Kdo hýbe cenami energií? Týdenní změny ceníků a komentář k zásobám plynu na zimu
Přehrát audio verzi
Kdo hýbe cenami energií? Týdenní změny ceníků a komentář k zásobám plynu na zimu
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Obchodníci čekají na nové cenové rozhodnutí ERÚ, ale ceny elektřiny a plynu na rok 2026 příliš měnit nebudou. ELYN a BIDLI zveřejnili levnější ceníky pro zájemce o dodávky z řad nových klientů. Lukáš Kaňok komentuje aktuální připravenost českých zásobníků plynu na zimní sezónu. Vyberte si z nejlepších nabídek elektřiny a plynu na trhu.
Uplynulý týden lze charakterizovat jako týden před bouří, před vydáním nových regulovaných cen na následující rok, ale nijak zlé to nebude. Předpokládám, že nejnižší ceny elektřiny a plynu pro nově příchozí zákazníky nebudou ke konci roku a ani na začátku příštího roku obchodníci výrazně měnit, protože ty již po dobu mnoha uplynulých měsíců se díky konkurenci dodavatelů a i díky nabídkám zprostředkovatelů drží na velmi nízkých úrovních, které odpovídají současným cenám na burzách. Dokladem o budoucí stagnaci cen mohou být některé nové ceníky z minulých týdnů, kdy obchodníci začali tyto ceny v poslední době mírně zvyšovat. Očekávám, že většinou se sníží ceny pro stávající zákazníky, protože i v tomto sektoru prodeje panuje nyní velká konkurence a většina velkých dodavatelů ceny stávajícím zákazníkům již snížila. I ceny pro stávající zákazníky jsou někde celkem srovnatelné s nabídkami pro nové klienty, když uvážíme, že většině zákazníků se nechce odcházet od svého dodavatele a raději se spokojí s mírně vyšší cenou, než mají noví zákazníci dodavatele. Snižování cen je hlavně vyvoláno obavami prodejců, že konkurence osloví jejich zákazníky. Není tomu tak všude, protože někde mají stávající zákazníci zatím téměř dvojnásobné ceny komodity oproti novým klientům.
Společnost ELYN ENERGIE v relativně krátké době zveřejnila zcela nové ceníky, které opět pojmenovala jinak než předtím. V tabulce srovnám současné ceny s předchozí verzí ceníků, tak i přes rozdílné názvy ceníků, budu předchozí ceníky považovat za předchůdce nových ceníků. ELYN od minulé verze nabízí tři tarify, které se liší délkou závazku a i cenou. Nejlevnější z nich je produkt pro dodávku elektřiny ZEUS s cenou komodity 2 440 Kč/MWh. V případě plynu obchodník nabízí pouze tarify se závazkem a s fixní cenou na 12 a na 24 měsíců. Produkt na 36 měsíců u plynu chybí. Nejlevnější nabídkou plynu je GAZIA na 24 měsíců s cenou 1 049 Kč/MWh. Nové verze nabídek obchodníka jsou u elektřiny levnější o 250 až o 350 Kč/MWh, plyn je nově levnější o 200 až o 350 Kč/MWh. Stálý plat zůstal bez změny (130 Kč/MWh). Ceny komodity jsou pro všechny distribuční tarify a pásma spotřeby stejné.
Podobně realitní obchodník BIDLI energie též v poměrně krátké době aktualizoval svoji nabídku produktů určenou novým klientům. V názvech nových tarifů obchodník doplnil před název číslo, které pravděpodobně znamená datum vzniku nabídky. Obchodník zveřejnil dvě řady produktů se závazky na 12, 24, 36 měsíců, produkt Stabilita TOP je levnější než Stabilita STANDARD. Bohužel prodejce nijak určení tarifů nekomentuje na svých stránkách a ani neuvádí datum platnosti, tak se domnívám, že TOP je pro nové a STANDARD je prolongační ceník. Obchodník zlevnil ceny plynu o 50 až o 90 Kč/MWh, stálý plat zůstává nadstandardně vysoký (199 Kč/MWh) a proti minulé verzi ceníků se nezměnil. Právě takový vysoký stálý plat považuji za chyták na zákazníky, prodejci většinou v inzerci nabízí dobrou cenu komodity, ale o vysokém stálém platu se nezmiňují. Vysoký stálý plat hraje podstatnou roli u domácností s nízkou spotřebou. Nové ceny elektřiny zveřejnil dodavatel již před týdnem.
Tab. 1: Výběr z novinek na energetickém trhu pro domácnosti za uplynulý týden (zeleně – zlevnění proti minulé verzi, červeně – zdražení.
Jak to vypadá na začátku topné sezóny se zásobníky plynu v ČR? Komentář Lukáše Kaňoka ze společnosti Kalkulátor.cz.
Jak připravit na zimu svou domácnost?
O plynových zásobnících se na jaře hodně mluvilo, a nebylo to nic veselého. Na přelomu března a dubna jsme měli v zásobnících nejméně plynu za poslední roky a kdyby zima trvala jen o chvíli déle, dost možná bychom je zcela vyčerpali. Zato teď to u nás vypadá o poznání optimističtěji – zásobníky máme naplněné lépe než většina evropských států.
„K 1. říjnu dosáhla hladina zásobníků nejvyšších hodnot za poslední čtyři roky. Zásobníky byly zaplněné z 93 %, což je vysoko nad evropským průměrem a také nad povinnou hranicí,“ říká Lukáš Kaňok, ředitel sekce Energo společnosti Kalkulátor.cz.
