý týden (zeleně – nové na trhu, ** – nabídka, u které je pořadí vypočítané s bonusem)

Ceny na burzách v ČR

Ceny energetických komodit klesají v důsledku snižující se spotřeby v průmyslu a také v očekávání důsledků amerických cel na spotřebu energií. Zajímavé je, že ceny elektřiny na nejvzdálenější dva měsíce jsou vyšší a že ceny elektřiny na následující tři roky výrazně vzrostly proti minulému týdnu.