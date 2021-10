Ceny energií, situace na trhu a doporučení pro zákazníky ke konci roku 2021

Ceny elektřiny i plynu na burzách i domácnostem ke konci roku 2021 výrazně rostou. Tentokrát se však nejedná o růst o několik procent, ale o celé násobky cen komodit. Topení elektřinou nebo plynem se tak domácnostem prodraží o mnoho desítek tisíc. Jaké jsou příčiny, jak se chovají obchodníci, jak by se měli zachovat zákazníci a na co si dát pozor?

Růst cen elektřiny i plynu nebyl způsoben jediným faktorem, ale kombinací několika nepříznivých okolností. Tím je situace kolem energií ještě horší, protože se zdá být řešení energetické krize složitější a dlouhodobější.

U elektřiny hraje důležitou roli při tradiční výrobě cena emisních povolenek, které přilákala na burze obchodující spekulanty. Ceny povolenek se tak proti minulosti zvýšily na desetinásobek. Zvedla se rovněž cena uhlí a plynu pro výrobu elektřiny, poptávka po těchto komoditách je hlavně z Číny obrovská. To vše umocňuje plánované omezování výroby tradičních zdrojů a nižší výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů vlivem počasí.

Cena plynu šplhá rovněž nahoru, růst cen plynu je dokonce vyšší, než elektřiny. Za růstem stojí odčerpání přebytku volného plynu ve světě vyšší spotřebou v Asii. V celém světě se ani nedaří naplnit zásobníky na přijatelnou úroveň před blížící se zimou.

Roční kontrakty elektřiny na burze PXE před rokem se obchodovaly na roky 2021, 2022, 2023 za 44 až za 49 EUR/MWh o rok později na roky 2022, 2023, 2024 je to již 140, 89, 78 EUR/MWh. Cena na spotovém trhu před rokem činila 46 EUR/MWh, nyní to je 110 EUR/MWh.

Zatímco na burze PXE se plyn přesně před rokem na roky 2021, 2022, 2023 prodával za 13 až 16 EUR, letos se ceny plynu na rok 2022, 2023, 2024 zvýšily na 56, 32, 24 EUR/MWh. Cena plynu na krátkodobém spotovém trhu byla přesně před rokem 14 EUR, za rok je to 83 EUR/MWh.



Obr. 1: Vývoj cen na spotovém denním trhu Operátora trhu za posledních dvanáct měsíců Obr. 1: Vývoj cen na spotovém denním trhu Operátora trhu za posledních dvanáct měsíců

Cenová politika jednotlivých prodejců energií pro domácnosti se výrazně liší. Odpovědní obchodníci nakupují postupně elektřinu, plyn a různé kontrakty dopředu, tak aby eliminovali cenové výkyvy na burze. Mnoho obchodníků však dalo přednost nákupu komodit na krátkodobých trzích s vidinou velkého zisku, což předešlé roky dobře fungovalo.

S dosud nevídaným růstem cen na krátkodobých trzích začali dodavatelé měnit ceníky. Zprvu se jednalo o ceníky s fixací ceny. Tyto produkty v současné době jsou prakticky u všech dodavatelů přeceněny a zbývá jen málo nabídek s cenou srovnatelnou s úrovní cen ze začátku roku. Obchodníci pravděpodobně nyní nebudou příliš nabízet produkty s fixní cenou na delší období dvou, tří let.

Obchodníci spoléhající na nákup elektřiny a plynu na poslední chvíli museli zdražit okamžitě a platnost ceníků výrazně zkrátit. Nové ceníky vydávají skoro každý měsíc s podstatně vyššími cenami. Někteří prodejci přišli s řešením v podobě rušení tradičních ceníků a nasazení ceníků s cenami podle spotového trhu. Ceny na spotovém trhu jsou nyní extrémně vysoké a je pravděpodobné, že vysoké zůstanou ještě dlouhou dobu. Dvanáctiměsíční cenový průměr v Kalkulátoru cen energií TZB-info při tomto extrémním cenovém růstu úplně nevystihuje ceny obchodované v posledních měsících. Zákazníci, kteří si tuto skutečnost neuvědomí, zaplatí i o mnoho desítek tisíc korun ve vyúčtování více.

Většina dominantních obchodníků a ostatní odpovědní prodejci u svých základních produktů čekají na to, co udělají dva nejdůležitější hráči na trhu – ČEZ a innogy. Možná jejich zákazníky čeká zvýšení cen po volbách, ale určitě do konce roku. Na signál čekají i další obchodníci. Mnoho odpovědných dodavatelů nás v těchto dnech požádala o dočasné ukončení možnosti poptávání jejich nabídek, protože zásoby dříve nakoupené energie dochází a mají je pro své zákazníky. Naopak se objevil případ, kdy obchodník měl zveřejněný levný ceník, ale při oslovení nabízel podstatně dražší energie.

Zákazníci, kteří chtějí zabránit výraznějšímu zvýšení cen alespoň na určitou dobu, by měli oslovit silné obchodníky, kteří nabízí ceny elektřiny (jen ceny komodity bez DPH) do 2 200 Kč/MWh a v případě plynu do 800 Kč/MWh. V současné době není rozumné poptávat produkty bez fixace ceny, protože i nízké ceny se pravděpodobně velmi brzy výrazně zvýší.