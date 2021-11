Jaké zdražení elektřiny a plynu čeká stálé klienty ČEZu a innogy ve srovnání s bývalými zákazníky Bohemia Energy

Elektřina a plyn budou od roku 2022 dražší. Podraží nejen bývalým zákazníkům Bohemia Energy, jak často vidíme ve zprávách, ale všem odběratelům. Srovnejme proto nárůst cen věrným zákazníkům velkých obchodníků a ceny pro nové zákazníky, které Bohemia Energy a další hodili přes palubu.

Nejvýznamnější dodavatelé elektřiny a plynu (ČEZ, innogy, Pražská plynárenská) zveřejnili nové ceníky na rok 2022. K nim se přidalo i několik významných alternativních dodavatelů s novými ceníky pro stávající zákazníky. Naopak čekáme na avizované nové ceny pro stávají zákazníky E.ONu a Pražské energetiky. Předpokládáme ale, že rozdíly v cenách pro stávající zákazníky například mezi E.Onem a ČEZem nebudou tak velké, abychom na zveřejnění museli čekat.

Bohužel ceny elektřiny i plynu budou pro většinu zákazníků vyšší, než se předpokládalo ještě v srpnu, tehdy se odhadovalo 10 % zdražení u elektřiny a až 50 % u plynu. Důvodem je bezprecedentní nárůst cen elektřiny a plynu hlavně v průběhu října letošního roku. Málokdo se však zdražení vyhne a těžko někomu závidět, že jej zdržování tolik nezasáhlo. Zatím to vypadá, že vítězi se stali ti, kdo si do září stihli zafixovat ceny ještě na hodnotách před začátkem významného růstu. Za další vítěze mohu počítat konzervativní zákazníky, kteří se za více než deset let nenechali přemluvit ke změně dodavatele a zůstali věrni tradičním dodavatelům. I ti však pocítí zvýšení cen energií, ale proti ostatním bude výrazně nižší.

Významně hůře na tom jsou zákazníci nezodpovědných prodejců, kteří neměli zabezpečeny dodávky a spoléhali na nákup energií na krátkodobých trzích. Ti mají elektřinu až za šest tisíc a plyn i za tři tisíce (jen komodita bez DPH), nebo byli převedeni na spot, i když by si jej zákazníci nikdy sami nevybrali. V poslední době se totiž rozšířila móda mezi takovými dodavateli ob den měnit ceníky a neinformovat o zvýšení cen zákazníky. Vsadím se, že ředa jejich zákazníků by nebyla schopna uvést své ceny elektřiny nebo plynu. O to větší překvapení bohužel tito zákazníci zažijí při vyúčtování.

Zvýšení cen zatím není kompletní, protože čekáme na zveřejnění nových regulovaných cen pro následující rok. Ty by podle všeho měly také růst. Vedle vyšších cen elektřiny je to i kvůli plánovaným investicím a také všudepřítomné inflace. Úvahy o tom, že by se mohly tyto ceny zamrazit, nejsou reálné, protože zmrazení cen by znamenalo odložení investic na další roky, což by se ve finále prodražilo.

Režim Dodavatele poslední instance, do kterého spadli zákazníci zkrachovalých dodavatelů, je spojen s vysokými cenami a vysokými zálohami, které tito zákazníci musí nově platit. Je třeba tuto drahou etapu dodávek velmi rychle ukončit a vybrat si nového, stabilního dodavatele. K tomu by mohlo pomoci naše následující srovnání.

Co srovnáváme?

V tabulkách porovnáváme dvě skupiny zákazníků, jednak to jsou stálí zákazníci společnosti ČEZ a innogy, kteří mají základní produkt (Elektřina, smlouva na dobu neurčitou a plyn Standard). Proti tomu jsou uváděni bývalí zákazníci Bohemia Energy, rovněž ze základním produktem Garance s tím, že si zvolí jako následující dodavatele ČEZ a innogy s produkty, které jsou určeny pro zákazníky přicházející od dodavatele poslední instance.

Lidé, kteří byli verbováni k Bohemia Energy v letech 2010 až 2015 mají produkt Garance. Je to výsledek podomního prodeje a využívají jej hlavně starší, důvěřiví lidé. Dodavatel tehdy garantoval nižší cenu, než měl místně dominantní dodavatel. V posledních letech na slibovanou garanci obchodník asi zapomněl. Ceny, jak uvidíme v tabulkách, jsou někde o něco vyšší, než měli dominantních dodavatelé.

Srovnáváme několik způsobů odběru energií. První řádek tabulky elektřiny představuje spotřebu u samotných lidí nebo lidí bez dětí, žijících v malém bytě. Ve druhém řádku je průměrná spotřeba domácnosti, oba příklady jsou pro jednotarif. U dvojtarifů je zde sazba D25d (akumulační kamna) a D45d přímotopy. Poslední řádek se přibližně hodí i pro tepelná čerpadla.

Tabulka s plynem obsahuje tři velikosti spotřeby 12, 24, 36 MWh. Ceny plynu jsou spočítány pro distribuční oblast GasNet a u elektřiny ČEZ Distribuce. Oba dva distributoři jsou největšími u nás a mají nejvíce zákazníků.

