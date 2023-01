TZB-info / Ceny energií a paliv / Jak „zlevňovaly“ energie, přehled nabídek

Jak „zlevňovaly“ energie, přehled nabídek

Několik doporučení pro zákazníky s končící fixací. Pozor na ceny energií po automatickém prodloužení smlouvy. Kde zjistit termín konce závazku? Který dodavatel byl z hlediska počtu získaných zákazníků nejúspěšnější?

Konečně se začaly ceny energií hýbat. Jedná se ale pouze o první pokusy o nalákání nových zákazníků na příznivější ceny. Nejedná se tedy o žádný hromadný jev a v žádném případě nejde o zlevňování, alespoň v tom smyslu, jak zlevňování chápu já. Já snižování cen chápu tak, že nižší ceny elektřiny a plynu musí poznat většina spotřebitelů i důchodci, kteří si aktivně nevybírají levnější produkty. Podle zkušeností z minulých let k tomu dochází značně později, většinou až po nátlaku veřejnosti, médií. Zato toto zlevnění je pak tiskovými mluvčími uváděno jako příklad dobrotivosti dodavatele po dobu několika následujících let.

V minulém týdnu, na rozdíl od týdne před tím, dodavatelé zveřejnili několik nových nabídek. Všechny tyto ceníky měly za úkol oslovit nové zákazníky, netýkaly se stávajících zákazníků. Je to diametrální rozdíl oproti období od začátku krize až do konce roku 2022, kdy docházelo ke změnám ceníků pro stávají zákazníky. Nových nabídek bylo minimum, jeden čas v září loňského roku nebyly prakticky žádné nabídky pro nové zákazníky. Jedinou alternativou pro lidi bez dodavatele byl spotový trh.

E.ON nabízí elektřinu pro nové zákazníky s fixní cenou na tři roky prostřednictvím produktu Komplet elektřina PRO, jehož cena je pod úrovní zastropovaných cen a činí 4 746 Kč/MWh s fixací ceny na tři roky (všechny ceny zde uváděné jsou bez DPH). Nejsem si jist, zda tato nabídka je výhodná nebo ne, protože neumím předpovědět, jak se ceny budou vyvíjet v nejbližších letech. Asi na tom jsem stejně jako většina zákazníků.

Další novou nabídkou je produkt FIX 12 od Dobré energie, která je součástí společnosti EP Energy Trading. Cena je pro všechny distribuční sazby je 6 319 Kč/MWh s fixací na rok. Cena je sice vyšší než je úroveň zastropovaných cen, ale když by zastropování skončilo, pak by tato nabídka patřila k výhodnějším na trhu, protože obvyklá cena bez zastropování je nyní mezi 9 a 11 tisíci korunami za megawatthodinu.

V případě plynu se objevilo v uplynulém týdnu nepatrně více nabídek. Jsou to především nabídky společnosti E.ON v produktech Komplet PRO se závazkem na tři roky a pak Variant Pro se závazkem a fixní cenou na dva roky. Cena plynu je u obou produktů 2 306 Kč/MWh. Na tuto nabídku zareagoval konkurent innogy s mírně levnější nabídkou plynu za 2 250 Kč/MWh s fixací ceny a se závazkem na rok START 12. Dobrá energie naproti tomu nově nabízí produkt FIX 12 s cenou s cenou 2 877 Kč/MWh. Všechny ceny jsou při roční spotřebě 20 MWh.

Chtěl bych se rovněž zmínit o nabídce společnosti ENEKA – Fix na měsíc – je to produkt, který je určený pro nové i stávající zákazníky, jehož ceny jsou určovány podle burzy, podle ceny pro kontrakty na dobu jednoho měsíce dopředu. Je to jakási náhrada za spotový trh. Tedy každý měsíc je jiná cena podle burzy, což se jeví jako velmi spravedlivé. Velkou výhodou je smlouva na dobu neurčitou s výpovědní dobou jeden měsíc. Když zkrátka by se někomu nelíbila cena, může rychle změnit dodavatele. Společnost ENEKA nabízí tento produkt jak u elektřiny, tak u plynu.

