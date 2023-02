TZB-info / Ceny energií a paliv / E.ON zlevní ceníky pro stávající zákazníky už v únoru, budou cenu snižovat i jiní obchodníci?

Situace na trhu se stabilizuje, týdně přinášíme nové nabídky, není jich ale dost, jak by se dalo očekávat podle vývoje cen na burze. S jakými cenami elektřiny počítá ČEZ pro rok 2030? Chcete spot, nejde to, co třeba Naše energie na měsíc?