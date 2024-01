TZB-info / Ceny energií a paliv / Co jsme napsali o cenách elektřiny a plynu v roce 2023

Co jsme napsali o cenách elektřiny a plynu v roce 2023

Přinášíme přehled komentářů o cenách energií v loňském roce. Jak se mění trh s elektřinou a plynem informuje Operátor trhu. Podívejte se na nové ceníky energií za uplynulý týden a jaké jsou atraktivní nabídky pro zákazníky. Ceny na burzách klesají.

Nejdříve jsem vložil komentáře z jednotlivých měsíců uplynulého roku 2023, aby si čtenáři udělali obrázek, jak se ceny elektřiny a plynu vyvíjely. Možná se někdo nebude divit, proč některé společnosti v roce 2023 začali opouštět zákazníci.

Leden 2023

Společnost innogy nově nabízí pro stávající zákazníky ceníky plynu, jež jsou rozděleny na tři období, na jednotlivé roky, kdy na rok 2024 se ceny zvyšují na hodnotu přes 4 000 Kč/MWh (bez DPH). Zákazníci by si měli uvědomit, že pokud zastropování cen skončí, tak budou mít takto vysokou cenu a to i přes to, že v budoucnu bude aktuální cena na trhu výrazně nižší, než která je dnes.

Naopak Fonergy dokazuje, že se dá obejít bez zastropování cen a to i v případě, že obchodník není mezi několika nejsilnějšími dodavateli u nás a patří spíše mezi obchodníky střední velikosti. Jeho ceníky od 1. 1. 2023 jsou pod úrovní zastropování.

E.ON nabízí elektřinu pro nové zákazníky s fixní cenou na tři roky prostřednictvím produktu Komplet elektřina PRO, jehož cena je pod úrovní zastropovaných cen a činí 4 746 Kč/MWh s fixací ceny na tři roky. Nejsem si jist, zda tato nabídka je výhodná nebo ne, protože neumím předpovědět, jak se ceny budou vyvíjet v nejbližších letech. Asi na tom jsem stejně jako většina zákazníků.

Další novou nabídkou je produkt FIX 12 od Dobré energie, která je součástí společnosti EP Energy Trading. Cena je pro všechny distribuční sazby 6 319 Kč/MWh s fixací na rok. Cena je sice vyšší, než je úroveň zastropovaných cen, ale když by zastropování skončilo, pak by tato nabídka patřila k výhodnějším na trhu, protože obvyklá cena bez zastropování je nyní mezi 9 a 11 tisíci korunami za megawatthodinu.

Únor 2023

Novinkou na trhu, co se týče dlouhodobých nabídek, je nabídka MND, Ceník zima 24/25, kde první rok smlouvy je cena plynu na úrovni zastropovaných cen, ale cena na další dva roky 2024 a 2025 klesá. Fixace cen platí do 31. 3. 2025 a je ve výši 2 050 Kč/MWh bez DPH. Nabídka je určena stávajícím zákazníkům MND, kteří mají ceny podle základního ceníku. Je to pěkné, když stávající zákazník není považován za hlupáka, kterého je třeba co nejvíce oškubat, ale stávající zákazník je ten, kterého si je třeba vážit a dlouhodobě s ním pracovat. Dodavatel v minulých dnech snížil svým stávajícím zákazníkům ceny bez fixace cen.

Březen 2023

ČEZ zveřejnil předem avizované nové produkty se závazkem na dva a na tři roky s postupně snižující se cenou. K této nové nabídce mám připomínku, která spočívá v tom, že cenu elektřiny a plynu dodavatel nesníží ihned, kdy je to nejvíce potřeba, ale až za 12 měsíců od začátku dodávek a to na úroveň dnešních nejlepších cen. Po dobu zastropování ceny budou zákazníci mít fixovanou zastropovanou cenu, ale co když stát nebude příští rok zastropovávat ceny energií. V tom případě zákazník zaplatí po určitou dobu výrazně vyšší cenu, než je současná zastropovaná hladina. Úspory za třetí rok budou vymazány zvýšenými platbami v roce 2024.

Centropol nabízí svým zákazníkům u elektřiny prodloužení smlouvy do konce roku 2023 s cenou 10 % pod stropem (Fixně bez závazku) s výpovědní lhůtou tři měsíce. V případě plynu se jedná o produkt Fixně online na 1 rok s fixní cenou na 12 měsíců. Mimo tyto výhody mají zákazníci možnost nakoupit si zboží s výraznou slevou.

