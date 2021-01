TZB-info / Ceny energií a paliv / Změny cen dodavatelů na přelomu roku 2020 a 2021

Změny cen dodavatelů na přelomu roku 2020 a 2021

Konec roku je tradičně obdobím, kdy obchodníci nejčastěji zveřejňují nové ceníky. Vydání nových ceníků je motivováno jednak snahou zakomponovat do ceníků nové státem regulované ceny a také potřebou reagovat na změny na trhu vydáním nových obchodních cen.

Podobně, jako vloni, mají nyní obchodníci vzor, jak se s cenami elektřiny a plynu na přelomu roku zachovat. Na rozdíl od roku 2019, kdy se zdražovalo, je tentokrát předlohou pro ostatní naopak podzimní zlevňování tří významných obchodníků. Letos na podzim jsme zaznamenali zlevnění elektřiny a plynu společnosti innogy, radikálnější zlevnění ČEZ Prodej a snížení ceny plynu našeho významného a populárního dodavatele Moravských naftových dolů (MND). U všech těchto dodavatelů se jednalo o skutečné zlevnění pro většinu zákazníků, s pochopitelnou výjimkou u zákazníků s fixní cenou.

Velkou pozornost jsem věnoval společnosti E.ON, která rovněž prohlašovala, že jak novým zákazníkům, tak stávajícím elektřinu i plyn zlevní. Obchodník sice nové a prolongační ceníky zlevnil, ale na stávající zákazníky na distribučním území E.ONu zapomněl. Pražští dominantní dodavatelé rovnou prohlásili, že měnit ceny nebudou.

Reakce ostatních významných obchodníků v době zveřejnění těchto cen ale byla celkem vlažná. Několik menších obchodníků nasledovalo výzvu a zveřejnilo nové ceníky s nižšími obchodními cenami ještě na podzim. Velcí alternativní dodavatelé se vyjadřovali k otázce snížení cen vyhýbavě nebo tvrdili, že jejich ceny, i přes snížení cen ostatních, jsou velmi nízké a že není tedy třeba je ještě snižovat. Pokud se tito obchodníci odhodlali ke snížení svých cen, tak se jednalo o akviziční nabídky určené pouze novým zákazníkům.

Popravdě řečeno se situace na velkoobchodním trhu zase tak nezměnila, ceny elektřiny a ani plynu nepoklesly natolik, aby to vyvolalo hromadné zlevňování všech dodavatelů. Je ale pravdou, že zdržování elektřiny a plynu koncem roku 2019 a začátkem roku 2020 nebylo již odůvodněné. Někteří obchodníci před rokem zdražování přehnali. V tu dobu již klesaly ceny na burze a ceny na spotovém trhu letěly dolů. Na trhu pro domácnosti se začal projevovat velký rozdíl mezi cenami odvozenými ze spotového trhu a cenami obchodníků. V průběhu letošního roku jsme zaznamenali vyšší počet levných akvizičních nabídek.

Jak se rozhodlo dvacet nejdůležitějších obchodníků s elektřinou a plynem ke konci roku, zda změnili cenu nebo ne, ukazuje následující tabulka. Celkem je v jedné tabulce 21 dodavatelů jako průnik množin dvaceti dodavatelů elektřiny a dvaceti dodavatelů plynu. Částky v Kč za rok vyjadřují obchodní část celkových nákladů (cena za komoditu vynásobenou spotřebou plus 12krát stálý plat). Obchodníci byli posuzování ve třech kategoriích spotřeby. První kategorie vyjadřuje náklady při spotřebě proudu pro svícení 2 000 kWh za rok, následuje topení D45d s odběrem ve vysokém tarifu (VT) 1 000 a v nízkém tarifu (NT) 9 000 kWh/rok. V posledním sloupci jsou uvedeny náklady na topení plynem při roční spotřebě 20 MWh. Zelená čísla znamenají pokles cen, černá stejné ceny jako letos, na červenou barvu znamenající zdražení se nedostalo. Dodavatelé byli posuzování podle změny u základního ceníku, který mají většinou neaktivní, stávající zákazníci. Změna cen musela být ohlášena od 1. 1. 2021, dřívější oznámení cen nebylo do tabulky zahrnuto. Rozsah cenových změn posuďte sami.

