TZB-info / Ceny energií a paliv / Za kolik ČEZ prodává proud a kam elektřinu vyvážíme? Na spotovém trhu ceny elektřiny klesají, ale dodavatelé zdražují

Za kolik ČEZ prodává proud a kam elektřinu vyvážíme? Na spotovém trhu ceny elektřiny klesají, ale dodavatelé zdražují

Za kolik ČEZ prodává elektřinu, jaká je příčina drahého proudu a do kterých zemí vyvážíme? I přes pokles cen elektřiny a plynu na burze se ceny pro domácnosti zvyšují. ČEPS vynakládá miliardy navíc kvůli drahé elektřině, projeví se to v regulované ceně pro domácnosti?

Za jakou cenu prodává elektřinu ČEZ svým obchodním partnerům a kam teče proud vyrobený v ČR?

V Investorské prezentaci, kterou zveřejnil ČEZ na svých stránkách, můžeme najít řadu zajímavých informací. Třeba průměrnou cenu elektřiny, kterou výrobce ČEZ prodává i cenu nakupovaného plynu pro vlastní výrobu elektřiny. Například je zde uveden graf vývoje cen komodit, které významně ovlivňují výrobní ceny elektřiny. Z grafu je zřejmé, že k nárůstu cen elektřiny na burze přispělo největší měrou právě výrazné zvýšení ceny plynu.



Graf 1: Vývoj cen elektřiny a emisních povolenek (Zdroj: ČEZ) Graf 1: Vývoj cen elektřiny a emisních povolenek (Zdroj: ČEZ)

ČEZ pro rok 2022 očekává průměrnou realizační cenu elektřiny na úrovni 103–107 EUR/MWh. Zatím bylo prodáno 45,1 TWh (95 %) výroby za průměrnou realizační cenu 91,4 EUR/MWh. Pro prodej zbývá 2,2 TWh, tedy celkem bude prodáno 47,3 TWh. Jedná se o dodávky společností ČEZ, Energotrans a Elektrárna Dětmarovice.

Jde o prodej na základě kontraktů uzavřených v minulosti i plnění relativně nových kontraktů, u kterých je cena výrazně vyšší, proto se může čtenáři zdát, že prodejní cena elektřiny je nízká.

Pro zajištění výroby paroplynových zdrojů má nakoupeno 3,9 TWh plynu o průměrné ceně 86,4 EUR/MWh. Mimo to má ČEZ kontrahováno 3,8 TWh pro potřeby stávajících koncových zákazníků společností ČEZ Prodej a ČEZ ESCO.

Zajímavý je pohled na toky elektřiny z a do okolních států, protože kolem těchto toků bylo poslední dobou hodně diskuzí. Z grafů je rovněž vidět, že německé velkoobchodní ceny se prakticky od těch českých neliší.



Graf 2: Fyzické toky elektřiny a srovnání cen elektřiny v Německu a v ČR (Zdroj EEX, ČEZ) Graf 2: Fyzické toky elektřiny a srovnání cen elektřiny v Německu a v ČR (Zdroj EEX, ČEZ)

Co se děje na trhu pro domácnosti, kdo má nové ceníky a zda ceny opět stouply?

Sice ceny elektřiny a plynu na burze klesají, ale minulý týden jsem s výjimkou ČEZ ESCO, u produktu Měsíc, žádný pokles ceny v nových cenících nezaznamenal. Za zmínku stojí nové ceníky plynu od společnosti Clever Energies s cenou komodity 7 900 Kč/MWh bez DPH, což je téměř dvojnásobek současné spotové ceny a to bez fixace, jež by mohlo částečně zdůvodňovat takto vysokou cenu.

Jinak s fixací ceny plynu na rok je zde velmi slušná nabídka za 3 105 Kč/MWh bez DPH od společnosti innogy, produkt Start 12. Nabídky pro nové zákazníky zveřejnil i Centropol, ale ceny elektřiny kolem 10 000 Kč/MWh a plynu nad 5 000 Kč/MWh nejsou příliš atraktivní.

