Počty získaných zákazníků za rok, úspěšní a neúspěšní dodavatelé

Operátor trhu zveřejnil statistiku počtu změn odběrných míst jednotlivých dodavatelů za loňský rok. Jak dopadli obchodníci? Komu počty zákazníků loni rostly a od koho zákazníci naopak utíkají?

Ve statistice loňského roku přibyly v porovnání s rokem 2019 dodavatelé elektřiny velkých podniků, které mají licenci na obchodování (Letiště Praha, EnergoZet (Zetor), Správa železnic a jiní). Obchodníci s energiemi s ne příliš dobrou pověstí z minulosti zakládají nové, čisté společnosti, aby se zbavili minulosti. Přitom staré společnosti dále figurují v přehledu s klesajícím počtem odběrných míst. Více jsou zastoupeny realitní kanceláře, developeři a teplárny. Stále pokračuje doplňování počtu odběrných míst u dominantních dodavatelů zákazníků, kteří nikdy neměnili dodavatele.

V našem letošním přehledu figuruje v případě elektřiny 96 společností, a u plynu 90 obchodníků. Loni se srovnávalo 85 dodavatelů elektřiny a 82 dodavatelů plynu.

U elektřiny změnilo dodavatele 446 081 odběrných míst, což je pátý největší počet za posledních deset let, tedy průměr. Počet změn je podobný jako v letech 2011 až 2013. U plynu bylo přihlášeno k jinému dodavateli pouze 201 325 odběrných míst, jedná se o třetí nejhorší výsledek za posledních deset let. Relativně vyšší počty u elektřiny jsou pravděpodobně zapříčiněny zvyšováním cen elektřiny na přelomu let 2019/2020. U plynu se ceny v průběhu roku měnily minimálně a díky teplé zimě mnozí zákazníci měli přeplatek, a tak domácnosti zůstaly u svých dodavatelů a obchodníci neměli příležitost realizovat již podepsané smlouvy. V grafu, který znázorňuje počet změn v jednotlivých měsících, je jasně dominující leden v elektřině s klesajícím trendem změn v dalších měsících roku. Plyn podle grafu byl více vyrovnaný, rovněž s klesajícím trendem.



Vývoj počtu změn zákazníků elektřiny a plynu za posledních deset let. Vývoj počtu změn zákazníků elektřiny a plynu za posledních deset let.



Rozložení počtu zákazníků v jednotlivých měsících minulého roku. Rozložení počtu zákazníků v jednotlivých měsících minulého roku.

Úspěšní a neúspěšní

Tak jako v minulých letech nejvíce odběrných míst získávají dominantní dodavatelé v komoditě, ve které působí jako alternativní dodavatelé. Innogy, který je dominantní dodavatel plynu, boduje v elektřině a ČEZ, dominantní dodavatel elektřiny, v případě plynu. Jejich výhodu proti ostatním nemohou ostatní ničím nahradit. Podobné zvýhodnění má Energie ČS s možností oslovení klientů banky, tuto výhodu také jiní nemají.

O to víc stojí za povšimnutí především výsledky MND, eYello, kteří sází především na dobrou pověst, jež je již zafixovaná v povědomí lidí. Zdá se, že zákazníci se snadněji rozhodnou pro společnost, která má jednoduché obchodní podmínky a jednoduchou, předvídatelnou obchodní politiku. Myslím, že pověst a podmínky jsou pro mnohé zákazníky důležitější, než nabídka nejlevnější elektřiny a plynu.

Na opačném konci tabulky jsou nejméně úspěšní obchodníci, velcí alternativní dodavatelé, kterým se před několika roky změnila role. Místo lovce nových zákazníků se stali lovenou zvěří. Mít v portfoliu zákazníky, kteří rádi podpisují smlouvy nebude asi velká výhra. Zatím příliš nepomáhají velmi inovativní nabídky, které obdivuji a jsem jejich fandou, ani masivní reklamní kampaně.

