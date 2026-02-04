SPP, ELIMON, ČEZ Prodej a innogy Energie mají ještě výhodnější nabídky pro nové zákazníky
Kdo a o kolik zlevňuje od února? Jak se vyvíjí situace na trhu s plynem při mrazivém počasí pohledem odborníka. Podívejte se na přehled nejvýhodnějších nabídek elektřiny a plynu ke sjednání pro nové zákazníky.
Uplynulý týden aktualizovali nabídky převážně pro nové zákazníky čtyři významní dodavatelé: Slovenský plynárenský podnik (SPP), ELIMON, ČEZ Prodej a innogy Energie.
SPP snižuje cenu plynu pro nové zákazníky
SPP snížil pro nové zákazníky u produktu Plyn online Leden 2026 cenu plynu o 54 Kč/MWh a dostal se tak s cenou pod 900 Kč. Zájemci o dodávky zaplatí nyní pouze 875 Kč s fixací do konce roku 2028. Zároveň se snížením ceny plynu obchodník v aktualizované nabídce nezvýšil stálý plat, ten se pohybuje podle odběru distribuční sazby od 99 do 129 Kč/měsíc. V případě elektřiny (produkt Elektřina online Leden 2026) obchodník srpnovou nabídkovou cenu neměnil, jen o půl roku prodloužil fixaci.
Uvedené nabídky patří od svého vzniku k nejvýhodnějším na trhu a lze objednat pouze na stránkách dodavatele online, nebo lze je poptat i z Kalkulátoru cen energií TZB-info.
„Díky poklesu cen zemního plynu na burze můžeme spotřebitelům z řad domácností nabídnout cenově velmi konkurenceschopný akviziční produkt. Již v minulém roce jsme se naší cenovou politikou zaměřili na získávání nových zákazníků v segmentu domácností a drobných živnostníků a v tomto trendu budeme pokračovat. Nabízíme na jedné straně velmi výhodné ceny, na druhé straně jistotu silného dodavatele,“ říká Pavel Jaroš, předseda představenstva a generální ředitel české SPP.
SPP dodává energie celkově na 1,5 milionu odběrných míst. Za rok dodá skupina SPP odběratelům 30 TWh zemního plynu a 1,8 TWh elektřiny. Společnost, která je největším dodavatelem zemního plynu na Slovensku, se již v minulém roce zařadila mezi pět nejvýznamnějších poskytovatelů této komodity i na českém trhu. Cílem dodavatele je nadále rozšiřovat portfolio zákazníků v České republice, a to jak u zemního plynu, tak u elektřiny.
„S naší akviziční nabídkou cílíme jak na ty zákazníky, kterým v brzké době končí fixace u jejich dodavatelů, tak zejména na ty, kteří mají u svých dodavatelů smlouvy na dobu neurčitou a platí za energie zbytečně moc. Sice mají výhodu, že nejsou ke svým dodavatelům nijak smluvně vázáni, na druhé straně jejich dodavatelé tuto nejistotu promítají do výsledné ceny komodity. V době stabilních cen na energetické burze se vyplatí spíše několikaleté fixace cen,“ upozorňuje Luděk Purmenský, obchodní ředitel SPP.
ELIMON má nově levnější nabídky elektřiny i plynu
ELIMON dlouhodobě nabízí výhodné ceny energií (zejména plynu) pro nové zákazníky. Obchodník od prvního února snížil ceny elektřiny v akvizičním ceníku Svěží 36 o 190 Kč/MWh na 2 390 Kč/MWh, což zejména u zákazníků s topením elektřinou je velmi výhodná cena. Jak již název napovídá, jedná se nabídku se závazkem a fixací na 36 měsíců. Zájemci o kratší závazek na 24 měsíců zaplatí 2 580 Kč/MWh. Stálý plat není rovněž vysoký 119 Kč/měsíc, což je méně než průměr.
Plyn v produktu Svěží 36 má cenu 889 Kč/MWh s garancí na 36 měsíců, patří rovněž k nejvýhodnějším nabídkám na trhu a to i přes to, že dodavatel se rozhodl zvýšit stálý plat na průměr (129 Kč/MWh). Stejně jako u elektřiny zlevnila i nabídka plynu se závazkem a fixací na 24 měsíců.
První nabídky společnosti ELIMON evidujeme od konce roku 2010. Dnes obchodník patří k dodavatelům střední velikosti. U operátora trhu dodavatel eviduje 4 706 odběrných míst elektřiny a plyn dodává do 3 222 přípojek.
ČEZ prodej získal již 600 000 zákazníků odebírajících plyn a také již poněkolikáté zlevňoval plyn i elektřinu
Už více než 600 000 zákazníků odebírá plyn od společnosti ČEZ Prodej, která tak drží zhruba 22% podíl na českém trhu a v loňském roce dodala svým klientům celkem 4,9 TWh plynu. V současné době je jedním z 57 dodavatelů, kteří v Česku plynové produkty nabízejí, pozici dvojky na trhu si drží dlouhodobě od roku 2020.
