Obchodníci zlevňují energie, podívejte se na čerstvé nejvýhodnější nabídky

MND, ARMEX, CENTROPOL i EPET zveřejnily nové, ještě levnější nabídky energií. EPET v době plateb za emisní povolenky snižuje cenu plynu. Co říká průzkum ohledně sdílení elektřiny, co si lidé o tom myslí. Nové tarify ozelenily tabulku s nejvýhodnějšími produkty ke sjednání. Ceny na burzách v ČR dále mírně klesají.

MND má novou, ještě levnější nabídku elektřiny i plynu

MND Energie pokračuje ve zlevňování elektřiny a plynu především pro nové zákazníky, ale i stávající zákazníci, kterým končí původní závazek, mohou nové nabídky využít. Obchodník snížil cenu elektřiny o více než 200 Kč/MWh. Plyn je levnější o 143 Kč/MWh proti předchozí nabídce dodavatele.

Nabídky Proud – Ceník Zima 27 a Plyn z první ruky – Ceník Zima 27 jsou s fixní cenou a se závazkem až do konce roku 2027, dodavatel již na svých stránkách má bonus za sjednání.

ARMEX rozšiřuje nabídku produktů o ty, které lze sjednat online

Obchodník v krátké době opět rozšiřuje nabídku svých produktů. Tentokrát cílí na zákazníky, kteří jsou zvyklí komunikovat elektronicky, kterých je nyní asi většina. Jedná se o tradiční řady tarifů lišící se délkou závazku: PRODUKT e-KLASIK (na 12 měsíců), PRODUKT e-OPTIMAL na (24 měsíců) a PRODUKT e-PREMIUM (na 36 měsíců). Proti podobným klasickým ceníkům sice ceny energií jsou někde mírně dražší, všechny tři řady ale mají stejné ceny. Dodavatel nově nabízí za sjednání online bonus 1 000 Kč. Součástí textu ceníků je garance fixní ceny po dobu platnosti ceníku.

CENTROPOL také zlevňuje nabídky pro nové zákazníky, tentokrát se závazkem na 2 roky

Levnější elektřinu nově nabízí CENTROPOL u dvouleté varianty ceníků FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 2 roky a FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 2 roky. Silová elektřina je u obou variant za stejnou cenu, jen u online ceníku je o 6 korun levnější stálý plat.

Ve srovnání s posledními ceníky z ledna obchodník výrazně snížil cenu nabídek o dvě až o téměř tři stovky Kč za megawatthodinu a tato nabídka patří k nejlevnějším na trhu.

EPET doplnil nabídku plynu o tříletou variantu a sníženou cenu pro dobu plateb za emise

Krátce předtím EPET (EP Energy Trading) vydal nové ceníky se smlouvami na rok nebo na dva, nyní doplnil řadu produktů o ceník na tři roky. Stejně jako o tarif s kratší dobou závazku, obchodník garantuje maximální výši plateb za emise ve výši 689 Kč/MWh. Po dobu platby za povolenky obchodník snížil cenu plynu. Průměrná cena plynu počítáno od začátku platnosti ceníku je 1 116 Kč/MWh, což nepatří mezi cenové trháky. Je to způsobeno tím, že nejvyšší cena plynu platí až do konce příštího roku.



Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – nižší cena než u předcházejícího produktu) Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – nižší cena než u předcházejícího produktu)

Co lidé u nás vědí o sdílení elektřiny

Průzkum společnosti E.ON realizovaný agenturou Talk Group ukázal, že pojem sdílení elektřiny sice zná více než 60 % dotázaných, ale zároveň 36,5 % z nich žije v domnění, že elektrickou energii, kterou vyrobí, mohou využít kdykoliv později v jiném místě.

„Vidíme, že poptávka po sdílení energií předčila naše očekávání. Lidé chtějí maximálně využít svou vyrobenou elektřinu. Klíčové ale je, aby zákazníci měli správné informace o tom, jak systém funguje. Při kontaktu se zákazníky jsme zjistili, že stále věří řadě polopravd a omylů,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Dále dodává, že lidé si myslí, že pro sdílení elektřiny musí mít na svých střechách solární panely. „Je překvapující, že například více než pětina oslovených si myslí, že do sdílení se mohou zapojit jen lidé, kteří vlastí solární panely na střeše svého domu, což je nesmysl. Sdílení elektřiny, registrace a správné nastavení není jednoduchý proces, my ho chceme lidem co nejvíce zpřístupnit a pomoci se v něm orientovat,“ vypočítává Jan Zápotočný.

Kromě mýtu o odložené spotřebě elektrické energie, kterému věřilo 36,5 % oslovených, například 31 % oslovených také chápe sdílení jako fakt, že elektřinu bude mít zdarma nebo že čím více lidí se do skupiny zapojí, tím to je to pro ně lepší. Tomu věří 32 % oslovených. Zhruba 22,8 % dotázaných si myslí, že sdílení elektřiny je jen pro majitele fotovoltaické elektrárny a polovina předpokládá, že jim díky sdílení elektrické energie přijde nižší faktura od dodavatele energií.

Zájem o sdílení energií roste

Sdílení energií funguje v Česku už více než půl roku. Podle dat Elektroenergetického datového centra bylo koncem února zapojeno do sdílení 14 138 odběrných míst a 5 197 výrobců zapojených do sdílení. Během sedmi měsíců lidé zapojení do sdílení nasdíleli dohromady 3 151,87 MWh elektrické energie. Průměrná česká domácnost spotřebuje za rok zhruba 3 MWh elektřiny, pro představu objem nasdílené energie představuje zhruba celoroční průměrnou spotřebu zhruba 1 000 domácností.

Zájemci mohou využít bezplatné poradenství, pomoc s legislativou i administrativou a technickou podporu. Díky službě E.ON Partner sdílení je možné snadno vstoupit do světa energetických komunit a maximalizovat efektivitu vlastní spotřeby elektřiny.

Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi pro sjednání

Po delší době se díky novým levným nabídkám tabulka zelená. Je to nejen díky novým výhodným nabídkám na trhu, ale také kvůli tomu, že E.ON oznámil na svých stránkách, že štědré bonusy bude nabízet jen do konce března.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu (zelené – novinky na trhu, ** – s bonusem, započítán do pořadí) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu (zelené – novinky na trhu, ** – s bonusem, započítán do pořadí)

Přehled cen energií na burzách v ČR

Neradostná budoucnost průmyslu, současný pokles výroby přispívají k poklesu cen energií.