Dodavatel D02d D45d Plyn 20 MWh Armex 3 778 15 880 19 128 Bohemia Energy 4 496 19 850 18 618,8 Centropol 4 220 17 730 20 154,6 Comfort Energy 4 328 18 303 18 192 ČEZ Prodej 4 466 17 338 16 308 E.ON 4 676 20 350 18 964 Dobrá Energie s.r.o. 3 676 15 626 14 348 Eneka 3 536 14 756 13 520 Energie ČS 3 658 15 650 14 820 EP ENERGY TRADING, a.s. 3 830 16 264 16 988 Europe Easy Energy a.s. 3 706 15 698 14 568 eYello CZ, k.s. 4 000 17 290 15 920 FONERGY s.r.o. 3 080 15 450 15 100 Gazela Energy, a.s. 3 550 14 730 11 168 innogy Energie, s.r.o. 4 398 17 008 18 244 LAMA energy a.s. 3 930 18 750 18 260 MND a.s. 3 707,4 16 515,63 14 635 Pražská energetika, a.s. 4 142 17 583 16 621 Pražská plynárenská, a.s. 4 278 18 030 18 064 VEMEX Energie a.s. 3 718 16 580 18 948 X Energie, s.r.o. 4 328 18 303 18 192 QUANTUM, a.s. 3 918 17 020 18 674 SPP CZ, a.s. 3 660 16 499 15 768

Tabulka 1 ukazuje rozsah zlevnění (zelená čísla)

Pokud se zlevňuje, tak se obchodníci snaží zvýšit cenu jinde, kde si toho zákazníci moc nevšimnou. Jedná se o stálý plat, který někteří obchodníci při snižování ceny komodity zvyšují. Sice se takové případy vyskytly, ale k mému údivu, platby za stálý plat více obchodníků snižovalo. Je ale pravda, že šlo hlavně o nabídky určené novým zákazníkům.

Místo stálého platu se vyskytoval jiný trik, jak zvýšit zisk obchodníků. Tento trik sice nebyl nový, jeho premiéra se konala již před rokem, ale letos jej použilo více dodavatelů. Jedná se o to, že s výjimkou akumulace u topných proudů sjednotili ceny nízkého a vysokého tarifu. Obchodníci snížili cenu topného proudu ve vysokém tarifu sice o významnou částku, ale naproti tomu zvýšili cenu v nízkém tarifu. Tohoto triku si nemuselo moc lidí všimnout, ale porovnejme změnu nákladů před a po změně cen. Například obchodníkovi, který měl původně cenu v distribučním tarifu D45d ceny VT 1 800 Kč/MWh a v NT 1 400 Kč/MWh se stálým platem 70 Kč/měsíc, by se při spotřebě (VT/NT) 1 000/9 000 kWh zaplatilo 15 240 Kč (bez DPH). Po sjednocení ceny ve VT na 1 600 Kč/MWh by zákazník za stejných podmínek zaplatil 16 640 Kč. Tedy o 1 400 Kč víc.

V cenících jsou stále více stejné ceny pro všechny distribuční oblasti, výjimku tvoří ceníky alternativních dodavatelů, kteří mají určité produkty, jejichž ceny se tvoří podle standardních ceníků dominantních dodavatelů.

V cenovém rozhodnutí se také snižují státem regulované ceny. Zákazníci, kteří mají stejnou spotřebu, ušetří. Úspory jsou uvedeny v následující tabulce. Bohužel se s velkou pravděpodobností jedná o poslední celkové snížení státem regulovaných cen, příští roky regulované ceny porostou, protože jsou naplánovány rozsáhlé investice do sítí a plynovodů.

