Kteří dodavatelé energií získávají nejvíce zákazníků a kteří je ztrácejí
Veolia jako první na podzim zveřejnila ceníky energií na příští rok. Obchodník má atraktivní nabídku elektřiny pro domácnosti. ELIMON snížil cenu tarifu na 24 měsíců. Ukazuje se, že silní hráči ovládají trh s elektřinou a plynem, malí stagnují.
Na rozdíl od předešlých dvou týdnů v uplynulém týdnu nebylo moc novinek, které by stály za zmínku. To odpovídá poměrům na burzách, kdy ceny elektřiny a i ceny plynu se dlouhodobě příliš nemění.
Veolia Komodity ČR zveřejnila jako první na podzim ceník na rok 2026. Dříve bylo zvykem, že dominantní dodavatel s velkým předstihem, často již v září, zveřejnil základní ceník na příští rok. Letos tomu tak nebylo.
Obchodník aktualizoval celý nabídkový sortiment elektřiny a plynu pro domácnosti i pro malé firmy. Zákazník si může vybrat z nabídek s fixní cenou a se smlouvou na dobu určitou, na jeden či na dva roky nebo tarif na dobu neurčitou bez fixní ceny. Samotné názvy napovídají, že by obchodník mohl mít připravené i výhodnější nabídky než standardní. Celkově nabídka elektřiny je výrazně výhodnější v porovnání s konkurencí než nabídka plynu.
Nejvíce atraktivní nabídkou Veolie je dvouletý tarif STANDARD 24 s cenou elektřiny 2 400 Kč a se stálým platem 120 Kč/měsíc. Dodavatel zlevnil nabídku o 349 Kč/MWh.
Všechny tři nabídky plynu jsou také levnější, i když nové ceny nejsou tak konkurenceschopné jako ceny elektřiny. Zase platí, že nové ceníky obsahují stejné ceny pro všechna pásma spotřeby a že nejvíce atraktivní ceník je ten, který se pojí s dvouletou smlouvou.
Vlastníkem společnosti Veolia je francouzský globální gigant Veolia Environnement. Společnost zajišťuje dodávky tepla, vody po celé republice, především však na severní Moravě. Jako dodavatel energií obsluhuje nyní zhruba 18 a půl tisíce odběrných míst elektřiny a 2 300 přípojek plynu.
ELIMON od 24. 10. zase snížil cenu dvouletého produktu Svěží ENERGIE 24 s fixní cenou elektřiny i plynu, pro domácnosti i pro malé firmy. Nové ceny silové elektřiny jsou o 130 Kč/MWh nižší a na všech distribučních tarifech stejné – 2 620 Kč/MWh. Ceny plynu ve stejnojmenné nabídce jsou o 60 Kč/MWh levnější. Obchodník mění tento produkt často, téměř každé dva měsíce.
Ceny měsíčních fixů pro elektřinu stále rostou tak, jak rostou ceny měsíčních kontraktů na burze PXE, takže měsíc od měsíce se stává elektřina takto prodaná méně výhodná a obsazuje poslední místa ve srovnání s klasickými produkty. Naopak ceny plynu v měsíčních fixech jdou mírně dolů a ve srovnání s klasickými nabídky jsou mezi levnějšími.
Tab. 1: Novinky za uplynulý týden (zeleně nižší cena ve srovnání s předchozí verzí ceníku, červeně – vyšší cena, * měsíční fix)
Který dodavatel získal v září nejvíce odběrných míst?
Operátor trhu zveřejňuje každý měsíc statistiku počtu odběrných míst, které eviduje ke konci jednotlivých měsíců u jednotlivých dodavatelů s celkovým počtem přípojek nad 100. Porovnáním údajů za předchozí měsíc od konce minulého roku můžeme přehledně vidět, jak který dodavatel si na trhu vede. Počet odběrných míst není sice jediným ukazatelem úspěšnosti společnosti, ale patří k nejvýznamnějším.
Již delší dobu se ukazuje, že dlouhodobě nejvíce odběrných míst v tomto období získávají silní hráči na trhu, ostatní, většinou alternativní dodavatelé se musí spokojit s málem nebo ztrácí odběrná místa. Většina dodavatelů, když přípojky neztrácí, tak ani žádné nezískává, přežívá se zákazníky z minulosti a nerozvíjí se. Kvůli velké konkurenci je pro menší dodavatele obtížné se udržet. V současné době příliš nerostou ani dodavatelé, kteří dříve využívali boom okolo fotovoltaiky nebo měsíčních fixací. Až na občasné výjimky jiní než zde úspěšní dodavatelé se nemohou zatraktivnit cenou nebo nabídkou různých služeb.
Ještě výraznější rozdíly mezi úspěšnými a ostatními je v případě plynu. Hrstka silných dodavatelů ovládá trh a ostatní ztrácí. Těch, kteří ztrácí je většina.
Výjimku tvoří dominantní dodavatelé, kteří u své komodity dlouhodobě ztrácí zákazníky kvůli velkému zastoupení stávajících zákazníků bez závazku. V současné době hrají prodejní srovnávací portály významnou roli ve změnách počtu odběrných míst, a to prostřednictvím zprostředkovatelů v privátních srovnávačích.
Vložil jsem tentokrát dvě tabulky se stejnými dodavateli, jsou odlišně srovnané. V první tabulce jsou dodavatelé řazeny podle rozdílů počtu zákazníků v období srpen–září. Ve druhé tabulce jsou dodavatelé seřazeni podle změny počtu přípojek od konce minulého roku. Což přehledněji ukazuje trend vývoje.
Tab. 2: Dvacet nejúspěšnějších a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů podle změny počtu odběrných míst. Seřazeno podle rozdílu stavu mezi zářím a srpnem tohoto roku.
Tab. 3: Dvacet nejúspěšnějších a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů podle změny počtu odběrných míst. Seřazeno podle rozdílu stavu mezi zářím a koncem minulého roku.
Přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu pro nové zákazníky, které byly zveřejněny v uplynulém týdnu
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 5: Ceny na burzách s trendem vývoje proti předchozímu týdnu