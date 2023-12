TZB-info / Ceny energií a paliv / Dluh na přeplatcích si mohou zákazníci odečíst od svých záloh, má to ale svá pravidla

Dluh na přeplatcích si mohou zákazníci odečíst od svých záloh. Spotový trh pro domácnosti od poloviny příštího roku už jen s průběhovým měřením. Kdo v listopadu získával zákazníky a kdo je naopak ztrácel. Nové ceníky v prosinci 2023. Ceny na burze uplynulý týden stagnovaly.

Jedním z nejčastějších důvodů, proč se letos spotřebitelé obracejí na ERÚ, je neuhrazený přeplatek ze strany dodavatele elektřiny nebo plynu. Obchodník ho sice řádně uvede ve vyúčtování, i s datem splatnosti, termín ovšem nedodrží a se svými klienty následně nekomunikuje buď vůbec, nebo komunikuje jen velmi sporadicky.

„V první řadě by měl spotřebitel dodavateli vždy zaslat písemnou výzvu k uhrazení přeplatku. Pokud zůstane bez reakce, může dluh postupně ´umazávat´ ze záloh, na základě úkonu započtení, nebo může dluh vymáhat cestou sporného řízení. V případě započtení sdělí spotřebitel obchodníkovi, že zálohu neuhradí z důvodu, že vůči ní započítává pohledávku představovanou přeplatkem,“ říká Markéta Zemanová, členka Rady ERÚ, která zároveň zdůrazňuje: „Pozor na to, že ani pokud nám dodavatel dluží, nemůžeme mu prostě přestat platit zálohy. Úkonem započtení je však tato naše zákaznická povinnost splněná.“

Vymáhání celého přeplatku je možné pouze formou exekuce – skrze soudního exekutora či soud. Je pro ni nutné disponovat tzv. exekučním titulem, většinou rozhodnutím o přiznání pohledávky. Toho se každý zákazník domůže u příslušného civilního soudu prostřednictvím žaloby. Spotřebitel (osoba odebírající elektřinu a plyn mimo rámec podnikatelské činnosti, typicky pro svou domácnost) navíc u ERÚ v rámci návrhu na spor, který je mimosoudní obdobou žaloby. Výjimku by představovala situace, kdy by u dodavatele bylo zahájeno insolvenční řízení, v takovém případě lze pohledávky uplatnit pouze přihlášením do insolvenčního řízení.

Neuhrazený přeplatek v nezanedbatelné výši může být zároveň podstatným porušením smlouvy ze strany dodavatele. To zákazníkovi umožňuje (podle občanského zákoníku) od ní bez zbytečného odkladu odstoupit, pokud se protistrany nedomluví na jiném řešení, například snížení záloh na další období.

„Odstoupení od smlouvy je účinné od okamžiku jeho doručení dodavateli. Pokud se tedy rozhodneme tímto způsobem s obchodníkem spolupráci ukončit, měli bychom už mít sjednanou smlouvu s obchodníkem novým, abychom po určité období nezůstali bez dodavatele. Naše pohledávka se tím neruší,“ upřesňuje Ladislav Havel, člen Rady ERÚ. Dluh nezaniká ani tehdy, když dodavatel, který svou finanční situaci není schopen řešit, své zákazníky převede k jinému obchodníkovi, většinou prostřednictvím transakce označované jako prodej obchodního závodu. V tom případě se jeho povinnosti převádějí na nového dodavatele.

ERÚ se setkává také s případy, kdy zákazníky kontaktuje jiný obchodník s tím, že ví o problémech jejich dodavatele, a nabízí jim přechod k němu. „Tady je na místě velká obezřetnost. Je totiž pravděpodobné, že tento obchodník získal informaci a kontakt na ně od jejich problémového dodavatele. A nyní využívá jejich nepříznivé situace,“ radí Ladislav Havel. V případě, že by zákazník smlouvu s jiným dodavatelem bez dalšího uzavřel, mohl by tím porušit smlouvu s dodavatelem stávajícím, a vystavit se tím riziku smluvní pokuty. Pohledávka vůči původnímu dodavateli by se v případě uzavření nové smlouvy s jiným dodavatelem na nového dodavatele nepřevedla, na rozdíl od výše zmiňovaného prodeje obchodního závodu.

