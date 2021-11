Jak řeší dodavatelé snížení záloh a kolik utratíme za dodávku plynu v režimu DPI

Dodavatelé zákazníkům nyní pomohou, problémy s platbou se ale mohou pouze oddálit. Jak sníží zálohy jednotliví dodavatelé? Kolik utratíme za plyn v režimu DPI? Vybírejte nového dodavatele obezřetně, přešlap by se mohl prodražit.

Energetický regulační úřad (ERÚ) ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zajistil na základě intenzivních jednání se zástupci dodavatelů poslední instance (DPI) snížení záloh pro všechny domácnosti. V listopadu bude možné využít snížení zálohy o 50 % a v prosinci o 40 %, uvádí se v tiskové zprávě ERÚ.

Snížení záloh je pouze na dva měsíce a má za cíl motivovat zákazníky k co nejrychlejšímu podepsání standardní smlouvy na dodávku elektřiny a plynu. Podepsáním nové smlouvy se zálohy velmi brzy a razantně sníží, většinou až o polovinu. Ten, kdo v režimu DPI zůstane následující rok, ten již žádnou slevu mít nebude, bude opět platit plné zálohy.

Zálohy v režimu DPI jsou tak vysoké proto, že náklady na dodávku energií jsou rozpočítané do šesti měsíců zimního období a nikoliv na celý rok jako u standardních dodávek. Druhým důvodem jsou vysoké aktuální ceny elektřiny a plynu na burze, za které musí dodavatelé elektřinu a plyn narychlo nakoupit pro zákazníky v režimu DPI.

Přechodné snížení záloh však neznamená, že by zákazník měl platit nižší vyúčtování, že by dostal slevu. Zákazník bude muset stejně veškerou spotřebu zaplatit. Snížení záloh je reakcí na velké nebezpečí pro lidi, kteří nebudou schopni tak velké zálohy uhradit. Ozývají se ale hlasy, že snížením záloh se jen odsouvá problém na pozdější dobu a může způsobit ještě větší komplikace, než které mají zákazníci dnes.

Snížení záloh sice všichni přislíbili, ale realizace se liší v provedení

„Zákazník nás nemusí žádným způsobem informovat ani žádat o snížení zálohy na listopad a prosinec 2021. Prostě jen zaplatí na správné číslo účtu pod správným variabilním symbolem ze zaslaného plánu záloh v listopadu o 50 procent a v prosinci o 40 procent nižší částku. Zákazníkům v DPI nebudeme generovat, tisknout a rozesílat nové zálohové plány, předpis záloh na tyto dva měsíce jsme však operativně snížili v našich systémech,“ řekl ČTK ředitel innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina. Innogy je největším dodavatelem plynu v ČR a tudíž většina záloh v režimu DPI je od něj.

ČEZ zase na svých stránkách čtenáře informuje takto:

„ČEZ Prodej vyhoví požadavkům státu a umožní snížit lidem zálohy první dva měsíce v režimu dodavatele poslední instance (DPI). V listopadu tak budou moct lidé zaplatit 50 % původní zálohy a v prosinci 60 %. Průměrná záloha na nejběžnějších sazbách jako D02 byla stanovena v režimu DPI původně na 1 700 korun. Tomu by v listopadu odpovídalo 850 korun a v prosinci cca 1 000 korun. Zákazníkům, kterým to ale situace umožňuje, doporučujeme platit zálohy i nadále v plné výši, aby předešli případnému nedoplatku ve vyúčtování.“

„V režimu DPI výši záloh měnit nemůžete. Dodavatel poslední instance je jen vaše záchranná síť, do které spadnete v případě, že váš původní dodavatel není schopen dodávat energie. Jde o dočasné a nouzové řešení, proto po tuto dobu není změna stanovené výše záloh možná. Jakmile si vyberete nového dodavatele a uzavřete s ním smlouvu, budete si moct platební i jiné smluvní podmínky upravit,“ píše se v instrukcích ohledně DPI na stránkách E.ONu.

„Pokyny vlády i ERÚ samozřejmě budeme následovat. K nastavení záloh v režimu DPI jsme přistoupili zodpovědně a snažili jsme se je udržet na co nejnižší možné míře. Zastropování záloh pro klienty v DPI podle nás v dlouhodobém měřítku nic moc neřeší, problém se jen odkládá v čase, protože lidem na konci zúčtovacího období za režim DPI přijdou od dodavatelů o to větší nedoplatky,“ řekla ČTK mluvčí E.ON Martina Slavíková.

„Společné memorandum preferujeme (dohoda o zastropování záloh), protože si myslíme, že bude operativnější a hlavně rychlejší, což je vstřícné vůči zákazníkům. PRE dosud zálohy klientům v režimu DPI nerozesílala, bude se tak dít od 8. listopadu, a to by už na základě memoranda mohlo být snadnější – tedy zálohy by šly snížené o zmíněných 50 a 40 procent,“ řekl mluvčí Pražské energetiky (PRE) Petr Holubec.

„Pražská plynárenská je připravena v případech, kdy se někteří odběratelé zemního plynu aktuálně setrvávající v režimu DPI dostanou v rámci souvisejících plateb do neúnosných finančních problémů, řešit jejich situaci individuálně na základě jednotlivých žádostí. To se týká i případného snížení výše záloh u těch odběratelů, kteří o uvedené budou mít sami zájem, protože nepředpokládáme, že by tento krok vyhovoval každému. Pro výše uvedené účely je zřízena zvláštní emailová adresa reklamaceweb@ppas.cz, kam se odběratelé mohou obracet,“ uvádí se na stránkách Pražské plynárenské.

Kolik vlastně zákazník zaplatí za měsíc v režimu DPI?

Přinášíme odhad výše vyúčtování za dodávku plynu v režimu DPI od innogy, kde je nejvíce zákazníků. Odhad zohledňuje náklady na plyn za měsíc od poloviny října 2021.

Odhad nákladů na plyn za měsíc od října Roční spotřeba v MWh Částka v DPI v Kč Částka v případě ceníku

Optimal pro první rok v Kč 12 4 000 3 100 24 7 700 5 800 36 11 300 8 400

Rád bych zájemce varoval hlavně před unáhleným výběrem nového dodavatele. Někteří dodavatelé v posledních dnech více využívají reklamu v médiích. Je mezi nimi i jeden, který svým zákazníkům zrušil fixaci cen a nutil je do spotového trhu. Jiný dodavatel kvůli jeho nezodpovědnému přístupu musel skončit, ale nyní se můžeme na mnoha místech setkat s jeho reklamou, mířící na zákazníky v režimu DPI.

I v Kalkulátoru cen energií TZB-info se setkáváme s podezřelými nabídkami, datum platnosti ceníku je například od 15. 11. 2021, ale nabízené ceny připomínají loňský rok. Jeden dodavatel ze společenství energošmejdů ceník odůvodňoval, že se jedná o akci pro prvních 10 zákazníků.

Proto vybírejte pouze z nabídek renomovaných dodavatelů, které znáte. Snaha ušetřit by mohla přijít pěkně draho.