Elektřina

Zvýšení cen elektřiny pro stálé zákazníky ČEZ mezi roky 2021 a 2022

Sazba a roční spotřeba

v kWh VT/NT ČEZ 2021 ČEZ 2022 Nárůst cen v %

stálým klientům ČEZ Roční nárůst cen v Kč

stálým klientům ČEZ D02 – 1 000 kWh 7 758 9 622 24 % 1 864 D02 – 2 000 kWh 12 555 16 139 29 % 3 584 D25 – 2 000/2 000 kWh 22 405 30 847 38 % 8 442 D45 – 1 000/9 000 kWh 35 189 52 880 50 % 17 691

Zvýšení cen elektřiny pro nové zákazníky ČEZ ve srovnání s bývalým ceníkem Bohemia Energy

Sazba a roční spotřeba v kWh VT/NT Bohemia Energy Entity (BEE) 2021 ČEZ 2022 pro zákazníky BEE s fixem 3 roky ČEZ 2022 pro zákazníky BEE s fixem 1 rok Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE s fixem na 3 roky Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE s fixem na 1 rok Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE s fixem na 3 roky Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE s fixem na 1 rok D02 – 1 000 kWh 7 638 9 694 10 904 27 % 43 % 2 056 3 266 D02 – 2 000 kWh 12 620 16 427 18 847 30 % 49 % 3 807 6 227 D25 – 2 000/2 000 kWh 23 054 31 356 37 708 36 % 64 % 8 302 14 654 D45 – 1 000/9 000 kWh 36 777 57 357 82 556 56 % 124 % 20 580 45 779

Stálí zákazníci ČEZu s malou spotřebou zaplatí asi o 200 Kč každý měsíc na zálohách více, celková částka se jim zvýší asi o 24 procent. Ani klienti býv. Bohemie, kteří si s touto spotřebou zafixují cenu na tři roky dopředu, nebudou na tom o moc hůře, vzrostou jim výdeje o 27 procent. Podobný rozdíl je při využití akumulačních kamen či u přímotopů. U přímotopů je tak razantní zvýšení ceny zapříčiněno podílem obchodní složky ceny na celkových nákladech, která je mnohem vyšší, než je podíl u světelného proudu. Další příčinou je vyšší ceny topného proudu než proudu pro svícení, což je dáno obchodní politikou dodavatele.

Zafixujte si cenu elektřiny na co nejdelší dobu

Z tabulky je vidět, že se klientům přecházejícím od dodavatele poslední instance rozhodně nevyplatí uzavírat smlouvu na rok. Smlouvu na rok volí pravděpodobně ti zákazníci, kteří se po roce chtějí rozhodnout a nechtějí se déle vázat. Kdybych byl ve stejné situaci já, bral bych smlouvu na tři roky, protože si myslím, že ceny elektřiny jen tak rychle neklesnou, v tomto přesvědčení mne utvrzují samé negativní zprávy z energetiky.

Plyn

U plynu je situace jiná. Innogy nabízí novým zákazníkům produkt Optimal, který má každých 12 měsíců klesající ceny, s celkovým závazkem na 36 měsíců. Nejvyšší cena je pro příští rok, potom se razantně snižuje. Proto v tabulce uvádím ceny plynu i v roce 2024, aby zákazníci, kteří si zafixují cenu, viděli, kolik budou platit v roce 2024. Celkově noví zákazníci zaplatí výrazně více, než stávající. Stávajícím zákazníkům stoupnou náklady na plyn o 12 procent, ale bývalým klientům Bohemia energy až o 70 procent. Příčinou je nutnost okamžitého nákupu drahého plynu na burze pro masu nových zákazníků. Pro příští roky se jednak počítá s poklesem ceny plynu a jednak již bude možno nakoupit plyn dopředu výhodněji.

Zvýšení cen plynu pro stálé zákazníky innogy mezi roky 2021 a 2022

Spotřeba v MWh za rok innogy plyn

Standard 2021 innogy plyn

Standard 2022 Nárůst cen v % innogy

– innogy plyn Standard Roční nárůst cen v Kč

stálým klientům innogy 12 MWh 18 742 20 735 11 % 1 993 24 MWh 34 085 38 232 12 % 4 147 36 MWh 48 949 54 839 12 % 5 890

Zvýšení cen plynu pro nové zákazníky innogy ve srovnání s bývalým ceníkem Bohemia Energy

Spotřeba v MWh za rok Bohemia Energy Entity (BEE) Garance 2021 innogy Optimal 2022 pro býv. zákazníky BEE innogy Optimal 2024 pro býv. zákazníky BEE Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE v roce 2022 Nárůst cen v % býv. zákazníkům BEE v roce 2024 Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE v roce 2022 Nárůst cen v Kč býv. zákazníkům BEE v roce 2024 12 MWh 19 221 30 580 24 118 59 % 25 % 11 359 4 897 24 MWh 35 525 57 561 44 638 62 % 26 % 22 036 9 113 36 MWh 49 339 84 053 64 669 70 % 31 % 34 714 15 330

Sice řada odborníků nedoporučuje si zafixovat cenu plynu na v současné době takto vysoké ceně, ale tím, jak je cena produktu nastavena na následující roky, si myslím, že se jedná o velmi dobrou nabídku pro spotřebitele, i když to bude při placení účtů, zejména první rok, bolet.