Duben 2023

Nejvýznamnější zprávou bylo oznámení společnosti E.ON o další, ještě výrazně levnější nabídce elektřiny a plynu s fixní cenou na rok (Ceník Elektřina online PRO na 1 rok 3/23). Ceny ve všech distribučních tarifech spadly pod úroveň 4 000 Kč/MWh bez DPH. Například cena u jednotarifu je již za 3 750 Kč/MWh. Ceny se tak dostávají na úroveň začátku krize v září 2021.

Zároveň E.ON vydává prvně ceníky s postupně klesající cenou jak pro elektřinu, tak pro plyn (Ceník Komplet elektřina PRO na 3 roky 1/23 a Ceník Komplet plyn na 3 roky 1/23). Komplet elektřina a Komplet plyn s klesající cenou zároveň obsahuje i služby elektrikáře v hodnotě 3 000 Kč a u plynové verze pak každoroční revize plynových kotlů a spalinových cest.

V přehledu výhodných nabídek převažují produkty, jejichž ceny nějakým způsobem závisí na měsíčních kontraktech na pražské burze PXE. Považuji je za jakýsi můstek pro lidi, kterým končí fixace a nechtějí uzavřít další smlouvu se zbytečně vysokými fixními cenami. Chtějí si počkat na lepší fixované ceny nebo chtějí mít ceny závislé na burze, které jsou dlouhodobě výrazně nižší než standardní ceníky.

Květen 2023

Moravské naftové doly opět, již poněkolikáté v řadě za sebou, snížily cenu elektřiny i plynu u produktu Plyn z první ruky – Ceník se stropem a Proud – Ceník se stropem. Plyn je nyní za na poměry na trhu skvělých 1 893 Kč/MWh a elektřina za 4 289 Kč/MWh. Tento produkt je nabízen spolu se smlouvou na dobu neurčitou. Je to ideální volba pro ty, kteří se nechtějí vázat nebo pro ty, kteří se nechtějí starat o ceny a při tom dodavatele nepřeplácet. Tento tarif mohou získat i stávající zákazníci, stačí se jen o ceny trochu zajímat.

Vemex po dvou měsících opět snižuje ceny všech produktů pro všechny zákazníky. Obchodník nabízí produkt Flexi, který rovněž podle vývoje cen na trhu mění cenu pro zákazníky a pojí se se smlouvou na dobu neurčitou. Nově je cena elektřiny za 3 999 Kč/MWh pro všechny distribuční tarify a plyn je k odběru za 1 990 Kč/MWh, opět pro všechna odběrná pásma.

Červen 2023

ČEZ Esco pravidelně aktualizuje svoji nabídku pro podnikatele, nabízí produkty s fixací na 12, 24, 36 měsíců. Mimoto pro podnikatele má v nabídce spotové ceny s mírnými poplatky.

Centropol aktualizoval produkt Bez závazku, nové ceny plynu jsou při spotřebě 20 MWh za rok o téměř 200 Kč/MWh nižší než u končícího ceníku. Nová cena je stanovena na 1 995 Kč/MWh bez DPH se stálým platem 110 Kč/měsíc bez DPH.

Červenec 2023

ČEZ Prodej uvedl v tiskové zprávě, že nabídne zákazníkům s vysokými fixacemi možnost přestoupit na aktuální fixovaný produkt s klesající cenou, a to bez jakýchkoli sankcí. Nikdo z těchto zákazníků tak nebude muset od ledna 2024 platit cenu nad stropy. Klienti nemusejí kvůli změně smluvních podmínek nikam volat ani chodit na pobočky, ČEZ Prodej všechny, kterých se to týká, v následujících týdnech sám kontaktuje.

MND již oslovují své zákazníky se zafixovanou cenou, která je vyšší než vládní strop a nabízí jim přechod na produkt s výhodnou cenou pod stropem. Úmysl snížit ceny svým zákazníkům pod strop minulý týden avizovala rovněž Pražská energetika, a to od září letošního roku. Tyto společnosti již nebudou mít zákazníky s cenami nad stropem.

Srpen 2023

Všem stálým zákazníkům společnosti innogy s fixní cenou nad stropem obchodník nabídne nový produkt RESTART, který jim zajistí výrazně nižší ceny za obě komodity už od 15. září letošního roku s garancí atraktivní ceny až do konce roku 2025. Nabídne produkt s klesající cenou na 27 měsíců a s výhodou nové smlouvy ještě před začátkem příští topné sezóny.

Pražská energetika od 1. září sníží cenu dodávek elektřiny pro 700 tisíc nových i stávajících zákazníků. Plošné snížení cen umožnil příznivý vývoj na velkoobchodním trhu. Dotkne se všech zákazníků, kteří nemají fixaci ceny. PRE přistupuje k takto rozsáhlému snížení cen jako jeden z prvních dodavatelů na trhu.

