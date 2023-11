TZB-info / Ceny energií a paliv / Dodavatelé hned po Novém roce nebudou zlevňovat elektřinu a ani plyn

Dodavatelé hned po Novém roce nebudou zlevňovat elektřinu a ani plyn

Nový dodavatel v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Dodavatelé začátkem roku pravděpodobně nebudou hromadně snižovat ceny elektřiny ani plynu. Počet odběratelů elektřiny se v říjnu opět zvýšil, a naopak zemní plyn odebírá stále méně zákazníků. Spočítejte si na kalkulačce, za jakou cenu budete prodávat vámi vyrobenou elektřinu na spotovém trhu. Vyberte si nový tarif, není na co čekat.

Nový dodavatel GoEnergy v Kalkulátoru

Po delší době můžeme zapsat nového dodavatele do databáze Kalkulátoru cen energií TZB-info, je jím GoEnergy (2 energy s.r.o.), je z jižních Čech a jedná se o sesterskou společnost známého GOMobil. Obě společnosti patří do holdingu BUDEX HUB s.r.o.

Obchodník nabízí výhradně elektrickou energii pro domácnosti a pro podnikatele z ekologických zdrojů a má v portfoliu produkty, o které je nyní zájem. Nový zákazník si může zvolit fixní produkt na rok, nebo produkt s fixními cenami na měsíc podle měsíčních kontraktů na pražské burze PXE a nabídku ze spotového trhu. Ceníky mají datum platnosti od 1. 10. 2023, ceny silové elektřiny patří k nejnižším na trhu. Zato stálý plat je na úrovni vládního zastropování, což je výhodnější pro zákazníky s vyšší spotřebou.

Sice počet přípojek elektřiny GoEnergy nedosáhl ještě sta, tak zatím není ve statistice odběrných míst Operátora trhu, ale obchodník nepřehlédnutelně dává o sobě vědět reklamní kampaní.

Nových dodavatelů v Kalkulátoru cen energií TZB-info by bylo mnohem více, kdyby všichni obchodníci dodržovali zákon a zveřejňovali by své ceníky. Někteří dokonce nemají ani webové stránky. Přesto mnohým z nich ale závratným tempem roste počet obsluhovaných přípojek.

Společnost CENTROPOL ENERGY zveřejnila nabídku produktů pro dodávku plynu o produkt FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 1,5 roku, což doplňuje mezeru mezi dvouletou a jednoletou fixací ceny. Slušná nabídka je vhodná pro ty, kteří se nemohou rozhodnout ohledně délky závazku. V uplynulém týdnu tento dodavatel aktualizoval několik ceníků elektřiny určených pro stávající zákazníky a zveřejnil velmi slušnou retenční nabídku.



Tab. 1: Přehled novinek v Kalkulátoru cen energií TZB-info, stav k 24. 11. 2023 (* ceny produktů s fixovanou cenou na měsíc podle burzy, ** spotový ceník) Tab. 1: Přehled novinek v Kalkulátoru cen energií TZB-info, stav k 24. 11. 2023 (* ceny produktů s fixovanou cenou na měsíc podle burzy, ** spotový ceník)

Dodavatelé začátkem roku pravděpodobně nebudou hromadně snižovat ceny elektřiny ani plynu

Sice vláda tvrdí, že se zvýšení regulovaných cen nijak výrazně neprojeví na účtech zákazníků díky tomu, že ceny elektřiny a plynu budou klesat, ale zatím to na výrazný pokles cen komodit na trhu nevypadá. V současné době jsou nejnižší nabídkové ceny zejména plynu stlačeny až těsně nad burzovní ceny. Větší prostor mají dodavatelé v elektřině soudě podle burzovních cen, ale rozhodně se do snižování cen nehrnou. Cenovou politiku dodavatelů lze přirovnat k pelotonu před kopcem, kdy se všichni vzhledem ke snížení rychlosti předních cyklistů sjedou do jednoho houfu. Rozdíl cen jednotlivých dodavatelů se snižuje.

Očekávám, že hrstka posledních obchodníků s cenami nad stropem sníží ceny komodit pod současný strop, ale nejsem si jist, zda to udělají všichni. Opticky se zvýší cenový rozdíl mezi spotovými a klasickými produkty, protože dvanáctiměsíční cenový průměr v Kalkulátoru cen energií TZB-info již nebude brát v úvahu vysoké krizové ceny.

Nejsem si jistý, zda všichni dodavatelé ukončí nabídky s produktem fixní ceny na měsíc podle burzy a přejdou se zákazníky na spotový trh, jak obchodníci ze začátku prohlašovali, protože se jedná o zákazníky velmi oblíbený produkt.

