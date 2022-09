TZB-info / Ceny energií a paliv / O jaké příspěvky můžete žádat, innogy od listopadu zvyšuje cenu plynu, úspěšní a neúspěšní obchodníci podle počtu přípojek

O jaké příspěvky můžete žádat, innogy od listopadu zvyšuje cenu plynu, úspěšní a neúspěšní obchodníci podle počtu přípojek

Energetická krize vyčerpá finanční úspory mnoha domácnostem. Jak může stát mimo úsporného tarifu a zastropování ještě pomoci? Ceny plynu pro domácnosti nadále rostou. Prvním dodavatelem, který oznámil zvýšení cen základního ceníku, je innogy. Počet změn dodavatelů sice klesá, ale i tak jsou úspěšnější a méně úspěšní obchodníci. Jak si vede ten váš?

Deštník proti drahotě

Kvůli rostoucím cenám za energie se domácností můžou dostat do finanční tísně. V takovém případě stát poskytuje příspěvek na bydlení, který má lidem s nízkými příjmy usnadnit pokrytí nákladů spojených s bydlením.

Výše příspěvku na bydlení se odvíjí od toho, jaké jsou celkové čisté příjmy rodiny a jaká je výše uhrazených nákladů na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí). Žádat o příspěvek na bydlení můžete až tři měsíce zpětně.

Pro získání příspěvku na bydlení je potřeba splnit následující podmínky:

Bydlet ve vlastním domě či bytě, popřípadě jej užívat na základě smlouvy.

Může se jednat o smlouvu nájemní, podnájemní nebo byt užíváte na základě služebnosti (tzv. věcného břemene), anebo jste členem bytového družstva.

Výdaje spojené s bydlením máte vyšší než 30 % vašich příjmů, v Praze vyšší než 35 .

30 % vašich příjmů je nižších než normativní náklady* na bydlení, v Praze 35 %.

Pro orientační výpočet můžete použít kalkulačku, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Žádat o příspěvek můžete i osobně na podatelně jednoho z kontaktních pracovišť ÚP ČR.

Z pohodlí vašeho domova můžete také poslat e-mail na adresu příslušného kontaktního pracoviště. Váš e-mail ale musí být podepsaný zaručeným elektronickým podpisem. Využít můžete také datovou schránku příslušného kontaktního pracoviště.

Vyplněný vytištěný formulář můžete zaslat poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště.

*Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Zahrnují nájemné, u vlastníků (družstevníků) pak tzv. srovnatelné náklady a ceny služeb a energií. Jsou propočítány na průměrnou spotřebu služeb a energií a přiměřenou velikosti bytů pro daný počet osob v nich trvale bydlících.

Dokumenty, které je potřeba doložit k vyplněné žádosti

kopii, scan nebo fotografie vaší nájemní smlouvy

doklady potvrzující náklady na služby a energie (např. kopie složenky, výpis z účtu či rozpis záloh)

potvrzení o výši příjmů (např. kopie, scan či fotka výplatní pásky)

potvrzení o studiu dětí (pokud Vaše dítě studuje na střední nebo vysoké škole)

podepsané prohlášení dalších osob (pokud s Vámi v bytě bydlí někdo další)

vyúčtování služeb a energií (v případě, že jste v daném měsíci obdrželi přeplatek či nedoplatek za energie)

Další možnosti pomoci

Pokud je vaše finanční situace natolik náročná, že vám s proplacením nákladů na bydlení nepomůže ani státní příspěvek na bydlení, je tu pro vás ještě jedno řešení. Stát nabízí další pomoc ve formě tzv. doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení je dávkou ze systému v hmotné nouzi.

Všechny formy státní pomoci proti zdržování najdete také na webu Deštník proti drahotě.

