Pozor na smlouvy uzavírané s dodavateli energií po telefonu

Ve spotřebitelské poradně dTestu zaznamenáváme případy, kdy dodavatelé energií představují po telefonu zákazníkům levnější nabídky s odkazem na pokles cen energií kvůli pandemii nového koronaviru. I odpověď „ano“ na nevinnou otázku může vést k nechtěnému uzavření nevýhodné smlouvy.

Před tím, že vyslovení slůvka „ano“ do telefonu může vést k uzavření nevýhodné smlouvy, varujeme dlouhodobě a pravidelně. „Proškolený operátor či operátorka se sympatickým hlasem používá takzvanou metodu získávání ano, kdy po sérii jednoduchých otázek mnohdy z nepozornosti odsouhlasíte uzavření nové smlouvy o dodávkách energií zpravidla na dobu určitou. Protože zákon nevyžaduje, aby tato smlouva byla písemná, je uzavření přes telefon možné,“ sděluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jednou z možností, jak se můžete bránit, je uznat, že smlouva byla – byť nechtěně – uzavřena a zrušit ji odstoupením či výpovědí. Odstoupit od smlouvy sjednané po telefonu lze do 14 dní od jejího uzavření, smlouva se pak ruší od samého počátku, tedy jako by nikdy neexistovala. Pokud nestihnete včas odeslat odstoupení, je možné vypovědět smlouvu až do 15 dnů po zahájení dodávek energií novým dodavatelem. V takovém případě ještě musí uběhnout 15denní výpovědní doba, která se počítá od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena dodavateli, a je tak nutné zaplatit spotřebované energie, pokud již došlo k jejich odběru.

Jestliže neobdržíte od dodavatele informaci o možnosti odstoupení od smlouvy a stejně tak o možnosti její výpovědi, počítají se výše uvedené lhůty pro odstoupení a výpověď od smlouvy od okamžiku, kdy budete o těchto právech dodatečně poučeni. Nedostanete-li informaci vůbec, prodlužují se lhůty o jeden rok.

Odstoupení či výpověď smlouvy o dodávkách energií nesmějí být podle energetického zákona spojené s žádnou sankcí. Proto si zástupci dodavatelů, mnohdy označovaní jako energetičtí šmejdi, vymysleli fintu – někdy neuzavíráte přímo smlouvu o dodávkách energií, nýbrž souhlasíte s přihláškou do aukce pořádané někým jiným, než je dodavatel energií. Když si vše rozmyslíte, je vám opět naúčtována vysoká smluvní pokuta.

Výše uvedené problémy se smluvními pokutami by mohla pomoci vyřešit novela energetického zákona. „Návrh novely zákona schválila na začátku nouzového stavu vláda, uvidíme však, v jaké podobě bude nakonec přijat a do jaké míry posílí práva českých spotřebitelů,“ říká Eduarda Hekšová.

Pamatujte, že telefonický rozhovor s operátorem dodavatele energií si můžete nahrát nebo případně si vyžádat nahrávku od dodavatele energií. Můžete rovněž požádat o informaci, kde vzal volající vaše telefonní číslo. Nebudete-li s jeho odpovědí spokojení, máte vždy možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.