Po dlouhé době klidu, kdy nejvýhodnější ceny zamrzly, nastala u plynu změna. Za změnou stojí dodavatel Solidsun, který přišel na trh s aktualizovanými ceníky ve všech variantách závazku. Jedná se sice zatím o malého dodavatele, ale rychle rostoucího a věřím, že i spolehlivého. Pokud by byl zájemce, který dává přednost společnostem více zavedeným, vložil jsem ke stávající tabulce ještě přehled z minulého týdne.

Září 2023

Nejvýznamnější novinkou uplynulého týdne je rozhodně snížení cen plynu standardního ceníku společnosti innogy Standard oproti poslední verzi, platné od 1. 11. 2022. Cena jde i pod Veřejný příslib ze 7. 2. 2023. Oproti ceně ve zveřejněném příslibu je cena ještě o 250 Kč/MWh nižší při spotřebě 20 MWh za rok. Pokud by měl trh fungovat správně, tak by ostatní dodavatelé měli na tuto výzvu zareagovat a upravit svoje základní ceníky. Uvidíme, jaké budou reakce a kolik jich bude.

Moravské naftové doly zveřejnily opět nové, levnější nabídky pro domácnosti s názvem Ceník Léto 25. Tentokrát se jedná o nabídku fixní ceny elektřiny nebo plynu až do poloviny roku 2025. Proti předcházejícím ceníkům sáhl obchodník ještě k většímu snížení cen, takže nové ceny mohou být pro zákazníky velmi atraktivní. Zvláštností je fixní cena spojená se smlouvou na dobu neurčitou. Pro zákazníky to ale nemá žádný význam, protože i přes tento typ smlouvy, zákazník bez placení sankcí nemůže opustit dodavatele před splněním závazku. Obchodník myslí i na své stávající zákazníky, a tak tento produkt je určen i pro ně, pro ty, kterým skončil závazek nebo jsou bez závazku. MND se zaručují, že smlouvu nejsou oprávněni vypovědět, což někteří dodavatelé v době nejvyšší krize dělali u nízkých fixních cen z doby před energetickou krizí.

Pražská plynárenská vlétla všemi svými produkty plynu mezi ty nejlevnější na trhu a stane se jistě atraktivní volbou pro mnoho zákazníků s končící fixací. Milým překvapením pro mne jsou dvě nabídky tohoto obchodníka. Jedna je s fixací ceny na dva roky, což obchodník oficiálně dlouho nenabízel a druhá nabídka je určena pro zákazníky seniory nebo zdravotně postižené s cenou plynu 1 449 Kč/MWh (bez DPH) a se smlouvou na dobu neurčitou.

Říjen 2023

Vždy nejvýznamnější změnou je ohlášené zlevnění elektřiny a plynu pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou společnosti ČEZ Prodej. Médii oslavované zlevnění nastane až od 1. 1. 2024, do té doby na rozdíl od většiny konkurentů budou zákazníci platit zastropované ceny u obou komodit. Sice zlevnění ještě nenastalo, ale takto ohlášená změna ceníků vyvolává dojem, že již platí.

Listopad 2023

Veolia zveřejnila aktualizované ceníky, které jsou platné od 1. 1. 2024. Tento termín je již aktuální pro zákazníky, kterým končí fixace ceny na konci tohoto roku. Nově vydané ceníky jsou výrazně levnější než ceníky dosud platné. U elektřiny tento dodavatel zlevnil až o 400 Kč/MWh (cena je jednotná pro všechny distribuční tarify). Obchodník rovněž zlevňoval plyn, i zde se jedná o výrazné zlevnění o 341 Kč/MWh pro smlouvy na 24 měsíců. Nové ceníky na rozdíl od současných se cenově liší podle délky závazku.

Sice se nejedná o nový ceník, ale o bonus 2 500 Kč za komoditu při sjednání online u obchodníka Pražská plynárenská. To znamená, že zákazník může mimo skvělé ceny získat bonus 5 000 Kč, což může přispět k dočasné eliminaci zvýšených regulovaných cen pro domácnosti. Bonus je i pro podnikatele.

Prosinec 2023

Náš největší dodavatel elektřiny, společnost ČEZ Prodej, zveřejnil na své poměry velmi atraktivní nabídku s fixní cenou na jeden rok a s nutnou elektronickou komunikací. Produkt Elektřina – na 1 rok (online) se nabízí za 3 640 Kč/MWh pro všechny distribuční sazby. Hned po zveřejnění čtenáři Kalkulátoru cen energií TZB-info o tento produkt projevili zájem.