Pokud by ceny komodit na burze během příštích několika měsíců šly směrem dolů, bude trvat ještě několik měsíců, než se nabídka klasických produktů pro domácnosti novým cenám přizpůsobí.

Počet odběratelů elektřiny se v říjnu opět zvýšil, a naopak zemní plyn odebírá stále méně zákazníků

Elektřinu ze sítě spotřebovává stále více zákazníků, v říjnu bylo registrováno o 6 824 přípojek více než v září, celkový počet přípojek dosáhl 6 316 677. Naopak stále klesá počet přípojek plynu, v říjnu ubylo 1 557 přípojek na 2 754 679. Vyplývá to z Měsíční zprávy o trhu s elektřinou a plynem, kterou vydává Operátor trhu.

Průměrná obchodovaná cena elektřiny na spotovém denním trhu Operátora trhu se v říjnu obchodovala za 94,32 EUR/MWh, plyn se v říjnu obchodoval na vnitrodenním trhu za 44,24 EUR/MWh.

Spočítejte si na kalkulačce, za jakou cenu budete prodávat vámi vyrobenou elektřinu na spotovém trhu

Již řadu měsíců slouží návštěvníkům Kalkulátoru cen energií TZB-info naše Kalkulačka cen na spotovém trhu. Uživatel si může zvolit období, za které si chce spočítat průměrnou spotovou cenu elektřiny nebo plynu. Také si může u plynu vybrat spotový trh a zadat obchodníkem stanovenou přirážku k cenám, kterou dodavatelé nejčastěji nazývají cenou za služby obchodu, a to buď formou absolutní částky v konkrétní částce nebo v podobě procentuální přirážky ke spočítané ceně.

Kalkulačka funguje i opačně. Zákazníkům, kteří prodávají elektřinu dodavatelům a mají sjednanou cenu podle spotového trhu, s tím, že mají stanovenou cenu za služby obchodu absolutně nebo procentuálně, tak lze dosadit záporná hodnota k ceně.

Kalkulačka je vhodná pro všechny distribuční tarify domácností a podnikatelů, u plynu je možno vybrat ze všech pásem spotřeby. Spotřebu lze zvolit buď podle přepočítaných nebo normalizovaných TDD diagramů. Kalkulačky naleznete pro elektřinu: zde a pro plyn: zde.

Vyberte si nový tarif, není na co čekat

Už je nejvyšší čas pro výběr levnějšího tarifu u těch, kterým končí závazek ke konci roku. Nemyslím si, že ceny elektřiny a plynu budou na začátku roku levnější, než jsou teď, tak není na co čekat.

Od doporučení předchozí týden se nic nezměnilo, jen ceník spotového trhu vyjádřený průměrnou cenovou hladinou za posledních 12 měsíců se posouvá stále k levnějším hodnotám, protože již přestává počítat s vysokými krizovými cenami.

U plynu jsou v tabulce jen klasické nabídky, nabídky s dynamickými cenami jsou sice trochu levnější, ale kvůli vysoké ceně služeb obchodu nepatří v tomto období k nejlevnějším.

Zde uvedená doporučení mají velmi krátkodobou platnost, nejdéle do vydání dalšího článku, protože dodavatelé nabídku mění.



Tab. 2: Doporučené nabídky pro zákazníky z domácností, stav k 24. 11. 2023 (* ceny produktů s fixovanou cenou na měsíc podle burzy, ** spotový ceník) Tab. 2: Doporučené nabídky pro zákazníky z domácností, stav k 24. 11. 2023 (* ceny produktů s fixovanou cenou na měsíc podle burzy, ** spotový ceník)

Přehled spotových cen v jednotlivých měsících roku

Vzhledem k tomu, že obchodníci rozhodně nechystají radikální zlevnění elektřiny nebo plynu, tak si myslím, že by bylo dobré informovat zákazníky, jak se vyvíjel spotový trh Operátora trhu v jednotlivých měsících roku, zejména ty, kteří uvažují o změně.



Tab. 3: Přehled spotových cen bez ceny za obchod v jednotlivých měsících roku 2023, stav k 24. 11. 2023 Tab. 3: Přehled spotových cen bez ceny za obchod v jednotlivých měsících roku 2023, stav k 24. 11. 2023

Ceny na burze v ČR

Ceny na burzách v ČR setrvávají již delší dobu na místě s občasným pohybem oběma směry. Nejinak tomu bylo i uplynulý týden. Pro větší přehled o cenách jsem zařadil ještě 30denní cenový průměr na spotovém trhu elektřiny a plynu, který je již přepočítaný podle podílu jednotlivých spotřeb. Aby byl přehled ještě více úplný, je v posledním řádku výsledek aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno, kde nakupují energie zejména státní organizace.