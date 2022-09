TZB-info / Ceny energií a paliv / Na spotu poprvé po dlouhé době záporná cena elektřiny

Na spotu poprvé po dlouhé době záporná cena elektřiny

V sobotu 17.9. v 17 hodin byla na vnitrodenním trhu cena elektřiny záporná. Dosaďte si do Kalkulátoru spotřebu a zjistěte, kolik zaplatíte se zastropováním cen elektřiny a plynu. Jak by měla vypadat poctivá nabídka spotového produktu?

Upřesnění nejasnosti ohledně zastropování cen elektřiny a plynu

Bohužel jsme informovali, že cenový strop bude platit od listopadu. Není to ale pravda, cenový strop začne platit od začátku roku 2023. Dodavatelé budou nucení do 30 dnů od vyhlášení cenové stropu upravit zákazníkům zálohy tak, aby se bral ohled na cenový strop. To ale nic nemění na tom, že účet za elektřinu pro rok 2022 zákazníci dostanou v plné výši při ročním vyúčtování. Pomoci jim ještě letos může úsporný tarif a příspěvek na bydlení.

Od října rovněž odpadne příspěvek na POZE, který nově bude hradit ze sta procent stát.

Dále podle vyjádření MPO se zastropování cen bude týkat také podniků, které mají roční spotřebu elektřiny nebo plynu do 630 MWh.

Nejasnosti se objevily také v případě zemního plynu, který nakupují SVJ či jiní vlastníci bytových domů pro domovní kotelny. Zastropování se bude týkat i jich, pokud mají odběr do 630 MWh.

Podívejte se do Kalkulátoru cen energií TZB-info, jak je na tom zastropování cen v porovnání s cenami na trhu

Nově je mezi ceníky v kalkulátoru umístěna položka, která vyjadřuje cenový strop v určené výši šesti a tří korun za kilowatthodinu s DPH. Pod tímto stropem jsou pouze základní ceníky pro stávající zákazníky dominantních dodavatelů s výjimkou Pražské plynárenské. Konečná cena pro zákazníky bude příští rok vyšší, protože se pravděpodobně zvýší regulované poplatky.

V Kalkulátoru jsou zobrazovány v současné době především ceníky, které jsou určeny pro nové zákazníky, většina z nich vysoce převyšuje strop. Z ceníků pro stávající zákazníky jsou uváděny pouze základní ceníky dominantních dodavatelů, které má většina zákazníků. Nové ceníky pro stávající zákazníky jsou ve srovnání z technických důvodů viditelně do deseti dnů od připsání do databáze.

V době, kdy se mluví o zastropování cen energií by se mohlo zdát, že obchodníci nebudou vydávat nové ceníky. Sice nabídky pro nové zákazníky nepřibyly, ale přeci jenom obchodníci ceny měnili. Za zmínku stojí vydávání nových ceníků pro stávající zákazníky Centropolu a hlavně ukončení nechvalně známého produktu Kamarád v případě plynu. V archivu byl doplněn konečný datum platnosti a nový ceník zatím nebyl vydán.

Nové ceny elektřiny pro stávající zákazníky již nedosahují astronomických hodnot jako v předešlém týdnu, ale pohybují se v částkách od 6 do 9 Kč/kWh bez DPH za komoditu. Innogy měnil ceny plynu pro stávající zákazníky, kteří mají starší produkty (Benefit, Plus atd). Nové ceny se pohybují kolem 3 200 Kč/MWh, což je z hlediska poměrů na trhu slušné.



Obr. 1. Porovnání ceníků plynu při spotřebě 20 MWh za rok včetně částky při zastropování cen. Obr. 1. Porovnání ceníků plynu při spotřebě 20 MWh za rok včetně částky při zastropování cen.

Propad cen elektřiny a plynu na spotovém trhu

V sobotu 19. září se na spotovém trhu Operátora trhu, na vnitrodenním trhu objevila dlouho nevídaná cena. Cena elektřiny na 17. hodinu klesla pod nulu, konkrétně na −0,01 EUR/MWh. Záporná cena znamená, že účastníci obchodování dostanou za nákup zaplaceno, místo toho, aby platili oni.

Rozložení cen elektřiny v průběhu 24 hodin se výrazně změnilo v porovnání s obdobím největší krize. Nově se rozložení cen vrací do dlouholetého normálu, kdy cena mimo špičku v noci je nižší, než v době špičky. Změna je také v tom, že rozdíly v cenách mezi špičkou a dobou mimo špičku nejsou tak velké.