Obchodník TEDOM přišel s novinkou, která se nazývá T – Combi 12 a výsledná cena za komoditu je složena z 50 % fixní ceny a 50 % cenou podle spotového trhu. Název také napovídá, že by se mělo jednat o závazek na rok, ale na druhou stranu zákazník se spotovým produktem může vypovědět smlouvu s měsíční výpovědní lhůtou. Fixní cena platí jeden rok a celková cena díky fixní části by měla být relativně klidnější, než jsou čistě spotové tarify.

Z měsíční zprávy o trhu s elektřinou a plynem Operátora trhu

V listopadu se opět zvýšil počet odběrných a předávacích míst elektřiny o 5 274 na 6 321 951 a naopak se snížil počet odběrných míst plynu o 1 466 na 2 753 303. Průměrná cena elektřiny obchodované na denním trhu byl v uvedeném měsíci 92,79 EUR/MWh a plynu 45,15 EUR/MWh na vnitrodenním trhu.

Nové ceníky na trhu energií za uplynulý týden

Mezi svátky nejsou obchodníci nijak zvlášť aktivní, mají jakési volno po období před Vánocemi a před obdobím po Novém roce. Tak mezi novinkami bude zejména zmínka o produktech s fixní cenou na měsíc podle měsíčních kontraktů na burze PXE, protože většina z nich byla aktualizována na lednové ceny.

Tyto ceníky jsou doplněny novou nabídkou společnosti Centropol, která ale není úplně nová, ceník elektřiny platí od 20. prosince. Bohužel jsem jej v minulém článku zapomněl uvést, tak jej uvádím nyní. Tímto se společnosti Centropol omlouvám. Obsahuje výborné ceny, které ve své kategorii patří mezi nejlepší na trhu a mají velkou naději, že se tento ceník na dva roky a pak připravovaný ceník na rok stanou nabídkovým hitem.

Díky výraznému poklesu burzovních cen a stagnaci cen pro domácnosti se čím dál tím více prosazují spotové nabídky u elektřiny i u plynu s průměrnou cenovou hladinou za posledních 12 měsíců.



Tab. 1: Stručný přehled nových nabídek elektřiny a plynu za uplynulý týden Tab. 1: Stručný přehled nových nabídek elektřiny a plynu za uplynulý týden

Atraktivní nabídky pro zákazníky

Ceny na burzách klesaly, a tak stejného poklesu se dočkaly i produkty s cenami podle spotového trhu nebo s cenami podle měsíčních futures na burze PXE. V nabídce klasických produktů je nově uveden obchodník CENTROPOL s produktem FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 2 roky.

I přesto, že některé klasické nabídky jsou v následující tabulce mnoho týdnů, tak doporučení má platnost pouze do vydání nového článku. Díky výraznému poklesu cen na burzách je možné, že se v nejbližší době na trhu objeví nové levné nabídky.

U nabídek ze spotového trhu nebo u fixních produktů na měsíc je dobré vědět, že výpovědní lhůta daná ze zákona je jeden měsíc, u klasických produktů na dobu neurčitou je většinou tři měsíce (FONERGY má jeden měsíc) a u fixních produktů je třeba se podívat na fakturu, kde je datum ukončení závazku uveden.



Tab. 2: Přehled doporučených produktů pro domácnosti, stav k 29. 12. 2023

* produkt s fixní cenou po dobu měsíce podle měsíčních cen na PXE

** spotový produkt

*** kombinace ceny 50 % spotová cena a 50 % pevná fixní cena Tab. 2: Přehled doporučených produktů pro domácnosti, stav k 29. 12. 2023* produkt s fixní cenou po dobu měsíce podle měsíčních cen na PXE** spotový produkt*** kombinace ceny 50 % spotová cena a 50 % pevná fixní cena

Spotové ceny v jednotlivých měsících roku 2023

Pro zájemce, kteří chtějí mít přehled o cenách energií včetně spotového trhu, uvádím ceny elektřiny a plynu v jednotlivých měsících uplynulého roku.



Tab. 3: Průměrné spotové ceny Operátora trhu v uplynulém roce 2023 Tab. 3: Průměrné spotové ceny Operátora trhu v uplynulém roce 2023

Ceny na burzách v ČR pokračovaly v poklesu

Déle trvajícím důvodem poklesu cen byla především snižující se spotřeba, hlavně v průmyslu a příznivá zima ve světě. Ceny proti uplynulému týdnu poklesly až o deset procent. Pokud tento stav bude i nadále pokračovat, nemají dodavatelé důvod se vymlouvat na postupný nákup a mohou v nových nabídkách snížit prodejní ceny.