V digitalizaci stavebnictví drží Česko krok s Evropou. Potvrdil to Summit Koncepce BIM

Ve čtvrtek 19. listopadu 2020 se v Praze uskuteční již druhý ročník Summitu Koncepce BIM, který seznámí účastníky se zkušenostmi státu a veřejné správy při zavádění Koncepce BIM. Ta umožňuje vytvoření takzvaného digitálního dvojčete stavby.

Toto datum by si měli zapsat do svých diářů všichni, kdo se oblastí stavebnictví a provozem staveb zabývají. Opět totiž půjde o jediné setkání u nás pořádané společně zodpovědnými orgány státní správy a konající se za účasti zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí. Tak jako loni summit spolupořádá odbor Koncepce BIM České agentury pro standardizaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Summit koncepce BIM je součástí plánu “Czech - Country for the future.” Od pořádání summitu budeme mít k dispozici ještě rok k milníku 2022, kdy využívání metody BIM u všech nadlimitních veřejných zakázek v českém stavebnictví bude povinné.

Summit navazuje na velmi úspěšný loňský ročník, na kterém vystoupili kromě zástupců české státní správy a veřejných institucí také Souheil Soubra, předseda EU BIM Task Group, ředitel digitálních konstrukcí estonského ministerstva informatiky Jaan Saar, Jan Tulke, ředitel Plan-Build 4.0, společnosti pro digitalizaci plánování, výstavby a provozu a Benno Koehorst, senior poradce výkonné agentury nizozemského ministerstva pro infrastrukturu a vodní hospodářství Rijkswaterstaat.

Pro Česko byly prezentace představitelů evropských vlád a vládních agentur možností porovnání připravenosti na nástup Stavebnictví 4.0. Ukázalo se, že nejenže nezaostáváme, ale v některých parametrech máme dokonce náskok. „Prezentace zástupců české státní správy na Summitu Koncepce BIM ale ukázaly, že i u vás se máme co naučit. Digitalizaci staveb a zavádění metody BIM umožňující vytvoření digitálního dvojčete stavby je v ČR připravena velmi dobře,“ hodnotil například připravenost Česka Jaan Saar, ředitel digitálních konstrukcí estonského ministerstva informatiky, země, kde je více než 99 procent služeb státu dostupných on-line.

Summit Koncepce BIM 2020 bude opět unikátní příležitostí seznámit se s novinkami při zavádění metody BIM do stavební praxe a také s chystanými kroky státní správy směrem k digitalizaci stavebnictví. Důležitým tématem letošního ročníku tak bude i postup přípravy digitálního stavebního řízení, což je pro tento obor jeden z klíčových milníků. Opět nebudou chybět ukázky konkrétních projektů, pozitivní zkušenosti od zástupců státní správy i soukromé sféry a v neposlední řadě také pohled na pokrok v zahraničí. Z pohledu propojení zástupců státní správy z Česka i zahraničí se stavebníky je Summit koncepce BIM skutečně unikátní událostí nejen u nás, ale i v Evropě. Proto by na něm neměl chybět nikdo, kdo se tímto oborem zabývá.

„I když se dnes nacházíme ve velmi obtížné situaci, pevně věříme, že další ročník Summitu Koncepce BIM se nám 19. listopadu letošního roku podaří uspořádat. Máme opět přislíbenu účast kolegů z dalších evropských zemí, což je jedinečná příležitost seznámit se s postupem implementace metody BIM do praxe i jinde,“ říká Jaroslav Nechyba, ředitel odboru Koncepce BIM, České agentury pro standardizaci.

Aktuálně je spuštěna webová stránka www.SummitKoncepceBIM.cz, na které lze najít průběžně aktualizovaný program summitu a v květnu 2020 bude spuštěna registrace.