TZB-info / Ceny energií a paliv / Ceny elektřiny a plynu nad stropem se už téměř nevyskytují, i tak buďte opatrní

Ceny elektřiny a plynu nad stropem se už téměř nevyskytují, i tak buďte opatrní

Centropol nečekaně zvýšil ceny produktu Kamarád. Fonergy opět zlevňuje. Obchodník Halimedes zase nabízí nejlevnější plyn. E.ON pomáhá ohroženým, rozdělil 17 milionů. Ceny komodit na burzách v ČR začínají výrazně klesat. Jaké tarify zákazníkům doporučujeme?

Dodavatelé v uplynulém týdnu neměnili ceníky ve velkém. Na burze sice ceny energií začaly klesat, ale ne tolik, aby to nutilo dodavatele měnit ceny. Proto se očekávávala spíše aktualizace ceníků s cenami nad vládním stropem (5 000 Kč/MWh u elektřiny a 2 500 Kč/MWh u plynu bez DPH) u zbytku dodavatelů, kteří to ještě neudělali, než příchod nových levných akvizičních ceníků.

Mnozí zákazníci získali ceny energií pod stropem ještě v průběhu roku 2023 a staré ceníky byly ukončeny. Zákazníkům z řad velkých dodavatelů s fixními cenami nad stropem přesahující období cenové regulace byla nabídnuta nová smlouva s cenami pod stropem a s novým závazkem.

A nakonec i dodavatelé s ne moc dobrou pověstí, kteří přežili energetickou krizi, mají zákazníky hromadně převedené na ceníky s cenami podle spotového trhu, kde cena zůstává výrazně pod stropem, když dodavatelé nezmění výpočtový vzorec pro stanovení ceny.

Vodítkem pro stanovení morálně oprávněné výši cen jsou nové základní ceníky pro stávající zákazníky dominantních dodavatelů, v případě elektřiny především ceníky společnosti ČEZ. Tyto ceníky jsou nyní docela hluboko pod stropem a podobné by měly být ceny v prolongačních cenících alternativních dodavatelů.

Dříve jsem měl pocit, že panuje všeobecné povědomí, že cena elektřiny pod vládním stropem 5 000 Kč/MWh a ceny plynu nad 2 000 Kč/MWh jsou skvělé a energie jsou již levné. Nyní ale limit dobrých cen klesá v případě elektřiny k částce 4 000 Kč/MWh a u plynu k 1 800 Kč/MWh i pro stávající zákazníky.

Centropol nepříjemně překvapil

Nepříjemné překvapení čeká po Novém roce stálé zákazníky společnosti Centropol, kteří mají produkt KAMARÁD pro dodávku elektřiny. Pro ceníky z této velmi početné skupiny produktů čeká výrazné zdražení kvůli rozhodnutí dodavatele zvýšit cenu nad rámec sjednaného výpočtového vzorce ceny o 1 180 Kč/bez DPH. Uvedené zvýšení způsobí, že zákazníci v některých distribučních tarifech se dostanou vysoko nad úroveň zastropovaných cen, až na 6 267 Kč/MWh bez DPH (u D35d ve vysokém tarifu). Pro informaci přikládám původní výpočtový ceník z roku 2017.

Uvedené zvýšení není prvním. V roce 2022 dodavatel samovolně zdražil v průběhu roku cenu komodity až na 9 189 Kč/MWh D02d bez DPH, kterou pak od 1. 7. 2023 snížil na 3 166 Kč/MWh. Přitom cena na rok má být po celý rok fixní.

Ceny na aktuální rok by měly být průměrem cen kontraktů v minulém roce na aktuální rok na burze PXE. Jinak řečeno, letošní cena by měla být stanovena v roce 2022 kontrakty na rok 2023. Průměrná cena na rok je jedna.

Produkt Kamarád byl představen v roce 2017. Centropol měl původně tři varianty produktu podle délky závazku, nejdelší závazek byl až na neuvěřitelných 109 měsíců.



Tab. 1: Přehled plateb produktů KAMARÁD v roce vydání 2017 (Zdroj: Centropol z roku 2017). Tab. 1: Přehled plateb produktů KAMARÁD v roce vydání 2017 (Zdroj: Centropol z roku 2017).

Zákazníci mohou změnit dodavatele a ceny nebudou platit, když jim to dodavatel neoznámí

Zákazníci u produktů s dynamickými cenami mají málo příležitostí ukončit pro ně nevýhodnou smlouvu a nyní u produktu Kamarád mají tu jedinečnou šanci. Protože podle § 11a energetického zákona, odst. 2 zvýšení ceny nebo změnu podmínek je obchodník povinen prokazatelně oznámit spotřebiteli nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti. Součástí oznámení je poučení o právu druhé smluvní strany (zákazníka) odmítnout změny a vypovědět smlouvu bez postihu. Když dodavatel změnu neoznámí, nové ceny pro zákazníka neplatí. Nesouhlasí-li zákazník, může vypovědět smlouvu kdykoliv do desátého dne před účinností smlouvy. Smlouva pak končí poslední den před začátkem účinnosti nových cen.

Obávám se totiž, že podobný postup skrytého zdražování mohou zvolit někteří dodavatelé, kteří nemají dobrou pověst a v krizi převedli zákazníky na spotový trh.

