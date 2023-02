TZB-info / Ceny energií a paliv / Jak změnit dodavatele, přehled nabídek za uplynulý týden

Jak změnit dodavatele, přehled nabídek za uplynulý týden

Jak na změnu dodavatele, popis situace na trhu s energiemi, přehled nových nabídek a pohled na burzu.

Jak změnit dodavatele a v čem vám pomůže zákon

Změna dodavatele je velmi snadná, stačí jen sepsat a podepsat smlouvu s novým dodavatelem a poslat mu ji. Druhým nezbytným úkonem je změnit platby záloh podle účtu nového dodavatele.

Obchodníci vás nemohou bez vašeho souhlasu telefonicky nebo mailem kontaktovat

Nezbytnou podmínkou změny dodavatele je, že by měnit dodavatele měl člověk sám ze své iniciativy, ne po oslovení jiným dodavatelem. I když s oslovováním to mají firmy dnes těžké, protože od července minulého roku mají společnosti zákaz telefonicky a od ledna minulého roku mailem kontaktovat spotřebitele za účelem nových nabídek. Výjimkou je, když mají předchozí váš souhlas. Což může nastat, když utečete od dodavatele, kterému jste dali dříve souhlas a on vám pak posílá výhodné nabídky.

S čím pomůže Kalkulátor

Na druhou stranu může spotřebitel oslovit s poptávkou dodavatele, které si vybral. Nejlepším místem pro výběr dodavatele je náš Kalkulátor cen energií TZB-info, protože zde jsou všechny veřejně dostupné nabídky tak, jak je postupně dodavatelé zveřejňují. Nabídky jsou denně aktualizovány. Kalkulátor není hodnocen podle toho, kolik zákazníků pro určitou nabídku přesvědčíme. Naše služba je v tomto směru zcela zdarma a nabídky nejsou obchodníky nijak ovlivněny.

V Kalkulátoru jsou většinou jen nové nabídky a také nabídky, které jsou určeny pro stávající zákazníky dodavatelů, které nejsou starší než deset dnů od zápisu do databáze. Pohled na srovnání nabídek je velmi užitečný, protože může pomoci zákazníkovi orientovat se v nabídkách, na jaké cenové úrovni se ceny pohybují a v případě, že vás dodavatel osloví s neveřejnou nabídkou, tak srovnáním s ostatními veřejnými nabídkami zjistíte, jak je neveřejná nabídka pro vás výhodná. Srovnání neveřejných nabídek obstará tzv. Individuální cenová nabídka, kterou najdete v editoru pro zadání údajů pro srovnání v políčku pro výběr dodavatele a jeho ceníku, hned na druhém místě.



Obr. 1: editor Kalkulátoru pro zadání cen individuální cenové nabídky Obr. 1: editor Kalkulátoru pro zadání cen individuální cenové nabídky

Jak se dozvím, že mi končí smluvní závazek (někde i fixace)

Datum konce závazku najdete ve vyúčtování na poslední straně. Vyúčtování dostávají spotřebitelé zpravidla jednou za 12 měsíců, obchodník musí zaslat vyúčtování nejpozději do čtyřech měsíců po odečtu.

Jak dlouho před koncem smlouvy se musím začít starat o nové ceny

K tomu, aby se vše včas zvládlo, je třeba se začít zabývat výběrem nového dodavatele dva měsíce předem. Bohužel poptávky od nás zatím nelze odesílat. Zastavili jsme je, protože v období krize nebyl zájem o přijímání nových zákazníků, ale doufám, že s uklidňující se situací na trhu budeme moci poptávkovou službu zase zprovoznit. Jinak rychlost odpovědí na vaši poptávku také svědčí o úrovni služeb osloveného dodavatele.

Situace na trhu a nové nabídky

Situace na trhu s elektřinou a plynem se již druhým měsícem zklidňuje, ceny energií na burze klesají a zlepšuje se i výhled na další roky 2024, 2025. Tyto roky mají význam v případě, že zákazníkovi je nabídnuta smlouva s fixací na tři roky a rád by věděl, zda nabídnutá cena sedí.

Je to pravidlo ve všech odvětvích, kdy ceny při růstu jdou pro spotřebitele ihned nahoru a klesnou až tehdy, když už jsou plné sklady a obchodníci se musí zboží zbavit, aby je nemuseli vyhodit. V energiích toto pravidlo zcela neplatí v elektřině, protože elektřinu je nutné spotřebovat ihned. Nemůžeme ji vyrábět na sklad. Plyn je možno skladovat, ale stojí to nyní velké částky, tak se nikdo nyní nebude předzásobovat víc, než je nutné. Obchodníci jsou proto zdrženliví ve snižování cen a jsou opatrnější než kdekoliv v jiném odvětví.

