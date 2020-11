TZB-info / Ceny energií a paliv / Co je nového v Kalkulátoru cen energií TZB-info?

Co je nového v Kalkulátoru cen energií TZB-info?

Od ledna nabídky elektřiny a plynu pro domácnosti společnosti Alpiq již v Kalkulátoru nenajdete. Nano Energies nabízí plyn s kompenzací za emise CO 2 . Přibyl nový dodavatel s cenami podle spotového trhu Halimedes. E.ON pokračuje ve zlevňování.

Alpiq Retail

Na žádost obchodníka Alpiq Retail jsme ukončili možnost poptávání nabídek této společnosti a s koncem roku zmizí ceníky z Kalkulátoru úplně. Pro stávající zákazníky se nic nemění – dodavatel jim bude dále dodávat energie za stejných podmínek jako doposud, jen ukončí nabídku pro nové zákazníky z řad domácností. Alpiq se nyní více zaměřuje na maloodběratele a velkoodběratelské subjekty. Zároveň od 1. 1. 2021 dochází k fúzi společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o. s nástupnickou společností Alpiq Energy SE.

V průběhu listopadu bude databáze Kalkulátoru doplněna novou kartou obchodníka Alpiq Energy SE se stávajícími ceníky pro maloodběratele. Dodavatel nabízel domácnostem energie za slušné ceny a za nadprůměrně vstřícných podmínek.

Nano Energies

Nano Energies zveřejnil nový produkt Tarif Plyn Naplno24, jedná se o druhou nabídku plynu od začátku srpna, tentokrát jde o ceník se závazkem na 24 měsíců. Tato unikátní nabídka přichází na trh s konkrétním řešením kompenzace emisí CO 2 za spalování plynu. Obchodník průměrně přispěje 1 300 Kč/smlouvu na výsadbu dlouhověkých stromů prostřednictvím neziskové organizace CI2 a přitom nabízí konkurenceschopné ceny. Plyn i elektřinu od obchodníka lze přes Kalkulátor poptat.

Halimedes

S nabídkami za spotového trhu se poslední dobou roztrhl pytel. Nejnověji zveřejnil nový ceník tradiční dodavatel Halimedes. Ceny vycházejí z indexů na spotu Operátora trhu, ceny pro obchodníka jsou nízké – stálý plat 39 Kč/měsíc, poplatek pro obchodníka 140 Kč/MWh. Rozpaky budí název ceníku se slovem „Akce“ a časově ohraničená platnost produktu do konce příštího roku. Protože obchodník podrobnější informace o produktu nezveřejnil, tak usuzuji, že po skončení zákazník přejde na standardní nabídku. Bylo by to poprvé, co by spotový produkt sloužil jako akviziční nabídka.

Současně obchodník zveřejnil nový akční ceník s fixní cenou do konce příštího roku. Ceník Akce Listopad 2020 je platný do konce příštího roku a pak zákazník přechází na standardní ceník. Když počítáme dobu potřebnou na změnu až 4 měsíce, pak si zákazník nabízených cen (424 Kč/MWh a 139 Kč/měsíc při spotřebě 20 MWh za rok) moc neužije a pak bude mít podstatně vyšší ceny. Zákazník v případě zájmu se musí obrátit přímo na obchodníka, z Kalkulátoru nelze obchodníka poptat.

Energie2

Obchodník Energie2 není žádným nováčkem, byl v Kalkulátoru mezi roky 2012 až 2016. Pak z trhu zmizel a my jej vyřadili z databáze. Nově byl dodavatel opět zpřístupněn, protože se objevil ve statistice Operátora trhu, tedy má více jak 100 odběrných míst. Ceny mají lehce podprůměrné, jak u elektřiny, tak u plynu. V případě zájmu je nutné obrátit se přímo na obchodníka.

E.ON

E.ON pokračuje ve zlevňování produktů určených pro stávající zákazníky, zlevněné produkty jsou určeny pro zákazníky, u kterých nastává prodloužení smlouvy. Tentokrát obchodník zlevňoval pouze elektřinu, o ceníky Ceník Variant 24 Listopad 2020 a Ceník Komplet elektřina 36 Listopad 2020. Obzvlášť druhá nabídka je cenově velmi atraktivní, nové ceny dávají zapomenout na mnohem více než dvoutisícové ceny jiných produktů u topných proudů ve vysokém tarifu. Cena jednotarifu je například jen 1 364 Kč/MWh a u přímotopů 1 738/1 008 (VT/NT) Kč/MW, vše bez DPH. Obchodník snížil cenu elektřiny zároveň u stejných produktů pro podnikatele.