Jak se měnily ceníky elektřiny a plynu

Málo dodavatelů v porovnání s předchozími týdny měnilo ceníky. Bude to pravděpodobně tím, že zatím nikdo nezná, jaká bude konečná podoba zastropování cen energií. Velmi výraznou změnou byla kompletní výměna ceníků našeho předního alternativního dodavatele, společnosti Centropol. Minulý týden jsem psal, že Centropol ukončil produkt Kamarád. Tento týden se ukázalo, že to není pravda. Dodavatel vydal prakticky všechny ceníky, které jsou určeny pro stávající zákazníky. Dokonce ty ceníky, které jsou nyní nabízeny novým zákazníkům a budou 1. 11. přeceněny na vyšší ceny. Když jsme u cen, tak ty se pohybují u elektřiny v rozmezí 8 až 12 tis. Kč/MWh a u plynu pod 6 tisíci za megawatthodinu. Protože zastropování cen bude platit až od 1. 1. 2023, zákazníky čeká zase další hluboký zásah do rodinných rozpočtů. Z pohledu zákazníků to je mnoho, ale ceny na burze jsou jen nepatrně nižší.

V současné době se začíná objevovat názor, že stát nebude v příštím roce zastropovat energie v celé spotřebě, ale pravděpodobně jen určitou část. Můj odhad je, že vláda upraví podíl zastropované energie na 80 % celkové roční spotřeby. Toto pondělí ministr MPO zastropování určité části výdajů popřel.

Významná událost ohledně tvorby cen plynu je zvýšení ceny základního produktu dominantního dodavatele. Je to významné zejména proto, že ostatní jak dominantní, tak alternativní dodavatelé se budou podle tohoto ceníku řídit a dají se čekat další úpravy cen plynu, pravděpodobně koncem září a začátkem října. Jedná se základní ceník Plyn Standard, u které se zvyšuje cena zhruba o 900 Kč/MWh z 1 904 Kč/MWh na 2 804 Kč/MWh, při roční spotřebě 20 MWh.

Ceny na spotovém trhu

Ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu mírně, ale zatím vytrvale klesají. Na obrázku je vývoj ceny elektřiny vyjádřen indexem, který nejlépe vystihuje průměrnou cenu za den. Záměrně používám data Operátora trhu místo dlouhodobých cen na pražské nebo lipské burze, protože tyto ceny se v současné době nejvíce dotýkají cen domácností, které mají produkty s cenami podle spotového trhu.

Ze zpráv, které podle mne jsou důležité, je plánované odstavení jednoho jaderného bloku v Belgii a naopak příznivou zprávou je pro mne jednání německého kancléře ve Sjednocených arabských emirátech ohledně dodávek zkapalněného plynu do Německa.

Ceny plynu mají tendenci spíše klesat, i když na spotovém trhu není prostor na spekulaci, tak přeci jenom zvýšení ceny v důsledku vyhlášení mobilizace v Rusku mělo účinek i na spotový trh s plynem. Ovšem díky úspěšnému hledání nových importních možností dodávek plynu je tento trend velmi mírný.



Obr 1: Vývoj cenového indexu pro dodávky elektřiny pro 24 hodin na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu) Obr 1: Vývoj cenového indexu pro dodávky elektřiny pro 24 hodin na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu)



Obr 2: Vývoj cen dodávky plynu na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu) Obr 2: Vývoj cen dodávky plynu na trhu Operátora trhu v září 2022 (Zdroj: Operátor trhu)

Vývoj počtu změn dodavatelů v srpnu 2022

Počet změn dodavatelů elektřiny v srpnu o zhruba třetinu nižší než loni v srpnu. Dodavatele elektřiny změnilo 22 606 odběrných míst, loni 30 310. Pokles změn v případě plynu je ještě výraznější, je to téměř poloviční množství než loni v srpnu, letos 8 471, loni 15 055.

Většina dodavatelů ztratila méně než 10 odběrných míst, což lze přikládat ukončení odběru. Vždy platí, že dominantní dodavatelé nejsou příliš úspěšní v komoditě, ve které jsou dominantní. Výjimku tvoří ČEZ Prodej, který je úspěšný jak v elektřině, tak v plynu a E.ON u elektřiny. Dlouhodobě nejvíce zákazníků v elektřině získává innogy, dobře je na tom i Pražská energetika a MND Energie.

Naopak Pražská plynárenská a Centropol ztrácí zákazníky již několik měsíců po sobě. Kompletní přehled získáte dole v tabulce 1.

Potěšitelné je, že se v seznamu dodavatelů elektřiny objevují noví dodavatelé elektřiny, kteří jsou hlavně specialisté na dodávky fotovoltaických elektráren.