Kdo chce skutečně dlouhodobě velmi solidního dodavatele s perfektním servisem a s velmi slušnými cenami, pak je dobrou volbou společnost Fonergy. Je to společnost, která poskytuje dlouhodobě slušné ceny odpovídající cenovým podmínkám na trhu. Zákazník se může spolehnout na to, že pokud se jedná o energie, je v dobrých rukou. Je to jedna z mála, možná jediná společnost, která nemusela aktuální ceník v případě stávajících zákazníků zlevňovat, protože nikdy nad tuto cenu nezdražovala.

Myslím si, že je stále dost zákazníků, kterým končí fixace a budou mít zastropované ceny. Proto bych je chtěl požádat o zvýšenou pozornost při volbě nabídek dodávek elektřiny a plynu. Jde o to, že zákazník dostane ceník, který bude obsahovat dvě ceny. Jednu cenu, která by byla v případě bez zastropování a pak zastropovanopu cenu. Vybírejte podle nezastropované ceny a s výběrem nespěchejte. Klidně můžete počkat tři měsíce u dodavatele poslední instance a mezitím si vyberte výhodnější nabídku. To uděláte tak, že svému dodavateli oznámíte nejméně 20 dnů před koncem smlouvy, že trváte na ukončení smlouvy. Pak se dostanete do režimu dodavatele poslední instance za zastropovanou cenu a můžete si klidně vybírat.

Pozor na automatické prodlužování smlouvy u stávajících zákazníků. Po automatickém prodloužení dostane zákazník novou cenu. Ta cena bude většinou velmi vysoká a i když někde není fixovaná a ceny energií půjdou dolů. Cenu pro stávající zákazníky nikdo nesníží, je to mimo pozornost médií. Zastropování cen nebude trvat věčně a zákazníci budou mít stále vysoké ceny. Doba závazku je povinně uváděna od roku 2022 na poslední straně vyúčtování.

Změny počtu zákazníků u jednotlivých dodavatelů za uplynulý rok

Operátor trhu zveřejnil přehled o změnách počtu odběrných míst u jednotlivých dodavatelů. My jsme počty porovnali s koncem roku 2021, tak aby bylo vidět, který dodavatel ztrácí zákazníky (odběrná místa) a který dodavatel zákazníky naopak získává.

Jednoznačným vítězem je ČEZ Prodej jak v případě plynu, tak i u elektřiny. Možná výhodou pro něj je fakt, že odběrných míst elektřiny je více a lidé, když se rozhodovali o změně dodavatele elektřiny, pak převedli i plyn. Pravděpodobně vítězil pocit jistoty v dodávkách a dobré zkušenosti z minulosti s tímto dodavatelem. Podobně úspěšným, ale v menším měřítku lze hodnotit počínání Pražské energetiky.

Ostatní dominantní dodavatelé již neměli tak dobré výsledky v komoditě, ve které nejsou dominantní. Jako alternativní dodavatel elektřiny je dlouhodobě úspěšná innogy. Zato Pražská plynárenská již tradičně obsazuje jedno z posledních míst v pelotonu.

Mezi úspěšnými alternativními dodavateli jsou nejúspěšnější v roce 2022 MND Energie, EP Energy Trading, Gazela, eYello CZ.

Změny podle jednotlivých dodavatelů ukazují, že je jen několik dodavatelů, kteří obstarávají prakticky všechny změny, ostatní dodavatelé se musí spokojit s málem. Proto jsou v tabulce vidět i převody zákazníků od jiných dodavatelů, jako například Armex Energy a První česká energie.

Podle této statistiky je počet dodavatelů, které mají více jak 100 odběrných míst, je dodavatelů elektřiny 105 a 58 dodavatelů plynu. Zhruba 15 dodavatelů v roce 2022 ukončilo činnost.



Tab. 1: 20 nejúspěšnějších a 20 nejméně úspěšných dodavatelů podle počtu získaných odběrných míst v roce 2022

Loňský rok byl při dlouhodobém srovnání počtu změn zákazníků průměrný, jak ukazuje následující graf počtu změn odběrných míst za rok 2022.



Graf 1: Vývoj počtu změn odběrných míst v posledních několika letech

Již tradičně je uveden přehled cen na spotovém trhu, je to z důvodu, že čtu v médiích o spotovém trhu, jak je nebezpečný. Jen pro informaci, když se podíváte na srpen 2022, tak vysoké ceny u tradičních ceníků zůstaly dodneška a zákazníci je museli zaplatit, kdežto vysoké ceny na spotovém trhu za několik dní klesly a zákazníci je nemuseli platit.