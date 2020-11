TZB-info / Ceny energií a paliv / Ceny elektřiny a plynu klesají. Zlevnili však jen dva dodavatelé

Ceny elektřiny a plynu klesají. Zlevnili však jen dva dodavatelé

Od září zlevnil přední dodavatel innogy elektřinu i plyn pro všechny své zákazníky. O měsíc později se přidala skupina ČEZ. Navzdory mediálním prohlášením jiných dodavatelů zatím nenašla tato iniciativa další následovníky.

Zvykli jsem si na zdražování

Už jsme si zvykli, že elektřina a plyn pouze zdražují. Když se na trhu začaly více prosazovat produkty s cenami podle cen na spotových trzích, tak jsem tvrdil, že výhodou těchto produktů je možnost poklesu cen, což se u standardních ceníků často nestává.

Ještě před několika měsíci se zdálo, že ceny elektřiny a plynu pro domácnosti se mění pouze jedním směrem, jedinou možnou změnou je zdražování. Když ceny na burze klesají, tak se nezdražuje. V případě zvýšení cen energií na burze obchodníci prakticky ihned zdraží. Po jarním zlevnění energií na burze vlivem ochabující poptávky a také kvůli koronaviru začaly v druhé polovině léta ceny elektřiny a plynu zase růst a pomalu se vytrácela naděje na zlevňování.

Zlevnění předcházely zprávy z médií, ale vzhledem ke zkušenostem jsem předpokládal, že pokud budou obchodníci mluvit o zlevnění, tak mohou mluvit o akvizičních nabídkách pro nové zákazníky nebo o prémiích pro všechny zákazníky. To už tu bylo, s tím jsem počítal.

Překvapení, které bych nečekal

Proto mě dosti překvapilo zlevnění innogy, které odstartovalo asi první vlnu zlevňování na trhu pro domácnosti. Nebylo to snižování cen, jaké jsme znali z minulosti. Nebylo to zlevňování pouze ceníku, který je určen pro nábor nových zákazníků na omezenou dobu s tím, že stávajících zákazníků se v žádném případě levnější energie netýká. Bylo to poctivé zlevnění všem, jak jej známe pouze u několika mála obchodníků s nejlepší pověstí na trhu.

Již před tím jsem sledoval obchodní politiku innogy. Velmi oceňuji způsob akvizice nových zákazníků i práci se stávajícími klienty. Líbí se mi, že u innogy zákazníci mají pevné ceny, které jsou uvedeny ve veřejných a snadno dostupných cenících, že mají všechny přehledné informace. K ceně zákazníci dostávají prémie, takže si lidé mohou snadno spočítat výhodnost nabídek.

Zlevnění innogy mělo jistý vliv na ostatní obchodníky, i když ne všichni zprávy o zlevňování přijali s nadšením. Innogy zlevňovala od září, podobný krok udělala skupina ČEZ od října. ČEZ rovněž zlevnil elektřinu i plyn jak pro nové, tak i stávající zákazníky.

Obchodníkům se zlevňovat moc nechce

Bohužel výčet společností, které takto radikálně zlevnily, je u konce. Ostatní buď snížili ceny u ceníků, které jsou závislé na cenících dvou jmenovaných společností, nebo pouze snížili ceny akvizičních ceníků pro nové zákazníky. Pouze jediná společnost našla tzv. hybridní řešení, že nový ceník zpřístupnila novým i stávajícím zákazníkům. Naopak rozčarování vyvolal postup velkého alternativního dodavatele, který pro svůj produkt kdysi lákal zákazníky tím, že budou mít vždy levnější ceny, než mají zákazníci dominantních dodavatelů. Obchodník nabízel produkt s tím, že: „Zvýší-li dominantní dodavatel cenu, zvýšíme ji také, sníží- li ….“ – ke snižování cen se už nemá. Ostatní ve vyjádřeních pro média uváděli, že mají natolik nízké ceny, které i po zlevnění dvou uváděných dodavatelů jsou výrazně výhodnější.

Neveřejné ceníky nejsou vítané

Myslím, že poslední dobou došlo i ke snížení nabízení neveřejných ceníků prodejními srovnávači, protože tento způsob prodeje byl jedním z nejproblematičtějších na trhu. Ke změně došlo bohužel až po kritice jednoho z předních dodavatelů.

Reklamy často neříkají pravdu

Protože se probírám ceníky dodavatelů, nevyhnu se čtení reklam obchodníků s energiemi nebo srovnávačů, které se objevují na internetu. Zvláště u srovnávačů si zadavatelé nelámou hlavu, zda je to pravda, či nikoliv. U srovnávačů reklama nepravdivě informuje o počtu nabídek srovnání a i o výši úspor. Obchodníci zase se chlubí zlevňováním energií. Dokonce jeden dodavatel v reklamě tvrdí, že zlevňuje a že se tak chová férově k zákazníkům. Přitom se jedná o ceník se slevou, ukrytý tam, kde by jej nikdo nehledal, mimo ostatní ceníky. Ze zvědavosti jsem dodavatele vyzkoušel a i přes reklamu, kde tvrdí, že zlevňuje, mi tento ceník nenabídl, stalo se tak až po upozornění. To se stalo u obchodníka, který o sobě tvrdí, že je Obchodníkem roku 2020.

Zelená elektřina

V létě se u některých dodavatelů objevil zvýšený zájem o zelenou elektřinu. Reklamní kampaň spojená s prodejem elektřiny prostřednictvím internetového supermarketu vyvolala zájem o prodej zelené elektřiny i ostatních obchodníků. V průběhu prázdnin a posledních dvou měsíců se objevilo několik nabídek ekologické elektřiny konkurence. Zájem o zelenou elektřinu se zatím příliš neprojevil na počtu poptávek u nás v Kalkulátoru cen energií TZB-info. Když pominu nejlevnější nabídku zelené elektřiny s cenami ze spotového trhu, tak zatím jsem nenašel jedinou nabídku, která by poptávala elektřinu šetřící životní prostředí. Přesto je zelená elektřiny stále více v podvědomí lidí a firem a stále častěji se objevují tiskové zprávy, že organizace využívají zelenou elektřinu.

Vyšší zájem o fixní ceny

V posledních dvou měsících poklesl počet poptávek na produkty ze spotového trhu kvůli nárůstu cen elektřiny i plynu. Pokud někdo poptával tyto produkty, dával přednost produktu bez cenové přirážky obchodníkem nebo s cenovou garancí dodavatele, kde fakturační cena nemůže být vyšší než garantovaná, ale nižší může být. Vyšší zájem ve srovnání s jarem byl i o produkty s fixní cenou na určité období.

Zlevnění dalších možná ke konci roku

Myslím si, že zlevňování ještě neskončilo, pokud bude cenový vývoj na burzách pokračovat, dočkáme se ke konci roku zlevnění obchodníků, kteří dosud se k tomuto kroku neodhodlali.