Podle rozložení cen, kdy mimo špičku jsou ceny opět nízké a také, kdy o víkendu ceny výrazněji klesají, usuzuji, že roste podíl výroby v klasických elektrárnách. Dostatek vody a větrné počasí v západní Evropě se v uplynulém týdnu staraly o snižování ceny a také o první zápornou cenu po dlouhé době. Z toho důvodu se nedostane ke slovu výroba elektřiny v plynových elektrárnách, i když i ceny plynu se uplynulý týden snížily na polovinu proti nedávné nejvyšší ceně.

Vypadá to, že i plynu bude pro západní Evropu dost. 19. 9. dorazil první tanker s plynem z USA určený pro ČR.



Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu ) Graf 1: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu )



Graf 2: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu) Graf 2: Vývoj ceny elektřiny na spotovém trhu Operátora trhu (Zdroj: Operátor trhu)

Názor na spotový trh pro domácnosti

V minulých dnech zaznělo varování z Energetického regulačního úřadu a ministerstva průmyslu ohledně snahy některých dodavatelů převést své zákazníky na jinou tvorbu cen. Nově by se ceny pro zákazníky tvořily podle cen na spotovém trhu. Regulátor také upozornil na případy, kdy dodavatel nemůže jen tak zákazníky převést.

Chápu pocity zákazníků, když najednou po převedení na ceny podle spotového trhu, mají platit mnohonásobně vyšší zálohy, než dosud platili a že si proto stěžují u regulátora. Na druhou stranu chápu, že většina dodavatelů nemá dostatek finančních prostředků na dlouhodobější nákup energií a že jim s tím nikdo nepomůže. Aby přežili, jsou nucení přejít na spotový trh, kde se nakupuje jen na maximálně den dopředu.

Po dobu krize se jasně ukázala přednost spotového trhu. Jako příklad mohu uvést to, že u dodavatele poslední instance zavedl E.ON cenu pro tento režim podle spotového trhu, kdežto ostatní si tvořili ceny jinak. Zákazníci v režimu DPI u E,ONu měli o i více jak polovinu nižší cenu, než ostatní dominantní dodavatelé. V současné době většina dodavatelů, včetně těch největších, nabízí spotové produkty.

Důvodem psaní tohoto příspěvku je upozornit na problematická místa v nabídce spotových produktů a co by se mělo změnit. Zde je několik pravidel, o kterých se domnívám, že by měla být uplatňována v souvislosti s nabídkou spotových produktů:

spotový produkt by se měl nabízet pouze na dobu neurčitou s extrémně krátkou výpovědní lhůtou, maximálně do měsíce. Protože je těžké ukončit smlouvu, je naprosto nepřípustné se zavázat na spotovém trhu na dobu určitou. Na trhu jsou spotové produkty se závazkem dokonce až na tři roky. dodavatel by měl mít povinnost vysvětlit zákazníkům aktuální cenové poměry na trhu, nesmí používat grafy z minulosti, aby zákazníka mylně informoval o přínosech spotového trhu. dodavatel by měl objektivně vysvětlit výhody a rizika spojená s touto tvorbou cen. Zákazník by měl potvrdit, že je s riziky seznámen. Zákazníkům je často uváděno, že nyní budou dostávat ceny z velkoobchodního trhu. Tím chce obchodník u zákazníků vyvolat dojem, že ceny budou výrazně nižší, než které má u standardních ceníků. měl by platit jednotný vzorec pro výpočet průměrných spotových cen. Problém je v tom, že několik dodavatelů využívá jiného způsobu výpočtu cen a používá různých přídavných koeficientů, které ztěžují výpočet ceny zákazníkem a na první pohled působí na vnímání zákazníkem tak, že nabízený produkt je vlastně výhodnější než konkurence. dodavatel by neměl používat akční nabídky s pevnou cenou pro nalákání zákazníků na spotový trh. Jde o to, že dodavatel nabídne zákazníkovi na kratší dobu výrazně lepší podmínky, než má později.

Jsem pevně přesvědčen, že spotový trh bude brzy cenově atraktivnějším, než ostatní nabídky dodavatelů a že bude vycházet cenově lépe, než státní zastropování cen.

Nevěřím, že by někdo chtěl na dosavadních zvyklostech něco měnit. Existuje ale malá naděje, že někdo ze slušných dodavatelů bude podobná pravidla dodržovat. I za poslední dobu, v době největší krize, mne přesvědčili někteří dodavatelé se spotovým trhem, že se chovají slušně k zákazníkům.