Se začátkem války na Ukrajině zavedla Evropská unie povinnost mít zásobníky zaplněné alespoň z 80 %, od roku 2023 pak minimálně z 90 %. A to vždy k 1. listopadu. Toto nařízení ovšem vyvolalo vlnu kritiky. Některé státy usilují o snížení požadované hranice, protože každá země má úplně jiný objem zásobníků, takže to pro ni znamená i jiné množství plynu.
Plošného snížení hranice, po kterém mnozí volají, jsme se ani letos nedočkali, ke změnám ale přece jen došlo. Pravidla se trochu uvolnila, takže už není nutné mít zásobníky plné přesně k 1. listopadu, ale stačí to kdykoli v období od 1. října do 1. prosince. Navíc se přidala tolerance až 10 %. Pokud na trhu panují tak nepříznivé podmínky, že to členskému státu brání v plnění zásobníků, pak se uplatní odchylka a bude mu stačit 80 % plynu. Pokud by podmínky byly obzvlášť nepříznivé, pak může Rada EU přidat ještě 5 % „k dobru“. Členské zemi by tak stačilo jen 75 %.
Jak dobře jsme letos připraveni?
Evropská pravidla nás tentokrát vůbec netrápí – v rámci EU konečně patříme mezi premianty. S velkým předstihem jsme tak dosáhli požadované naplněnosti zásobníků. Povedlo se nám to v období, kdy se unijní průměr pohyboval jen kolem 80 % a většina zemí ještě musela na splnění podmínky zapracovat. Zajímavé je, že v evropských zásobnících bylo mnohem méně plynu než v předchozích dvou letech. Otázkou zůstává, jestli je to dobrý nápad. Zvlášť když vezmeme v potaz pokračující válku na Ukrajině a velmi zvláštní kroky Ruska, které dalším zemím vysílá zastrašující a poněkud nejasné signály.
Co se české situace týče, je to výrazný rozdíl oproti předchozí zimě, kdy nám to vyšlo jen „s odřenýma ušima“. Na přelomu března a dubna jsme měli v zásobnících o polovinu méně plynu než ve stejném období roku 2023 a dokonce třikrát méně než v roce 2024. Kdyby zima trvala déle nebo přišly větší mrazy, nejspíš bychom své zásoby vyčerpali.
Rozhodne počasí a spotřeba plynu v ČR
„Teď to vypadá, že jsme na zimu mnohem lépe připraveni. Nakonec ale stejně rozhodne počasí. Pokud nebudou dlouhodobě panovat teploty hluboko pod bodem mrazu a topná sezóna nebude delší než loni, pak to skutečně vypadá na mnohem příznivější výsledek. Ještě je ale třeba počítat s jedním faktorem. Podle statistik Energetického regulačního úřadu (ERÚ) spotřeba plynu průběžně roste. Plyn se využívá mimo jiné i na výrobu elektřiny – a i tam spotřeba roste,“ upozorňuje Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz a dodává: „Právě spotřeba tak spolu s počasím rozhodnou o tom, jestli na tom s koncem letošní zimy budeme lépe, nebo to dopadne podobně. Ale i kdybychom snad zásobníky vyčerpali, neznamená to, že nám bude chybět plyn. Pořád budeme mít dost, jen se bude muset všechen dovážet – a to samozřejmě za aktuální ceny na burze, které jsou během topné sezóny výrazně vyšší než mimo ni.“
Jak připravit na zimu svou domácnost?
Dodavatelé měli v létě příležitost nakoupit plyn za dobré ceny. Dobrou zprávou je, že ji nepromeškali, což dokládá právě i zaplněnost zásobníků. Podepisuje se to i na cenách, což je skvělá zpráva pro zákazníky. Dodavatelé dnes nabízejí plyn za nižší cenu, než za jakou se aktuálně prodává na burze. To je šance, kterou bychom měli využít. Pokud si totiž k ceně z burzy přičteme náklady, které musí dodavatel započítat, a také jeho marži, vychází nám z toho jednoduchý výsledek. Hned jak obchodníci vyprodají svůj levný plyn, ceny pro koncové zákazníky nejspíš porostou. Takže je ideální čas na porovnání nabídek a podepsání smlouvy na dva nebo klidně i na tři roky.
„Pořád ale platí, že nejlevnější energie je ta, kterou vůbec nespotřebujete. Proto je dobré připravit na zimu i samotný byt nebo dům. Základem je seřízení oken, případně i výměna těsnění. Je to otázka pár korun, efekt je přitom značný. Kromě toho se vyplatí kouknout i na kotel a přesvědčit se, že funguje, jak má, vše je správně nastavené, spalinové cesty vyčištěné. Zkrátka že jeho úspornost odpovídá tomu, co slibuje výrobce. V neposlední řadě se můžete zamyslet nad spotřebiči ve vaší domácnosti. Mají už pračka, sušička, lednice nebo trouba nejlepší roky za sebou? Potom by stálo za to zvážit jejich výměnu za úspornější model. S blížícími se Vánocemi to klidně může být tip na praktický dárek,“ uzavírá Lukáš Kaňok z Kalkulátor.cz
Nejvýhodnější tarify elektřiny a plynu ke sjednání novými zákazníky
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 3: Ceny elektřiny a plynu za poslední týden s procentuální změnou proti předešlému týdnu