Elektřina Plyn Dodavatel Červenec Srpen Změna Dodavatel Červenec Srpen Změna innogy Energie, s.r.o. 594 398 596 649 2 251 VNG Energie Czech s.r.o. 483 740 257 E.ON Energie, a.s. 1 203 905 1 204 969 1 064 ČEZ Prodej, a.s. 569 870 570 025 155 ČEZ Prodej, a.s. 2 705 662 2 706 642 980 Pražská energetika, a.s. 24 569 24 643 74 Pražská energetika, a.s. 742 734 743 653 919 ČEZ ESCO, a.s. 8 595 8 640 45 První česká energie a.s. 4 093 4 748 655 MND Energie a.s. 116 276 116 305 29 MND Energie a.s. 134993 135 279 286 QUANTUM, a.s. 6 703 6 723 20 ČEZ ESCO, a.s. 115 212 115 311 99 ELYN ENERGIE a.s. 190 202 12 EP ENERGY TRADING, a.s. 55 163 55 248 85 Clever Energies s.r.o. 202 207 5 eYello CZ, k.s. 40 743 40 779 36 Česká energetická budoucnost s.r.o. 167 168 1 EFG Green energy s.r.o. 164 188 24 KOMTERM energy, s.r.o. 142 143 1 Východočeská energie s.r.o. 1 403 1 422 19 Teplárny Brno, a.s. 1 116 1 117 1 Teplárny Brno, a.s. 2 697 2 707 10 TRAXELL s.r.o. 203 204 1 FREE for YOU s.r.o. 1 934 1 943 9 Amper Market, a.s. 225 225 0 TEDOM energie s.r.o. 4 721 4 729 8 Axpo Solutions AG 110 110 0 Veolia Komodity ČR, s.r.o. 11 178 11 186 8 Energy For Future, a.s. 232 232 0 EGO energie s.r.o. 483 489 6 Manta Energy a.s. 0 FONERGY s.r.o. 15 918 15 923 5 MND a.s. 734 734 0 RIGHT POWER, a.s. 607 612 5 Nano Green s.r.o. 476 476 0 MND a.s. 864 868 4 Východočeská energie s.r.o. 192 192 0 V-Elektra, a.s. 992 996 4 EGO energie s.r.o. 178 177 −1 Clever Energies s.r.o. 722 725 3 Energie2, a.s. 227 226 −1 České teplo s.r.o. 2 864 2 866 2 NWT a.s. 164 163 −1 Energy For Future, a.s. 430 432 2 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 575 574 −1 QUANTUM, a.s. 904 906 2 eYello CZ, k.s. 18409 18407 −2 TAURON Czech Energy s.r.o. 812 814 2 ALPIQ ENERGY SE 702 699 −3 ČEZ, a. s. 534 535 1 První česká energie a.s. 2 210 2 207 −3 Digital Energy Services s.r.o. 760 761 1 FREE for YOU s.r.o. 718 714 −4 Energie2, a.s. 425 426 1 IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 846 1 842 −4 free power s.r.o. 208 209 1 Jihlavské plynárny s.r.o. 666 662 −4 AH-ENERGY, s.r.o. 194 194 0 Národní energie a.s. 353 348 −5 Best New Energy, s.r.o. 138 138 0 SFORP s.r.o. 334 329 −5 CONTE spol. s r.o. 0 SPP CZ, a.s. 17444 17439 −5 CTZ s.r.o. 128 128 0 Dobrá Energie s.r.o. 17129 17123 −6 Enbezo s.r.o. 302 302 0 Energie s Rozumem, s.r.o. 284 278 −6 NWT a.s. 347 347 0 Rodinná energie a.s. 986 980 −6 OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 138 138 0 TEDOM energie s.r.o. 1 865 1 859 −6 Transfer Energy a.s. 170 170 0 HALIMEDES, a.s. 413 405 −8 CORASTA s.r.o. 127 126 −1 Lidová energie s.r.o. 671 663 −8 Eneka-obchod s.r.o. 108 107 −1 FONERGY s.r.o. 5 958 5 947 −11 SPP CZ, a.s. 5 097 5 096 −1 České teplo s.r.o. 1 449 1 437 −12 SUAS Commodities s.r.o. 345 344 −1 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 1 583 1 567 −16 MDI Energy s.r.o. 213 211 −2 EP ENERGY TRADING, a.s. 25 337 25 321 −16 SFORP s.r.o. 842 840 −2 GEEN Sale a.s. 1 313 1 297 −16 Zet Energy a.s. 206 204 −2 CORASTA s.r.o. 1 179 1 161 −18 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 2 491 2 488 −3 bezDodavatele a.s. 771 750 −21 ELYN ENERGIE a.s. 410 405 −5 AZ Energies s.r.o. 2 020 1 988 −32 Energie napřímo s.r.o. 123 118 −5 Gas International s.r.o. 4 332 4 298 −34 AZ Energies s.r.o. 4 544 4 538 −6 General Energy a.s. 2 516 2 477 −39 Česká energetická budoucnost s.r.o. 896 887 −9 BIDLI energie, a.s. 3 776 3 735 −41 Hanácká plynárenská s.r.o. 185 176 −9 Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 564 1 523 −41 Rodinná energie a.s. 1 485 1 476 −9 Utylis Energie s.r.o. 3 497 3 455 −42 UCED Prodej s.r.o. 1 796 1 786 −10 Eneka s.r.o. 3 704 3 659 −45 EASY POWER s.r.o. 810 798 −12 Česká Regionální Energetika a.s. 1 737 1 687 −50 ALPIQ ENERGY SE 7 128 7 115 −13 Gazela Energy, a.s. 5 906 5 839 −67 bezDodavatele a.s. 1 584 1 571 −13 ELIMON a.s. 4 585 4 517 −68 Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 348 1 334 −14 OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 100 −100 Lidová energie s.r.o. 1 038 1 021 −17 ELGAS Energy, s.r.o. 3 390 3 274 −116 GEEN Sale a.s. 2 724 2 705 −19 VEMEX Energie a.s. 6 429 6 311 −118 IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 463 1 444 −19 PRIMAGAS s.r.o. 512 389 −123 Gas International s.r.o. 3 756 3 734 −22 LAMA energy a.s. 32 055 31 887 −168 ELGAS Energy, s.r.o. 4 394 4 366 −28 ARMEX ENERGY a.s. 27 399 27 227 −172 Utylis Energie s.r.o. 5 507 5 477 −30 E.ON Energie, a.s. 259 063 258 829 −234 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 2 290 2 251 −39 CONTE spol. s r.o. 1 713 1 414 −299 Dobrá Energie s.r.o. 32 741 32 702 −39 CENTROPOL ENERGY, a.s. 65 941 65 402 −539 Česká Regionální Energetika a.s. 2 806 2 766 −40 Pražská plynárenská, a.s. 377 609 376 627 −982 ELIMON a.s. 6 258 6 217 −41 innogy Energie, s.r.o. 1 153 876 1 152 648 −1 228 Gazela Energy, a.s. 9 969 9 910 −59 Amper Market, a.s. 3 703 3 642 −61 BIDLI energie, a.s. 8 010 7 945 −65 Nano Green s.r.o. 7 308 7 229 −79 General Energy a.s. 5 056 4 970 −86 Eneka s.r.o. 8 997 8 899 −98 ARMEX ENERGY a.s. 50 517 50 285 −232 LAMA energy a.s. 54 523 54 284 −239 VEMEX Energie a.s. 12 094 11 826 −268 Pražská plynárenská, a.s. 78 053 77 759 −294 CENTROPOL ENERGY, a.s. 217 097 216 378 −719

Tab 1: Porovnání změn dodavatelů elektřiny a plynu v období mezi červenec srpen 2022 (Zdroj: Operátor trhu)

V tabulce jsou uvedeni pouze dodavatelé, kteří mají více jak 100 odběrných míst. Vymazáni byli obchodníci, kteří provozují lokální distribuční sítě. Počty změn v srpnu nezobrazují pouze rozhodování zákazníků v tento měsíc, ale ukazují rozhodování v několika měsících před srpnem. Data o chování zákazníků jsou tedy zpožděna.