2020 2021 Rozdíl bez DPH Rozdíl s DPH D02d (2 000 kWh) 12 701 12 555 -146 -176,66 D45d (VT/NT 1 000/9 000 kWh) 35 260 35 189 -71 -85,91 Plyn (20 MWh) 29 184 28 986 -198 -239,58

Tabulka 2 uvádí úspory nákladů díky snížení regulovaných cen v distribuční oblasti ČEZ v roce 2021.

Nepřehlédnutelnou změnou na trhu pro domácnosti byla nabídka produktů s cenami, které se řídí podle cen na spotových trzích. Díky dlouhodobě velmi nízkým cenám se tyto nabídky změnily z dřívějších velmi nenápadných na nabídky velmi atraktivní. Vedle nabídek společností ze skupiny Bohemia Energy se objevily další, dá se říci, alternativní konkurenční nabídky. Ceny elektřiny a plynu ale od léta stále rostou, což kvůli dvanáctiměsíčnímu průměru v cenovém srovnání kalkulátoru cen energií TZB-info není ještě tak patrné. Ke zvýšeným cenám spotových nabídek se od ledna přidává ohlášené výrazné zvýšení částky za zprostředkování obchodu části obchodníků. Uvidíme, jak se zachová zbytek dodavatelů v prvních měsících následujícího roku, zda se ke zdražování přidají.

Nemyslím si, že obchodníci, kteří dosud nezměnili ceníky, hodlají v prvních třech měsících následujícího roku s cenami hýbat, ať už dolů nebo nahoru. Ke změně cen v tuto chvíli není žádný výrazný důvod.

Zájemci mohou v Kalkulátoru cen energií TZB-info denně sledovat, jak budou ceny elektřiny a plynu vypadat v následujícím roce. Myslím, že již máme v databázi většinu nových ceníků, které jsou v současné době sledovány.



Komentář firmy Gazela Energy, a.s.:

Zlevňovat všem zákazníkům zároveň by mělo být standardem. Nedává přece smysl trestat loajálního stávajícího zákazníka tím, že novému příchozímu nabídnete lepší cenu a jeho necháte platit víc. To se nám prostě nelíbí. V Gazela Energy proto máme jeden ceník pro všechny zákazníky. Vždycky ten nejlepší možný. Je to nejen férové, ale i daleko přehlednější. Chceme tím také ukázat, že energetika se dá dělat i jednoduše a přátelsky. Nemusí být nepřehledná a “zlá”. S Gazelou proto vyřídíte vše online na webu nebo v aplikaci, bez tlaku prodejce přede dveřmi nebo na uchu. A pokud by ani takhle nastavený systém někomu nevyhovoval, může bez udání důvodu a bez sankcí odejít jen s měsíční výpovědní lhůtou.



Komentář Jana Sýkory z firmy MND, a.s.:

„Jako největší česká těžební společnost ropy a plynu, se již od roku 2014 snažíme jednoduchostí, dlouhodobou výhodností a férovým jednáním posunout trh dodávky energií k lepší zákaznické zkušenosti. Zákazníkům nabízíme Plyn z první ruky dlouhodobě výhodně. Výhodnost naší nabídky pečlivě hlídáme. Ceny upravujeme průběžně tak, aby byly výhodné nejen v momentu, kdy se zákazníci pro MND rozhodnou. Snížení obchodní ceny Plynu z první ruky od ledna 2021 o 6 %, které probíhá automaticky u většiny našich zákazníků bez nutnosti cokoliv dělat, je toho dobrým důkazem. Věříme, že tento proaktivní přístup nás významně odlišuje od konkurence a jsme rádi, že ho zákazníci oceňují. U nabídky elektřiny nezůstáváme pozadu a i zde našim zákazníkům nabízíme tuto sezónu výhodnější ceník, který navíc poskytuje jistotu neměnných cen po delší období. Tuto jistotu dnes většina zákazníků preferuje, proto ji nabízíme jak na plynu, tak na elektřině. Věříme, že díky tomu máme více než 160 tisíc zákazníků na obou komoditách,“ uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu MND, a. s. uvádí Jan Sýkora, ředitel marketingu MND, a. s.