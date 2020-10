Druhý ročník unikátního setkání Summit Koncepce BIM se uskuteční v roce 2021 Z letošního roku se přesouvá na 18. listopadu 2021

Přes veškerou snahu organizátorů v letošním plánovaném termínu nebude možné uskutečnit druhý ročník Summitu Koncepce BIM. Návštěvníci konference z řad všech stavebních profesí ale o unikátní setkání se zástupci vlád a státní správy řady evropských zemí i Česka nepřijdou.

Druhý ročník se uskuteční v novém termínu 18. listopadu 2021. Bude se tak konat přesně s dvouletým odstupem od premiérového ročníku v loňském roce. Svou účast předběžně přislíbila naprostá většina hostů, kteří se měli zúčastnit letošního programu. Již dnes tak lze prohlásit, že i příští rok půjde o skutečně výjimečnou událost evropského významu. Pro Česko navíc o to důležitější, že termín povinného využívání metody BIM u všech nadlimitních veřejných zakázek, bude již za dveřmi.

Přípravy na druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který se měl konat 19. listopadu letošního roku na pražském výstavišti PVA Expo v Letňanech, byly již v plném proudu. Většina řečníků byla připravena do Česka přijet. Přitom i letos byla potvrzena velmi zajímavá jména, mimo jiné Milena Feustel, zástupkyně předsedy EU BIM Task Group, Adam Matthews, vedoucí mezinárodního centra Digital Built Britain nebo Michal Mejstřík, ředitel a předseda představenstva EEIP. Odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci, který se na organizaci summitu podílel společně s ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, se do poslední chvíle snažil konání tohoto unikátního setkání zajistit. Třeba i za cenu toho, že by se někteří významní hosté, jako například Souheil Soubra, předseda EU BIM Task Group, zúčastnili jen prostřednictvím videa. Jde totiž o jednu z mála konferencí v Evropě na téma BIM, které se zúčastní zástupci veřejné správy z několika zemí Evropské unie.

Bohužel nástup druhé vlny epidemie nemoci Covid-19 a stále se zhoršující epidemiologická situace v Česku nakonec konání druhé ročníku v letošním roce neumožní. Proto bylo rozhodnuto o jeho odložení na příští rok, konkrétně na 18. listopadu 2021. Summit se bude konat na stejném místě, kde se konal také loňský první a velmi úspěšný ročník, a kde se měl odehrát i ročník druhý.

„Velmi jsme stáli o to, aby se nám podařilo druhý ročník uskutečnit ještě letos. Proto jsme, i když se situace na konci léta začala postupně zhoršovat, usilovně pracovali na jeho přípravě. Většina námi pozvaných hostů potvrdila zájem přijet do Prahy a Summitu Koncepce BIM se zúčastnit. Bohužel v průběhu září se ukázalo, že konání klasického setkání nebude možné,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci a pokračuje: „Nabízela se možnost uspořádat celou akci pouze virtuálně. Nicméně pilířem Summitu Koncepce BIM je především možnost setkání profesionálů z oblasti stavebnictví se zástupci vlád a státní správy řady evropských zemí i Česka, ale i mezi sebou. O tento rozměr jsme summit nechtěli připravit. Proto jsme rozhodli o jeho odsunutí o rok.“

V současné době počítá legislativa s povinností využívat metodu BIM u všech veřejných zakázek přesahujících 150 milionů korun. Druhý ročník Summitu Koncepce BIM tak bude šancí seznámit se s aktuálním stavem příprav na tuto skutečnost. Účastníci tak dostanou příležitost seznámit se nejen s českými vládními aktivitami podporujícími digitalizaci stavebnictví, ale získat souhrnně přehled o již konkrétních výstupech a jejich postupné aplikace do pilotních projektů, stejně jako o přínosu využívání metody BIM na veřejné i soukromé zadavatele a jejich dodavatele.

Aktuální informace o přípravách Summitu Koncepce BIM budou dostupné na adrese: www.SummitKoncepceBIM.cz

Krátké video najdete zde. Doplňující informace, včetně tiskové zprávy k loňskému ročníku Summitu Koncepce BIM můžete najít také v Media Centru odboru Koncepce BIM České agentury pro standardizaci.