Celá Skupina ČEZ své know-how v oblasti plynu neustále zvyšuje: vedle dodávek plynu domácnostem i firemním zákazníkům například buduje nové plynové teplárny, zajišťuje kapacity LNG pro zvýšení energetické bezpečnosti Česka, provozuje distribuční plynové sítě, obchoduje s plynem na mezinárodních trzích.
„V nabídce plynových produktů domácnostem panuje velmi ostrá konkurence. Velmi mě proto těší, že se nám daří díky nabídce výhodných cen neustále nabírat nové zákazníky. Jen za poslední rok přešli k ČEZ Prodej desítky tisíc klientů. Jedním z důvodů jsou velmi výhodné ceny, které nyní dál snižujeme, přestože ceny na velkoobchodním trhu rostou,“ řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.
ČEZ Prodej jako jeden z prvních na trhu stlačil cenu plynu pod tisícovku, když před rokem na podzim nabídl plyn za 950 Kč/MWh v rámci fixovaného produktu Plyn Akce. Teď se nabízí nejvýhodnější tříletý produkt za 876 Kč/MWh, což je meziroční pokles o 40 procent a opět jde o jednu z nejlevnějších nabídek na trhu. Pokud si produkt zákazník sjedná on-line, získá navíc bonus 1 000 korun.
Také na dvouleté fixaci noví zákazníci ušetří. Produkt „Plyn FIX na 2 roky“ zlevňuje na 950 Kč/MWh, tedy meziročně o téměř 30 procent. Roční fixace „Plyn FIX na 1 rok“ pořídí za 1 025 Kč/MWh.
„Obliba fixací se zejména u plynu drží velmi vysoko. V loňském roce si nově příchozí zákazníci volili u plynu fixaci v 87 % případů. Zároveň se nám potvrdil velký zájem klientů o delší, tříletou fixaci plynu – tu si v posledním čtvrtletí roku 2025 vybralo 45 % nových zákazníků. I proto jsme se tento produkt rozhodli ještě více zatraktivnit a jeho cenu jsme snížili,“ doplňuje Kadlec.
Naposledy ČEZ Prodej plyn zlevňoval na Nový rok, kdy snížil ceny zákazníkům s produkty na dobu neurčitou. Navíc u plynu nabízí i další související služby, ať už to je nabídka plynových kotlů, jejich servisování a revize, nebo asistenční služby při poruchách či haváriích. Kromě toho poskytuje také komplexní poradenství v oblasti energetických úspor. To vše přispívá k tomu, že je ČEZ Prodej pro domácnosti preferovaným dodavatelem plynu.
Důvěru zákazníků zvyšuje i to, že celá Skupina ČEZ se plynu intenzivně věnuje a neustále zvyšuje své know-how. Po vypuknutí války na Ukrajině se ČEZ významně zapojil do zajištění energetické bezpečnosti České republiky zasmluvněním kapacity v LNG terminálu Eemshaven v Nizozemsku. Od zahájení provozu v září 2022 do konce roku 2025 přijal terminál celkem 72 lodí s plynem pro Českou republiku. Ty přivezly 6,44 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá 73,1 GWh plynu, tedy roční spotřebě plynu ČR.
Skupina ČEZ je od srpna 2024 aktivní také v distribuci plynu a to díky koupi společnosti GasNet. Před několika dny dokončila nákup také společnosti GasDistribution, a rozšíří tak svou plynárenskou síť do všech krajů vyjma Prahy. Plynárenská síť má významnou roli při transformaci českého teplárenství a jeho přechodu od uhelné energetiky k zemnímu plynu a později k vodíku.
Kromě plynu snižuje ČEZ Prodej na konci ledna také ceny vybraných fixovaných produktů u elektřiny, meziročně o 5 až 10 procent. Elektřina FIX na 3 roky zlevňuje v nejběžnější sazbě D02 o 149 korun na 2 686 Kč/MWh. Klienti, kteří preferují kratší fixace, mohou zvolit Elektřinu Online na 1 rok, která zlevnila o více než 130 korun na 2 760,33 Kč/MWh podle výše spotřeby.
ČEZ Prodej v loňském roce zlevňoval celkem pětkrát. Hned na začátku letošního roku pak pokračoval v nastavené strategii snížením cen produktů na dobu neurčitou, které má 1,6 milionu zákazníků. Pokud to vývoj cen na velkoobchodních trzích dovolí, bude ceníky pro koncové zákazníky snižovat i nadále.
Společnost innogy od února zlevnila plyn pro nové i pro stávající zákazníky
Společnost innogy mimo dříve oznámené zlevnění plynu u zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou od února, také nově nabízí levnější plyn pro nové i stávající zákazníky, kteří sepíší smlouvu na fixní cenu na dobu určitou.
