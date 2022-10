TZB-info / Ceny energií a paliv / Porovnání cen elektřiny a plynu v době energetické krize

Porovnání cen elektřiny a plynu v době energetické krize

Jak srovnávat ceny elektřiny a plynu, když se ceníky mění každý den, dodavatelé zastavují nábor nových zákazníků nebo rovnou krachují? Zeptali jsme se Jana Schindlera, analytika Kalkulátoru cen energií TZB-info.

Energetická krize úplně změnila trh elektřiny a plynu. Někteří dodavatelé vůbec nenabírají nové zákazníky, jiní nabízejí pouze spotové tarify. Přesto se dá i dnes změnou dodavatele ušetřit, zejména pokud stávající dodavatel elektřiny nebo plynu přistoupí k razantnímu zdražení svých služeb. Je ale třeba reagovat rychle, protože nabídky se mění každý den.

Na ceny elektřiny má zásadní vliv cena plynu. Pozitivní zpráva je, že Rusko s uzavřením plynovodu Nord Stream už nemůže tolik ovlivňovat cenu plynu v Evropě. V minulosti přitom této možnosti hojně využívalo – vždy, když cena plynu klesla pod 80 eur, nastala nějaká mimořádná událost, která ceny plynu opět zvedla.

Co jsou to spotové ceníky a dá se s nimi dnes vydělat? Jak analytik cen energií hodnotí kroky vlády ke zmírnění energetické krize? A jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a plynu do konce roku? Dozvíte se v rozhovoru s Janem Schindlerem, analytikem Kalkulátoru cen energií TZB-info.