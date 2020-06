TZB-info / Ceny energií a paliv / Jaké podmínky jsou pro zákazníka důležité při změně dodavatele

Jaké podmínky jsou pro zákazníka důležité při změně dodavatele

Nejdůležitější podmínkou je samozřejmě cena dodávky elektřiny nebo plynu. Opomenutí podmínek smlouvy ale může výslednou cenu zákazníkovi značně zvýšit.

Většina zákazníků při výběru nového dodavatele vybírá především podle ceny, ostatní, jako pojištění, asistence, volání jsou při volbě většinou až druhořadé. Pokud si zákazník vybere určitý produkt podle ceny, měl by se podívat i na podmínky, které produkt charakterizují. Jedná se především o to, jak se cena mění v průběhu trvání smlouvy a jak je to s automatickým prodloužením smlouvy, jaké ceny pak může zákazník čekat.

Cena

Jde o to, zda cena je po dobu smlouvy fixní, bez fixace nebo je závazek časově rozdělen na několik úseků, kde se mění fixní ceny. Jedná se například o výhodnější nabídku prvním rokem závazku a druhým rokem se fixní cena zvýší.

Zákazník by měl dbát zvýšené pozornosti zejména u akčních (promočních nebo akvizičních nabídek). Tyto nabídky s fixací nízké ceny platí obvykle na dobu jednoho roku, někdy do konce následujícího roku. V tomto případě je důležité vědět, jakou cenu bude mít zákazník, až akční ceník vyprší, nebo až nastane automatické prodloužení smlouvy.

Pokud tyto údaje dodavatel zveřejňuje, je ceník pro následující období uveden v Kalkulátoru cen energií TZB-info, kdy si výhodnost následné ceny může zákazník porovnat. U velkých dodavatelů existuje systém, kdy původní nabídky jsou pro zákazníky výhodné, ale v době po prodloužení se zákazník ocitá v systému navazujících produktů s cenami blížícími se nejdražším standardním ceníkům. Varováním pro zákazníka může být rozptyl cen v nabídkách, některé má dodavatel nejlevnější na trhu, jiné téměř nejdražší.

Smlouva na dobu neurčitou

Smlouva na dobu neurčitou umožňuje zákazníkovi bez problémů odejít, kdy chce. Změna dodavatele většinou trvá téměř čtyři měsíce. Když změna následuje po zvýšení ceny stávajícím dodavatelem, jde to rychleji. Důvodem pro volby smlouvy bez závazků je možnost kdykoliv odejít, když člověk dostane výhodnější nabídku. Dodavatelé se snaží vyvarovat změn cen, protože tím usnadňují odchod zákazníka ke konkurenci. Pokud už se dodavatel rozhodne pro zdražení, je to z důvodů všeobecného zdražování a v tom případě se těžko hledá cenově konkurenční nabídka, protože zdražují všichni. Ceny u smluv na dobu neurčitou bývají většinou vyšší, než jsou akční nabídky. V době, kdy jsou velkoobchodní ceny stabilní nebo klesají, ceny u těchto smluv jsou po dlouhou dobu neměnné.

Na co si dát pozor?

Obchodník by měl zákazníkovi v nabídce sdělit, jaká cena jej čeká, případně jak se bude cena vyvíjet, v průběhu celého závazku.

Jaká cena zákazníka čeká v případě automatického prodloužení smlouvy? Většinou cena po vypršení smlouvy není v době podpisu známá, ale obchodník může uvést produkt, na který zákazník přejde.

Zákazník by neměl uzavírat smlouvy, kde dodavatel uvádí možnost odmítnutí automatického prodloužení ve velmi omezeném období (např. nejdříve čtyři a nejpozději tři měsíce před koncem závazku). Obvyklá doba pro oznámení odmítnutí prodloužení je do tří měsíců před vypršením závazku. Pokud jsou obchodníci skutečně féroví, měli by na konec smlouvy sami zákazníka upozornit nebo automaticky prodloužit smlouvu na dobu neurčitou.

Spolu s ceníkem pro dodávku elektřiny či plynu existuje ještě ceník doplňkových služeb. V něm se mohou vyskytnout položky, které svědčí o pravých úmyslech obchodníka. Jde zejména o deaktivační poplatky, vysoké částky za porušení smlouvy, náhrady škody, či vysoká cena za opis faktury, smlouvy.

Slušný dodavatel v současné době již nenabídne závazek delší než na tři roky, v dokumentech uvede způsob stanovení konce závazku. Slušný dodavatel nepožaduje naplnění smlouvy ze strany zákazníka v případě změny odběrného místa, protože ne vždy lze dodržet smlouvu.

Závazek na dobu určitou přináší zákazníkovi v kombinaci s fixací ceny často výhodu levnější energie po určitou dobu. V době, kdy velkoobchodní ceny klesají, dodavatel může a také často nabízí nižší cenu u delších závazků. Naopak v době zvyšování cen jsou pro zákazníka levnější nejkratší smlouvy.

Slušný dodavatel nenabídne zákazníkovi závazek delší než tři roky, delší závazky patřily k praktikám podomního prodeje. Někteří prodejci, kteří jsou označováni za šmejdy, ale stále ještě delší závazky v podmínkách mají.