V současné době se více projevuje pokles cen plynu, než pokles cen elektřiny. Obchodníci si mohou dovolit snižovat ceny pod úroveň zastropování cen, protože ceny na burze jsou hluboko pod zastropovanými cenami a dodavatel je schopen nabídnout na současné poměry relativně slušnou cenu. Elektřina tuto výhodu nemá, protože ceny elektřiny na burze jsou více rozkolísané a někdy se přibližují zastropovaným cenám, takže není zatím zcela možné nabízet elektřinu hluboko pod úrovní zastropovaných cen.

Je možné, že ceny ještě spadnou dolů. Podle zpráv, které mám z dopravy, si dopravci stěžují, že nemají co vozit, protože není taková poptávka z průmyslu. Pokud by průmysl vyráběl méně, byla by i menší poptávka po energiích a ceny elektřiny i plynu by ještě klesly. To by ale nikdo z nás nechtěl.

Nabídky z uplynulého týdne

Novinkou na trhu, co se týče dlouhodobých nabídek, je nabídka MND, Ceník zima 24/25, kde první rok smlouvy je cena plynu na úrovni zastropovaných cen, ale cena na další dva roky 2024 a 2025 klesá. Fixace cen platí do 31. 3. 2025 a je ve výši 2 050 Kč/MWh bez DPH. Nabídka je určena stávajícím zákazníkům MND, kteří mají ceny podle základního ceníku. Je to pěkné, když stávající zákazník není považován za hlupáka, kterého je třeba co nejvíce oškubat, ale stávající zákazník je ten, kterého si je třeba vážit a dlouhodobě s ním pracovat. Dodavatel v minulých dnech snížil ceny svým stávajícím zákazníkům ceny bez fixace cen.

Podobnou nabídkou, kterou zatím nemáme v Kalkulátoru, je nabídka na dodávky elektřiny i plynu od skupiny ČEZ a to na tři roky, kde bude sice první rok cena na úrovni zastropování, ale následující roky bude klesat každým rokem. Důležité je, že nabídka je platná jak pro stávající, tak i pro nové zákazníky. Nové ceníky se objeví v Kalkulátoru ihned po jejich zveřejnění obchodníkem. Dá se předpokládat, že i ostatní produkty v době zveřejnění tohoto produktu dostanou nové ceníky.



Tab. 1: ceny produktu skupiny ČEZ pro nové i stávající zákazníky Tab. 1: ceny produktu skupiny ČEZ pro nové i stávající zákazníky

Obchodník innogy zveřejnil tzv. Veřejný příslib Přiznání speciální slevy z komoditní ceny plynu. Není to novinka, podobný slib vydal obchodník před několika lety, v době extrémně levných cen plynu, kdy se tímto počinem bránil před ukončením smlouvy zákazníků kvůli změně obchodních podmínek. Podobný slib tehdy vydala i Bohemia Energy. Z hlediska innogy je tento krok pochopitelný, protože je zde vidět snaha o zlevnění plynu a zároveň nechce innogy přijít o zákazníky. To je úděl dominantních dodavatelů, že jsou zdrojem zákazníků pro alternativní dodavatele. Slib je platný v období od 1. 2. do 31. 12. 2023 pro zákazníky, kteří k 31. 12. 2022 měli produkt Standard, jež je základním produktem dodavatele. V Kalkulátoru je v současnosti pouze jeden ceník a to ten se slibem.



Tab. 2: Jaké ceny budou mít zákazníci společnosti innogy se slibem v období od 1. 2. do 31. 12. 2023 Tab. 2: Jaké ceny budou mít zákazníci společnosti innogy se slibem v období od 1. 2. do 31. 12. 2023

Pohled na burzu – jak vypadají kontrakty na měsíc a na rok dopředu a ceny na spotovém trhu

Pohled do budoucna ukazuje, za jakou cenu by se podle předpokladů účastníků obchodování na pražské burze PXE měla prodávat elektřina a plyn. Je to pohled do budoucna v případě, že se nic zvláštního nestane.



Tab. 3: Vývoj cen elektřiny u ročních kontraktů (Zdroj: PXE) Tab. 3: Vývoj cen elektřiny u ročních kontraktů (Zdroj: PXE)



Tab. 4: Vývoj cen elektřiny u kontraktů na měsíc (Zdroj: PXE) Tab. 4: Vývoj cen elektřiny u kontraktů na měsíc (Zdroj: PXE)



Tab. 5: Vývoj cen plynu u ročních kontraktů (Zdroj: PXE) Tab. 5: Vývoj cen plynu u ročních kontraktů (Zdroj: PXE)



Tab. 6: Vývoj cen plynu u kontraktů na měsíc (Zdroj: PXE) Tab. 6: Vývoj cen plynu u kontraktů na měsíc (Zdroj: PXE)

Nyní pohled do minulosti, co už bylo, na spotový trh.



Graf 1: Vývoj cen elektřiny (indexů) pro dodávku po dobu 24 hodin a pro dodávku mimo špičku (Zdroj: OTE) Graf 1: Vývoj cen elektřiny (indexů) pro dodávku po dobu 24 hodin a pro dodávku mimo špičku (Zdroj: OTE)