Spotový trh pro domácnosti od poloviny příštího roku už jen s průběhovým měřením

Ekonomický deník přinesl postřehy z projednávání novely energetického zákona, která má umožnit rozvoj komunitní energetiky a sdílení elektřiny. Součástí novely je i změna v odstavcích týkajících se tarifů s cenami podle spotového trhu: Pirátský senátor Lukáš Wagenknecht se ohradil proti bodu, který v praxi domácnostem zabrání využití spotových cen, pokud nemají moderní průběhové měření spotřeby elektřiny. Jozef Síkela naopak tento návrh bránil. „Cílem je zabránit tomu, aby domácnostem byly nabízeny tarify, u kterých dopředu neví, kolik zaplatí,“ reagoval Síkela“. V § 11ca , v odstavci (3) energetického zákona se nově uvádí: Zakazuje se sjednat se spotřebitelem smlouvu o dodávce elektřiny nebo plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s dynamickou cenou, není-li odběrné místo spotřebitele vybaveno průběhovým měřením elektřiny nebo plynu.

Zároveň se chystá instalace průběhového měření zdarma pro zákazníky s vyšším ročním odběrem než 6 MWh, který umožní zákazníkům si zvolit dlouhodobě výhodnější spotový tarif. U domácností se spotřebou nižší si zákazník musí sjednat dodávku do konce června, protože pak by musel si chytré měření objednat a za něj zaplatit poměrně vysokou částku, což by se vzhledem k jeho spotřebě nevyplatilo.

Dlouhodobě je spotový trhu nejvýhodnějším produktem na trhu a ani jednorázově sjednaná nízká fixní cena přes období energetické krize nemusí být zárukou výhodnějších cen, třeba v období 10 let. S velkou pravděpodobností vždy vyšší smluvní cena dostihne i toho, který před tím měl nízkou cenu.

Protože se energetický trh mění a my jdeme s dobou, tak i nadále budeme uvádět jako jediní v Kalkulátoru cen energií TZB-info spotové tarify, aby zájemci si mohli porovnat ceny s klasickými produkty. Mimo tarify určovaných podle krátkodobých trhů jsou na trhu ještě tzv. Fixní produkty na měsíc, které jsou většinou nepatrně dražší, protože ceny se řídí podle cen na burze PXE. Jedná se o ceny kontraktů na následující měsíc. Zákazník má u nich možnost ve lhůtě jednoho měsíce smlouvu vypovědět a zvolit si klasický produkt, pokud by měl obavy s vývoje cen.

Kdo v listopadu získával zákazníky a kdo je naopak ztrácel

Operátor trhu zveřejnil počty odběrných míst u jednotlivých dodavatelů ke konci listopadu, což nám umožnilo sestavit tabulku změn počtu odběrných míst. Pro větší přehled tabulka ukazuje dvacet nejvíce úspěšných a dvacet nejméně úspěšných obchodníků srovnaných podle rozdílů mezi počtem přípojek v listopadu a v říjnu.

Již dlouhodobě zaujímá první místo společnost E.ON, nově na druhou pozici se dostávají Moravské naftové doly. U nich je zajímavé, že jsou mnohem úspěšnější v elektřině. Třetí ve srovnání je TEDOM, s inovativními a cenově atraktivními cenovými nabídkami. Ostudou jsou podpultové nabídky dodavatelů, díky kterým dodavatelé získávají další zákazníky. Kapacita takových prodejních kanálů je ale omezená.



Nové ceníky v prosinci 2023

Obchodníci většinou aktualizovali své ceníky pro stávající zákazníky, nabídky pro nové zákazníky nebyly téměř žádné. U nabídek pro nové zákazníky dva dodavatelé aktualizovali fixní cenu na leden (Eneka a Lama), díky poklesu cen na burze mají nyní jednu z nejlevnějších cen na trhu.

Z úplně nových produktů mohu jmenovat pouze nabídku plynu od CENTROPOLU o názvu FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku s celkem přijatelnou cenou na 18 měsíců.

Na druhou stranu se objevily ceníky na rok 2024 s cenou vysoko nad stropem u nechvalně známých dodavatelů Lidová energie a Elgas. Apelovat na jejich zákazníky nemá smysl, cena energií, kterou platí, je rok po krizi asi nezajímá.



Ceny na burze uplynulý týden stagnovaly

Ceny na burzách v ČR zůstaly v porovnání s předchozím týdnu téměř stejné nebo nepatrně rostly. Klesaly ceny na spotových trzích a státní organizace v aukcích vydražily energie za podstatně méně peněz. Ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu se o Vánocích přiblížily k nule. Stalo se tak díky výrazně nižší spotřebě průmyslu.