V poslední době jsme zaznamenali hlavně zveřejňování nových ceníků s extrémně drahou elektřinou nebo plynem, s platností od kolem 1. 11. tohoto roku. Možná, že se může zdát, že to je vlastně jedno, jakou cenu nabízí obchodník, protože existuje zastropování cen elektřiny a plynu. To ale platí až od 1. ledna 2023, do té doby je třeba také svítit a topit a možná, že ne málo. Sice existuje úsporný tarif nebo se nebude platit podpora OZE, ale takto vysoké ceny vládní pomoc v tomto období zmírní jen mírně. Stále jedinou obranou je přejít jinam, kde ceny jsou přijatelnější.

Ceny na burze klesají, ale dodavatelé zdražují. Až budou ceny zastropované, tak si nejsem jist, že v případě výrazného poklesu cen elektřiny nebo plynu, se bude dodavatelům chtít také dobrovolně snížit ceny. V té době by mohly být výhodné zase ceny podle spotového trhu, které budou klesat okamžitě podle aktuálního vývoje cen na burze.

Možný nárůst regulovaných cen elektřiny

Vedle cen elektřiny jako komodity je pravděpodobné výraznější zvýšení státem regulovaných cen a to vlivem prudkého nárůstu cen elektřiny, kterou provozovatelé přenosové soustavy musí nakupovat za současnou tržní cenu, jež je ale mnohonásobně vyšší, než byla před energetickou krizí. Společnost ČEPS vykázala ztráty za první pololetí ve výši 2,53 miliardy korun, prodělek za celý rok vedení předpokládá ve výši 9,75 miliardy korun. Pokud ztráty nezaplatí stát, bude to muset zaplatit spotřebitel zvýšenými regulovanými cenami. To se dozvíme koncem listopadu v novém cenovém rozhodnutí regulátora.

Pokles cen na spotovém trhu Operátora trhu

Ceny elektřiny i plynu na spotovém trhu klesají, počátkem tohoto týdne plyn již atakuje cenu 130 EUR/MWh a cena elektřiny během víkendu byla nad 100 EUR/MWh na spotovém trhu Operátora trhu. Sice z kraje minulého týdne se zvýšila cena plynu až k 200 EUR/MWh kvůli poškození plynovodů Nord Stream I,II. Druhou nepříznivou zprávou byla informace o možném zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu kvůli ruským sankcím a zastavení dodávek Gazpromem do Itálie. Na druhou stranu v rámci České republiky bylo dobrou zprávou snížení spotřeby plynu o 18 % za prvních 8 měsíců proti loňsku a výše zásob plynu pro potřebu ČR téměř 90 %. Potěšitelnou informací je rovněž dokončení stavby plynovodu z Norska do Polska, který má začít přepravovat plyn v lednu příštího roku.

Zdá se, že odstavování posledních jaderných elektráren by se mohlo konečně odložit. To vše mělo pravděpodobně vliv na směřování cen elektřiny a plynu v rámci spotového trhu Operátora trhu.



Graf 3: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu vyjádřena cenovým indexem pro dodávku 24 hodin denně (Spot Market Index) (Zdroj: Operátor trhu) Graf 3: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu vyjádřena cenovým indexem pro dodávku 24 hodin denně (Spot Market Index) (Zdroj: Operátor trhu)



Graf 4: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu) Graf 4: Vývoj ceny plynu na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)

Ještě doplním dva grafy s vývojem cen elektřiny a plynu tak, jak se počítají v produktech pro domácnosti a pro malé firmy. My tyto grafy přikládáme ke každé spotové nabídce za účelem, aby zákazníci získali představu, jaké jsou průměrné ceny elektřiny za rok i za poslední měsíc. Sice ceny v měsících srpen a v září vypadají hrůzostrašně, ale pro topení je jisté, že vysoké ceny v těchto měsících nebudou mít na průměrnou cenu zásadní význam.



Graf 5: Vývoj průměrné ceny elektřiny (Kč/MWh) za poslední rok a ceny v jednotlivých měsících roku

(Zdroj Operátor trhu) Graf 5: Vývoj průměrné ceny elektřiny (Kč/MWh) za poslední rok a ceny v jednotlivých měsících roku(Zdroj Operátor trhu)