Obchodník zlevnil produkty pro nové zákazníky plyn Optimal 36, plyn Benefit + a plyn Start 12 a také aktualizoval starší nabídky se závazkem a s fixní cenou pro stávající zákazníky. Společnost innogy se stále snaží zaujmout produkty se stupňovitě klesající cenou pro každých 12 měsíců závazku. V následující tabulce již neuvádím jednotlivé ceny, ale rozhodl jsem se u těchto nabídek pro zveřejnění váženého průměru cen, protože ten lépe ukazuje skutečnou výhodnost nabídky jako celku.
K produktům pro nové zákazníky obchodník poskytuje slevu 20 procent do konce roku 2026 a pak ještě další slevu, kterou ale na stránkách innogy nespecifikuje. Kdyby platila jen sleva 20 % do konce tohoto roku, pak byl vážený průměr cen 1 064 Kč/MWh. Pokud by obchodník po skončení dvacetiprocentní slevy poskytl další slevu ve výši 10 %, pak by průměrná cena nyní vycházela na 987 Kč/MWh. S postupujícím časem bude však průměrná cena vyšší, protože sleva se počítá k pevnému datu, tudíž s přibývajícím časem klesá počet měsíců s 20 % slevou.
Tab. 1: Nové ceníky dodavatelů za poslední týden (zeleně – snížení cen proti předchozí nabídce, červeně – zvýšení ceny, * – vážený průměr cen u nabídek s klesající cenou)
Chladná zima testuje trh s energiemi, cenový šok nehrozí
Pohled experta Tomáše Plocka, vedoucího oddělení pořizování energií E.ON
Současný vývoj na trhu se zemním plynem je do velké míry důsledkem výjimečně chladného průběhu letošní zimy. Nižší teploty zvyšují spotřebu zejména zemního plynu v celé Evropě, což vede k rychlejšímu čerpání zásobníků. Ty se aktuálně pohybují zhruba na poloviční naplněnosti – nejníže od roku 2022. Opět se tak ukazuje, proč je nutné brát jejich naplněnost vážně. I při delší zimě plní zásobníky přesně tu roli, pro kterou byly vybudovány: vyrovnávají rozdíly mezi spotřebou a dovozem.
Opakování cenového šoku z období energetické krize v roce 2022 sice nehrozí, trh však začíná zohledňovat skutečnost, že vyšší dodávky zkapalnělého zemního plynu (LNG) je nutné „přilákat“ vyšší cenou. To je patrné na rostoucím rozdílu mezi plynem s okamžitou dodávkou a kontrakty na příští rok. Pokud by nižší teploty přetrvaly i ve zbytku zimy, nervozita by se mohla postupně přelévat i do dalších období.
Graf 1: Vývoj ceny plynu u okamžité dodávky (plyn spot) a dodávky na rok 2027
U elektřiny zůstává situace klidnější. Spotové ceny sice v poslední době mírně rostou v důsledku vyšší zimní poptávky a nižší výroby z obnovitelných zdrojů, nárůsty o několik desítek eur za megawatthodinu však nelze považovat za extrémní. U kontraktů s delší dobou dodávky je patrný spíše pozvolný růst cen, který souvisí hlavně s pokračujícím zdražováním emisních povolenek. Ty zůstávají jedním z hlavních faktorů, jež zhruba od loňského března brání výraznějšímu poklesu velkoobchodních cen elektřiny. Velkoobchodní ceny elektřiny na rok 2027 jsou nicméně stále mírně pod úrovní kontraktů na rok 2026 z konce loňského roku.
Celkově platí, že trh s energiemi je dnes citlivější na počasí a krátkodobé výkyvy, ale zároveň výrazně stabilnější než v krizových letech. Aktuální situace je napjatá, nikoli však kritická – a ceny tomu zatím odpovídají.
Graf 2: Vývoj ceny elektřiny u okamžité dodávky (elektřina spot) a dodávky na rok 2027
Jak se změnily nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu díky zlevňování dodavatelů
V níže uvedené tabulce uvádím cenově nejvýhodnější oficiální nabídky, které obchodníci zveřejňují na webových stránkách. V Kalkulátoru cen energií TZB-info je nabídek rozhodně více, z nich vybírám ty, které bych si sám zvolil. Tarify jsou seřazeny od nejnižších celkových nákladů na rok včetně případného bonusu přepočítaného na rok závazku, který obchodníci nabízí. Pořadí se může lišit podle výše spotřeby a podle distribuční sazby. Tato tabulka má platnost do další aktualizace, nabídky se mohou za týden změnit.
Na změnu dodavatele je třeba začít myslet nejpozději dva měsíce před koncem závazku. Termín ukončení smlouvy je uveden na poslední straně vyúčtování. Když nechcete měnit dodavatele, tak alespoň si v tabulce odečtěte aktuální ceny pro případné cenové vyjednávání s dodavatelem.
Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi za uplynulý týden (zeleně – novinka na trhu)
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 3: Přehled cen na burzách v ČR s procentuálním srovnáním cen proti předchozímu týdnu