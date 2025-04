Česko je zelenější – emise CO2 v roce 2024 opět klesly

TZB-info / Ceny energií a paliv / Česko je zelenější – emise CO 2 v roce 2024 opět klesly

Česko je zelenější – emise CO 2 v roce 2024 opět klesly

VEMEX Energie má novou nabídku na dodávku plynu s fixní cenou na 24 měsíců. Ostatní změny v cenících se týkají měsíčních fixů. Podle měsíční zprávy o trhu s elektřinou odběrných míst elektřiny opět přibylo, počet přípojek plynu klesá. V Česku klesá množství emisí, vyplývá to ze zprávy Operátora trhu.

Ani v uplynulém týdnu jsme nezaznamenali větší aktivitu dodavatelů elektřiny a plynu týkající se zveřejňování nových nabídek a změn cen na energetickém trhu pro domácnosti. V průběhu měsíce jen pravidelně aktualizují ceníky obchodníci, kteří nabízí produkty s měsíčním fixem a s cenou podle měsíčních kontraktů na burze PXE.

V tabulce jsou dva příklady měsíčních cen s tím, že jedna je na květen a druhá je na červen. Ceny se od sebe výrazněji neliší, spíše záleží na tom, v jakém okamžiku byla cena stanovena a jaká je cena v té době na burze.

ARMEX ENERGY měl již lepší cenu v květnu, proto údaj o ceně je červený. V současné době po přechodném růstu v první polovině dubna nyní zase klesají, takže je naděje, že další měsíční ceny ostatních dodavatelů budou ještě nižší.

I když cena plynu již delší dobu celkem nepřetržitě klesá, stále je výrazně vyšší než nejlepší nabídky klasických fixních cen na trhu. To je také vidět na nové nabídce společnosti VEMEX Energie, která po delší době opět nabízí produkt s fixní cenou a se závazkem na dva roky. Naposledy se takový produkt objevil v září minulého roku, ale dodavatel jej letos v zimě přestal nabízet. Produkt byl nahrazen začátkem března nabídkou SPECIAL 2026, ve které obchodník nabízí fixní cenu a závazek do určitého data, do konce roku 2026. Tato nabídka je levnější, i když produkt na 24 měsíců obchodník zlevnil o 100 Kč za megawatthodinu, proti předešlé verzi ceníku.



Tab. 1: Nové ceníky za poslední týden (* – měsíční fix, zeleně – pokles ceny srovnatelného produktu, červeně – růst ceny)

Z měsíční zprávy o trhu s elektřinou a s plynem

Ke konci března 2025 bylo evidováno 6 431 355 odběrných míst elektřiny, což je o 30 691 více než v únoru. Naopak jako každý měsíc, počet přípojek plynu klesl o 2 673 na celkových 2 719 856.

Celkový počet změn dodavatele elektřiny v březnu 2025 dosáhl 45 895 a u plynu 11 989. Loni v březnu změnilo dodavatele o deset tisíc odběrných míst méně a počet změn dodavatelů plynu byl prakticky stejný.

V březnu se nejvíce obchodovalo na denním trhu, kde je průměrná cena 99,90 Kč/MWh, ostatní trhy IDA, Vnitrodenní trh měly podobné ceny, ale v nesrovnatelně menším objemu. Plyn se v březnu na vnitrodenním trhu prodával průměrně za 44,57 EUR/MWh.

Česko je zelenější, emise CO 2 v roce 2024 opět klesly

O 13 % klesly v roce 2024 emise skleníkových plynů vypuštěné do ovzduší v České republice ve srovnání s rokem 2023. Tato skutečnost vyplývá z údajů evidovaných v jednotném rejstříku Evropské unie, který v ČR administruje akciová společnost OTE.

Povinnost reportovat své emise se týká 5 provozovatelů letadel a 147 společností provozujících 213 stacionárních zařízení, které jsou součástí evropského systému obchodování s povolenkami (EU ETS) v České republice. Tyto emise za rok 2024 v ČR činily 40,9 mil. tun CO 2 e, což je meziroční pokles o 13 %. Pokračuje tak dlouhodobý klesající trend v produkovaných emisích u nás, jak ukazují i čísla v následujícím grafu reprezentující vývoj EU ETS emisí CO 2 , N 2 O a PFC v ČR od roku 2005.



Obr. 1: Vývoj EU ETS emisí CO 2 , N 2 O a PFC v ČR (součet, v tunách ekvivalentu CO 2 )

Povinnost sledovat a reportovat své emise skleníkových plynů vypuštěných do ovzduší v předchozím kalendářním roce a následně odevzdat povolenky v množství odpovídajícím jejich emisím se konkrétně týká provozovatelů zařízení pro každé zařízení, které má vydané povolení Ministerstva životního prostředí k vypouštění skleníkových plynů do ovzduší, a provozovatelů letadel pro každé letadlo, které má provozní licenci vydanou v ČR nebo spadá pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Pro evidenci emisí a povolenek slouží jednotný rejstřík Evropské unie, národním správcem rejstříku obchodování s povolenkami je akciová společnost OTE.

„Snížení emisí v České republice bylo za loňský rok vyšší než průměrné snížení emisí v Evropě, které činilo 5 %. Je to dáno silnějším zastoupením průmyslu v české ekonomice i českým energetickým výrobním mixem s větším podílem uhelných elektráren, které se z ekonomických důvodů meziročně využívají relativně méně,” říká Michal Puchel, předseda představenstva.

Systém EU ETS je základním kamenem politiky EU v oblasti klimatu a jejím klíčovým nástrojem pro snižování emisí skleníkových plynů. Jedná se o první trh s uhlíkem na světě a stále patří k těm největším. Snižování množství skleníkových plynů, které jsou společnostmi produkovány, jsou důležitou součástí ochrany životního prostředí, zvláště ochrany klimatu.

Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu

V přehledu uvádím oficiální nabídky dodavatelů, které jsou uveřejněny na stránkách dodavatelů. Z těchto stránek čerpáme i my, při tvorbě dat Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Současný přehled nabídek je již tři týdny starý, což je způsobeno tím, že ceny na trhu pro domácnosti jsou na velmi nízké úrovni i v porovnání s cenami na burze. Další snižování cen bez toho, aby ještě více klesly na burze, není příliš pravděpodobné a také se nepředpokládá, že by dodavatelé v době velké konkurence ceny zvyšovali.

U většiny nabídek lze podepsat smlouvu i v případě, že do konce smlouvy zbývá ještě několik měsíců. Naopak pro změnu dodavatele je třeba počítat s nejméně dvěma měsíci. Podle zákona mohou domácnosti změnit dodavatele nejpozději do 20 dnů před vypršením původního závazku.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu za poslední týden (** – pořadí se započítaným bonusem)

Ceny energií na burzách v ČR po krátké přestávce začaly opět klesat