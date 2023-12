TZB-info / Ceny energií a paliv / Kolik zaplatíte za energie v roce 2024 kvůli vyšším regulovaným cenám? Odpoví Kalkulátor TZB-info

Kolik zaplatíte za energie v roce 2024 kvůli vyšším regulovaným cenám? Odpoví Kalkulátor TZB-info

Srovnejte si v Kalkulátoru cen energií TZB-info, kolik budete platit po Novém roce za elektřinu a plyn, kvůli vyšším regulovaným cenám. Přinášíme stručný přehled konečného zvýšení regulovaných plateb u běžných spotřeb elektřiny a plynu. Které nabídky stojí za úvahu při výběru levnějších energií? Podívejte se nejen na levnější nabídky plynu, ale i na ceny na burzách v ČR.

Porovnejte si, kolik budete platit po Novém roce za elektřinu a za plyn, kvůli vyšším regulovaným cenám

Kalkulátor cen energií TZB-info umožňuje porovnat náklady na dodávky ke konci stávajícího roku a v novém roce, vždy v období po zveřejnění nových regulovaných cen do konce stávajícího roku. To umožňuje zjistit, jak se platby kvůli regulovaným cenám změnily. Pro zájemce o srovnání přinášíme návod, jak na to.

Napřed je nutné vědět, jakou cenu elektřiny nebo plynu máte, cenu bez DPH. Je to z toho důvodu, že sice v databázi máme všechny veřejně dostupné ceníky, ale podpultové nebo individuální ceníky u nás nenajdete a přitom jich má spoustu lidí.

V editoru pro zadání údajů srovnání zvolte Individuální cenovou nabídku a pak do políček dole doplňte ceny komodity a stálého platu, vše bez DPH.



Obr. 1: V editoru pro zadání údajů vyplňte údaje o cenách, které máte. Obr. 1: V editoru pro zadání údajů vyplňte údaje o cenách, které máte.



Obr. 2 Spočítejte celkovou částku za dodávku podle regulovaných cen v roce 2023. Částku si zapište. Obr. 2 Spočítejte celkovou částku za dodávku podle regulovaných cen v roce 2023. Částku si zapište.



Obr. 3: V editoru pro srovnání vyberte rok 2024 a zmáčkněte tlačítko Porovnat nabídky. Po přepočítání uvidíte náklady podle regulovaných cen pro rok 2024, o kolik se změní proti letošnímu roku. Obr. 3: V editoru pro srovnání vyberte rok 2024 a zmáčkněte tlačítko Porovnat nabídky. Po přepočítání uvidíte náklady podle regulovaných cen pro rok 2024, o kolik se změní proti letošnímu roku.

Stručný přehled konečného zvýšení regulovaných plateb u běžných spotřeb elektřiny a plynu

Zvýšení regulovaných cen nakonec bude mírně nižší u elektřiny, než bylo v návrhu regulovaných cen. Plyn zlevnil výrazně. Posuďte sami na několika nejběžnějších příkladech spotřeby.



Tab. 1: Porovnání nárůstu nákladů způsobených zvýšením regulovaných cen u běžných spotřeb elektřiny a plynu Tab. 1: Porovnání nárůstu nákladů způsobených zvýšením regulovaných cen u běžných spotřeb elektřiny a plynu

Ceny komodit na rok 2024 sice většinou zůstávají stejné, ale několik výjimek existuje

Novinek bylo uplynulý týden víc než týdny předtím. Regulátor vydal nové regulované ceny, což umožnilo dodavatelům zveřejnit nové ceníky na příští rok. Jak jsem v minulém článku informoval, obchodníci většinou neměnili ceny energií, za které prodávali tento rok. Potěšitelné je, že dodavatelé pro stávající zákazníky obchodní ceny snížili pod zastropované ceny, a tak na trhu ubývá ceníků s vyššími cenami nad stropem. Uvidíme, zda zlevní ceníky i obchodníci s nedobrou pověstí.

Společnost TEDOM přišla s novinkou, která se nazývá T – Combi 12 a výsledná cena za komoditu je složena z 50 % fixní ceny a 50 % cenou podle spotového trhu. Název také napovídá, že by se mělo jednat o závazek na rok, ale na druhou stranu zákazník se spotovým produktem může vypovědět smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou. Fixní cena platí jeden rok a celková cena díky fixní části by měla být relativně klidnější, než jsou čistě spotové tarify. Spotové ceny se aktualizují každý den automaticky, tento produkt není standardní, tak se ceny budou aktualizovat jednou týdně. Spotová cena je počítána od začátku platnosti produktu, tedy od 1. 12. 2023, nikoliv za posledních 12 měsíců, jako u běžných spotových produktů.

Společnost bezDodavatele zveřejnila nové ceníky na rok 2024, kde nejvýznamnější změnou je ponechání v platnosti produktu NAŠE ENERGIE na měsíc, o kterém obchodník dříve tvrdil, že po skončení zastropování přejde na spotový trh. Je logické, že produkt i po Novém roce zůstal v nabídce, protože se jedná o poptávanou nabídku zákazníky.

Druhou novinkou od tohoto dodavatele je rozdělení spotových ceníků na dva. Jeden je určen pro zákazníky bez průběhového měření elektřiny s platbou za službu obchodu ve výši 300 Kč/MWh. Zákazníci s chytrým elektroměrem budou muset zaplatit 450 Kč/MWh bez DPH.

Solidsun aktualizoval nabídku plynu a zlevnil od 1. 12. produkty o více než o 100 Kč/MWh. Ještě většího zlevnění se dočkají zákazníci s fotovoltaikou od společnosti, ti mohou získat rekordně nejlevnější plyn.

Pražská plynárenská zveřejnila nové ceníky elektřiny a plynu, které se ve srovnání s rokem 2023 nemění, ceny zůstávají stejné.



* produkt s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze

** spotový produkt, průměrná cenová hladina za posledních 12 měsíců

*** kombinovaný produkt, 50 % fixní cena na rok a 50 % spotová cena

Tab. 2: Několik nových nabídek na trhu s energiemi * produkt s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze** spotový produkt, průměrná cenová hladina za posledních 12 měsíců*** kombinovaný produkt, 50 % fixní cena na rok a 50 % spotová cenaTab. 2: Několik nových nabídek na trhu s energiemi

Levnější nabídky plynu, které by mohly zaujmout čtenáře

Novinky, které by překonávaly dosavadní nejlevnější produkty u elektřiny nenajdeme, plyn díky aktualizovaným nabídkám cen klesá, ale není to rekord. Před několika měsíci měla ještě levnější nabídku společnost Halimedes.



* produkt s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze

** spotový produkt, průměrná cenová hladina za posledních 12 měsíců

Tab. 3: Nabídky, které stojí za úvahu při výběru levnějších energií * produkt s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze** spotový produkt, průměrná cenová hladina za posledních 12 měsícůTab. 3: Nabídky, které stojí za úvahu při výběru levnějších energií

Ceny na burzách v ČR

Ceny elektřiny i plynu pokračují v mírném poklesu. K tabulce jsou přiloženy poslední výsledky aukce na Českomoravské komoditní burze Kladno.