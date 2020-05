TZB-info / Ceny energií a paliv / Skautská energie zveřejnila nové ceny na roky 2021 a 2022

Dlouho očekávané nové ceny jsou na světě, hádanka, zda ceny budou vyšší nebo ne, je již vyřešena.

Elektřina mírně zdraží, plyn naopak zlevní

Skautské hnutí koncem dubna představilo v rámci projektu Skautská energie nově vysoutěžené ceny. Elektřina podražila o 200 Kč/MWh a cena plynu naopak klesla na 530 Kč/MWh. U elektřiny je navíc účtován stálý poplatek 40 Kč za měsíc, který byl ale účtován už minule. Součástí nových cen jsou také odvody na podporu skautingu, nově bude dodavatel mimo standardních 25 Kč/MWh dávat i významnou část zisku na skautské projekty.

Na základě řady žádostí se nově zavádí produkt Zelené Skautské elektřiny – tedy s certifikátem původu ze 100 % z obnovitelných zdrojů, který je o 40 Kč dražší v každém tarifu na MWh. Zákazník si tak bude moci vybrat standardní nebo ekologický produkt.

Nové ceny budou u nových zákazníků uplatňovány od 1. 10. u elektřiny a od 1. 7. 2020 u plynu. Stávající zákazníci budou mít staré ceny do konce tohoto roku a od nového roku začnou nově vysoutěžené ceny platit i pro ně.

Novým dodavatelem se stává společnost Kolibřík energie, která jako jediná na trhu má zároveň statut sociálního podniku. Většinu svého zisku poskytuje na občansky prospěšné projekty, čímž se otevírá další cesta k podpoře skautingu.

Komentář k cenám

Stávající ceny elektřiny Skautské energie jsou na velmi nízké úrovni a prakticky nemají konkurenci. Důvodem takto nízkých cen je zejména okamžik, kdy ceny byly vysoutěženy, tedy na začátku významného růstu cen elektřiny. V době zveřejnění stávajících cen ale mnozí zákazníci projevovali rozpaky nad tehdejší úrovní cen, zdály se jim příliš vysoké. Tyto ceny byly vysoutěženy jako fixní na dobu trvající přes dva roky. Již za rok a zejména u vytápění se ukázala velká atraktivita těchto vysoutěžených cen a Elektřina od Skautské energie dosud patřila k nejpoptávanějším nabídkám na trhu.

Nově vysoutěžené ceny elektřiny sice mají na trhu srovnání, několik nabídek je dokonce o pár stokorun levnějších. Otázkou je, zda zákazníci, kteří zvolí běžnou nabídku s fixní cenou po dobu 24 měsíců, ušetří ve srovnání se Skautskou energií po vypršení smlouvy, když se stejně jako u skautů o ceny nebudou starat.

Na trhu je a stále přibývá nabídek elektřiny ze spotového trhu, které jsou nyní v průměru velmi levné, mnohem levnější, než standardní nabídky. Spotový trh je ale velmi volatilní, reaguje na různé události a cena tak může vyskočit velmi rychle a velmi vysoko. Pak bude srovnání cen Skautské energie a cen nabídek ze spotového trhu vypadat zcela jinak. Ceny ze spotového trhu se nedají s cenami Skautské energie srovnávat.

Nově vysoutěžené ceny plynu významně klesly (o 110 Kč/MWh na 530 Kč/MWh), ale vzhledem k nízkým velkoobchodním cenám jsem očekával výraznější pokles cen, na úroveň pod 500 Kč/MWh. Stále ale platí, i s ohledem na poměry na trhu pro domácnosti, že se jedná o velmi atraktivní nabídku, hlavně s dlouhodobého hlediska.

Na ceny Skautské energie je nutno pohlížet také s vědomím, že dodavatel v případě zdražení energie musí zvyšovat množství dodávek za nízkou, dříve vysoutěženou cenu, což by jej mohlo finančně vyčerpat. Cenově srovnatelné nabídky v Kalkulátoru cen energií TZB-info jsou nabízeny jen v určitém období, když se ceny zvýší, dodavatel přijde s jinou, cenově vyšší nabídkou nebo nebude nabízet energie v akci.

Obavy by mohl vzbuzovat nový dodavatel Kolibřík energie. Jak jsem již uvedl, při zvyšování cen energií by závazek levných dodávek novým zájemcům mohl být pro malého dodavatele likvidační. Naštěstí dodavatel je spojen s finančně silným Armexem, který má větší šanci nepříznivou situaci ustát. Navíc vždy by se dala zastavit akvizice nových zákazníků v případě nepříznivého vývoje na trhu.

Změny ve Skautské energii

Skauti připravují nové webové stránky, které mají být spuštěny v červenci a kde budou zveřejněny všechny smlouvy. Změní se rovněž systém přihlašování, zruší se papírová plná moc a zvýší se kapacita vyřizování nových smluv.

„Věřím, že výše uvedené novinky zaujmou, udržíme pozici nejpoptávanější služby vašeho srovnavače a udržíme se mezi zákaznicky nejlépe hodnocenými dodavateli. Od doby otevření služby veřejnosti v listopadu minulého roku byl o Skautskou energii mimořádný zájem a až do koronakrize jsme odbavovali v průměru 1 000 přihlášek měsíčně. Věřím, že se brzy dostaneme zpět na tato čísla (krize nám je dost snížila) a naopak půjdeme nahoru. Kapacitu odbavování stavíme na 1 500 odběrných míst každý měsíc. Aktuálně jich spravujeme 23 000,“ dodává Tomáš Slavík, ředitel.

Skautská energie v Kalkulátoru

Nově jsou u každé komodity dvě nabídky stará a nová, plus jedna nabídka pro dodávky zelené elektřiny. Tak, jako u všech nabídek v Kalkulátoru, s okamžikem zveřejnění nových ceníků končí možnost poptávání starších nabídek. Zájemce tak předem upozorňujeme na ceny, které zanedlouho po podpisu smlouvy začnou platit.



Graf 1: Vývoj vysoutěžených cen elektřiny (Kč/MWh) Graf 1: Vývoj vysoutěžených cen elektřiny (Kč/MWh)

Graf 2: Vývoj vysoutěžených cen plynu (Kč/MWh) Graf 2: Vývoj vysoutěžených cen plynu (Kč/MWh)



Na závěr:

Skautská energie je velmi dobrým řešením pro zákazníky, kteří se nechtějí o energie příliš starat, ale chtějí mít jistotu dlouhodobě skvělých cen, kterými ušetří nemalé částky peněz rodinnému či firemnímu rozpočtu.