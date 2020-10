Deset nabídek plynu, které byste při výběru nového dodavatele měli zvážit

Změna dodavatele plynu často přináší otázky spojené s cenou, podmínkami a finanční silou nového dodavatele. Pro ty, kteří se právě rozhodují, uvádíme několik tipů na zajímavé nabídky.

Výběrem skvělých nabídek na trhu chci pomoci těm, kteří se právě nyní rozhodují, od koho chtějí nakupovat plyn v dalším období. V nabídkách jsou pouze společnosti, které mají nejen dobré ceny, ale přinášejí zákazníkům i něco navíc, jako finanční stabilitu, transparentní podmínky nebo výborný servis.

Produkty jsou seřazeny podle ročních nákladů na nákup plynu. První tři nabídky jsou ceníky s cenami podle cen na spotovém trhu. U nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou náklady na takové nabídky vyjádřeny průměrnými náklady za uplynulý rok. V žádném případě nemůže zákazník očekávat tyto ceny, jaké jsou dnes, měl by být pesimista a očekávat ceny vyšší. Na druhou stranu díky nabídce přesahující poptávku ve světě je málo pravděpodobné, že by bylo zemního plynu nedostatek a že by ceny razantně stoupaly.

Doporučení:

Vzhledem k dlouhé výpovědní době (téměř 4 měsíce) u smluv na dobu neurčitou a obvyklých třech měsíců u smlouvy na dobu určitou, je lépe oznámit úmysl nepokračovat ve smlouvě prodloužením dříve a až měsíc před koncem původního závazku si vybrat nového dodavatele.

S ohledem na situaci na trhu jsem pro vás vybral deset následujících nabídek:

bezDodavatele

Jedná se nabídku s cenami podle spotového trhu, bez jakýchkoliv přirážek k ceně. Jediným nákladem navíc je stálý plat, který si obchodník účtuje. Výše stále platu je 6 Kč za den, což zhruba vychází na 182,50 za měsíc. Jde o velmi atraktivní nabídku, hlavně pro ty, kteří mají vyšší spotřebu než 10 MWh za rok. Protože si obchodník neúčtuje k ceně komodity žádnou přirážku, posouvá se výhodnost nabídky i na dobu, kdy ostatní ceníky se spotovou cenou již úplně výhodné nejsou. Společnost je blízká skupině Bohemia Energy a za svou krátkou dobu působení si vede velmi dobře v hodnocení poptávek.

ELIMON/Svěží SPOT

Už z názvu vyplývá, že se jedná o nabídku s cenami podle spotového trhu. Na rozdíl od bezDodavatele čerpá obchodník z cen na spotovém trhu Operátora trhu. Zde jsou ceny nepatrně vyšší než na spotovém trhu PXE, ze které vychází nabídky skupiny Bohemia Energy. Dodavatel si k ceně komodity účtuje 161 Kč/MWh. Díky tomu, že ELIMON má v ceníku stálý plat ve výši 49 Kč/měsíc, je tato nabídka výhodná i při nižších odběrech. Obchodník je znám svou dlouhodobou solidností, i hodnocení poptávek z Kalkulátoru cen energií TZB-info je skvělé. Stejně jako předchozí nabídka je i tato naprosto bez závazku, zákazník může kdykoliv odejít v tříměsíční lhůtě.

Bohemia Energy/Energie A++ s Garancí

Poslední nabídkou ze spotového trhu je tento produkt, který je jedinečný na trhu. Je kombinací nízké ceny na spotovém trhu a jistoty, že cena komodity má limitní cenu. V případě, že by roční cena překročila spolu s odměnou pro obchodníka tuto limitní cenu, obchodník by neúčtoval více než limitní cenu. Zákazník může uzavřít smlouvu na dobu určitou či neurčitou, garance maximální ceny platí do 30. 6. 2022. Garantovaná cena je 599 Kč/MWh.

České teplo/ceník plyn MODOM

Nejlevnější klasická nabídka na trhu, výhodou je nejen nízká cena komodity, ale i nulový plat, výhodný zejména v době se sníženou spotřebou. Solidní dodavatel, který jako jeden z mála mění ceny nejen směrem nahoru, ale i dolů podle vývoje trhu. S tímto dodavatelem má zákazník jistotu velmi levných, férových cen. Smlouvy uzavírá obchodník na dobu neurčitou.

Lumius/Bez Závazku

Lumius je tradiční český dodavatel, který po léta obchodoval na velkoobchodním trhu a před více jak rokem vstoupil na trh pro domácnosti. Za tuto dobu získal výbornou pověst, vyniká nejen nízkými cenami, ale i velmi vstřícnými podmínkami. V této oblasti spotřeby se jedná o druhou nejlevnější klasickou nabídku plynu na trhu, navíc bez závazku s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

Skautská energie

Skautská energie je pro ty, kteří se nechtějí zabývat cenami plynu, přesto chtějí mít dlouhodobě nízké ceny a vůči ostatním subjektům na trhu výrazně ušetřit. Smlouva je na dobu určitou, pokud se zákazník rozhodne skauty opustit (ale neděje se tak), musí oznámit svůj úmysl tři měsíce před koncem období se stejnou cenou. Zájemce může také těšit skutečnost, že vybraný obchodník přispívá 25 korunami na činnost mládeže. Skauti zprostředkovávají dodávky elektřiny a plynu již do téměř 25 tisíc odběrných míst.

FOSFA/FIX22

Nová nabídka již tradičního dodavatele se závazkem a s fixní cenou do konce roku 2022. Výhodou ceníku je nulový stálý plat, což ocení hlavně spotřebitelé, kteří přeruší nebo sníží odběr. Když se zákazník rozhodne po splnění závazku přejít k jinému dodavateli, může tak učinit pouze do maximálně měsíce před koncem závazku. Dodavatel také patří k těm vstřícným vůči zákazníkům.

MND/Plyn z první ruky – Ceník eLéto22

Moravské naftové doly jsou symbolem výborné pověsti, finanční síly i výrazně nižší ceny, než kterou nabízejí dominantní dodavatelé. Společnost je skvělou volbou pro ty, kteří se obávají experimentů, ale zároveň chtějí ušetřit. Nabídka plynu platí až do 30. 6. 2022. Výhodou zákazníků je možnost později přestoupit na výhodnější ceník, který se obvykle jinde nabízí pouze novým zákazníkům. Smlouvy u MND jsou pouze na dobu neurčitou.

Alpiq Retail/PLYN START A+ 36

Tato nabídka jistě uspokojí ty zájemce, kteří chtějí mít jistotu dobré fixní ceny po co nejdelší dobu, v tomto případě na tři roky. Smlouva se uzavírá na tři roky a v případě, že si zákazník nestihne sjednat jiný produkt, přechází na dobu neurčitou. Alpiq je je tradiční osvědčený švýcarský dodavatel, který se u nás prezentuje jako obchodník nabízející dobré ceny za velmi slušných podmínek.

ČEZ Prodej/PLYN smlouva na 2 roky

ČEZ patří k alternativním obchodníkům z plynem, který láká nejvíce zákazníků a získává nejvíce nových odběrných míst na trhu. Jedná se o zbrusu novou nabídku po všeobecném zlevnění obchodníka. Zákazník získá fixovanou cenu na dva roky a jistotu finančně silného obchodníka s dobrým zákaznickým servisem a s širokou nabídkou služeb pro zákazníka.