FONERGY opět zlevňuje

FONERGY opět zlevňoval, už po čtvrté od konce krize. Tentokrát je nabídka elektřiny i plynu výhodná pro zákazníky s nízkou spotřebou, protože dodavatel nabízí nízký stálý plat. Jen pro získání produktu PREMIUM musí zákazník komunikovat elektronicky.

ČEZ stanovil laťku nízko, nové ceníky dodavatelů pro stávající zákazníky jsou dražší

Ostatní klasické ceníky dodavatelů v tabulce jsou určeny pro stávající zákazníky a ani zdaleka nedosahují cen stanovených společností ČEZ. Přitom ceny základního produktu našeho největšího dodavatele byly zveřejněny dostatečně včas na to, aby alternativní dodavatelé na ceny zareagovali.



Tab. 2: Přehled novinek na trhu k 8. 12. 2023 Tab. 2: Přehled novinek na trhu k 8. 12. 2023

Halimedes opět nejlevnější

Výjimkou z cenového klidu je nová nabídka společnosti HALIMEDES nazvaná PROSINEC 23 s cenou za plyn 1 258 Kč/MWh, což je v poslední době jedna z nejlevnějších nabídek dodavatele. Na první místo v cenovém srovnání se dodavatel vrátil po listopadové pauze, kdy nabídka LISTOPAD 23 nebyla příliš cenově konkurenceschopná. Smlouva je bez závazku a bez fixace.

Fixní ceny na měsíc podle burzy opět zlevňují

První týden v prosinci se objevily nové ceníky produktů s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na PXE. Ceny jsou ve srovnání s listopadem výrazně nižší a také jsou nižší ve srovnání s ceníky, které se aktualizují v polovině měsíce. Většina obchodníků má stejný výpočet ceny pro zákazníky, odlišnosti jsou především ve výši stálého platu.

Energie pomáhají rozdělil za necelý rok mezi ohrožené skupiny obyvatel 17 milionů korun

Společnost E.ON se stará nejen o své zákazníky, kterým zajišťuje dodávku energií, ale myslí i na ty, kteří to potřebují nejvíce. Na ohrožené skupiny obyvatel. Ve spolupráci s Charitou Česká republika, Nadací Naše dítě a SOS dětskými vesničkami spustila v únoru letošního roku projekt Energie pomáhají, kterým chtěla motivovat zákazníky k šetření energií a zároveň pomoci těm, které energetická krize zasáhla nejvíce. Projekt plní svůj cíl. Za necelý rok dokázali zákazníci, kteří se do projektu zapojili, uspořit 4 060 MWh elektrické energie a 4 468 MWh plynu a E.ON tak může na pomoc ohroženým skupinám obyvatel vyplatit částku převyšující 17 milionů korun. Projekt pokračuje až do května příštího roku, kdy by měla celková pomoc podle současných trendů přesáhnout čtyřicetimilionovou hranici.

„Myslím si, že v posledních letech jsme ukázali, že se dokážeme postarat o naše zákazníky a ochránit je před výkyvy energetického trhu. Důkazem je i to, že v letošním roce jsme už dvakrát snížili ceny energií a naši klienti výrazně šetří svoji peněženku. Zároveň ale nežijeme ve vzduchoprázdnu. Když vidíme, co se děje kolem nás, chtěli jsme pomoci i ohroženým skupinám obyvatel. Prakticky ve stejné chvíli, jako jsme snížili klientům ceny energií pod vládní stropy jako první na trhu, jsme odstartovali i tento projekt a mám radost, že u našich klientů rezonoval, zapojili se do něj a mohli jsme takovou částkou přispět, protože vidíme, že finanční prostředky opravdu pomáhají tam, kde je třeba,“ popisuje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie.

Doporučené produkty pro zákazníky

Do pořadí výhodnosti nabídek stále více promlouvá nová nabídka obchodníka bezDodavatele NAŠE ENERGIE pro zákazníky bez průběhového měření. Tento produkt mohou od Nového roku získat všichni zájemci bez chytrého elektroměru. Díky nízkému stálému platu je nabídka vhodná i pro zájemce s nižší spotřebou elektřiny.

Proti minulému týdnu jsem doplnil nabídku od společnosti TEDOM T-Combi 12, který je kombinací spotových cen a fixních cen. Padesát procent ceny za komoditu tvoří fixní cena na 12 měsíců a druhých padesát procent spotová cena. To zaručuje vyšší bezpečnost při neočekávaných změnách cen na burze.

S klesající cenou plynu na burze se začínají objevovat nabídky plynu s fixní cenou na měsíc, nově je v tabulce pro plynu uvedena nabídka společnosti ELYN produkt PLYN PODLE TRHU.



Tab. 3: Nejvýhodnější nabídky na trhu pro domácnosti, stav k 8. 12. 2023 Tab. 3: Nejvýhodnější nabídky na trhu pro domácnosti, stav k 8. 12. 2023

Ceny elektřiny a plynu začaly na burzách v ČR klesat

Koncem minulého týdne začaly ceny na burzách v ČR podobně jako v zahraničí výrazněji klesat. Hlavním důvodem je nižší spotřeba elektřiny a plynu u podniků i u domácností.