Často zmiňovanou nabídkou u nás v Kalkulátoru byla nabídka Skautské energie. Dříve, když jim energie dodával tradiční dodavatel, nebylo možno ve statistice odběrných míst Operátora trhu zjistit, kolik vlastně mají zákazníků a zda jim počty rostou nebo ne. Po založení dodavatele Kolibřík energie je to transparentnější. Obchodník Kolibřík Energie reprezentuje Skautskou energii a tak můžeme sledovat přírůstek zákazníků tohoto hnutí s novými cenami elektřiny a plynu. Loňský přírůstek odběrných míst nebyl takový, jako předloni, důvodem jsou pravděpodobně nově vysoutěžené vyšší ceny elektřiny. Myslím, že to se může rychle změnit, a nabídka hnutí může být zase nejvíce atraktivní na trhu. Pro zajímavost Kolibřík energie zveřejnil další projekty, které pracují na stejném principu, jako Skautská energie, tedy že určitá částka z ceny energie jde na podporu projektu. Z ostatních projektů mohu zmínit Energie rodiny, Energie pro mladé zubaře a jiné. Nyní jich je deset a na stránkách slibují další projekty.

V létě se na trhu objevil prodej zelené elektřiny prostřednictvím on-line supermarketu Košík.cz. Byl jsem zvědavý, jak se prodej osvědčil a zda se přírůstky zákazníků projeví ve statistice. Obchodník loni zvýšil počet odběrných míst o 438, předloni to bylo o 173. Tedy se letos počet odběrných míst zvýšil více než dvojnásobně. I když vím, že prodej elektřiny nebo plynu v supermarketu není tak jednoduchý, jako třeba koupit rohlík, protože většina zákazníků není volná, má závazky z minulosti, i tak jsem si představoval vyšší čísla. Na druhou stranu tento obchodník sice nezískává tisíce nových zákazníků ročně, ale zákazníky rozhodně neztrácí.

Loni jsme také věnovali pozornost nabídkám se spotovými cenami. Asi nejlépe o zájmu vypovídá růst počtu zákazníků nového dodavatele s názvem bezDodavatele, i když nabídka cenovým složením vyhovuje spíše zákazníkům s vyšší spotřebou elektřiny nebo plynu. Ke konci roku obchodník překonal sto odběrných míst a objevil se ve statistice Operátora trhu. Tento dodavatel má pouze jeden produkt a tak veškeré přírůstky jdou na vrub spotového trhu.

V tabulce jsou označeny počty odběrných míst obchodníků, kteří ještě v prosinci 2019, od kdy počty změn počítáme, ve statistice chyběli. „Obdivuhodné“ na tom je fakt, že přírůstky jejich zákazníků jsou vyšší než má již zmiňovaný Kolibřík Energie nebo mnohonásobně vyšší než Nano Green, který prodává energie v supermarketu. Přitom někteří z těchto obchodníků nemají ani webové stránky nebo jejich obchodní podmínky mají znaky, kterými se poznají energošmejdi.

Statistika a nabídky v Kalkulátoru

Většina nových nabídek a nových obchodníků se dostává do Kalkulátoru tak, že se nejdříve objeví ve statistice Operátora trhu. Tyto obchodníci mají již více jak 100 odběrných míst. Podmínkou pro zveřejnění v našem srovnání je mít webové stránky a na nich potřebné dokumenty (ceníky, obchodní podmínky). Pokud potřebné údaje nemají, požádáme je o to, ale ne vždy je naše prosba vyslyšena. Rovněž někteří obchodníci či partneři nás upozorní na nového dodavatele, kterého v kalkulačce nemáme. Ten je pak doplněn.

Ve statistice Operátora trhu jsou mimo obchodníků, které v Kalkulátoru máme, také dodavatelé, kteří jsou aktivní pouze na velkoobchodním trhu a tedy nejsou v našem srovnání. Ve srovnání nejsou také provozovatelé lokálních distribučních sítí, kteří neprodávají elektřinu mimo své distribuční území.

Elektřina Zemní plyn Dodavatel Prosinec 2019 Prosinec 2020 Rozdíl Dodavatel Prosinec 2019 Prosinec 2020 Rozdíl innogy Energie, s.r.o. 444 532 471 036 26 504 innogy Energie, s.r.o. 1 443 1 106 604 Pražská energetika, a.s. 670 308 689 169 ČEZ Prodej, a.s. 425 827 442 106 16 279 MND a.s. 60 992 75 940 14 948 Pražská plynárenská, a.s. 45 180 51 816 Pražská plynárenská, a.s. 53 011 64 270 MND a.s. 82 410 86 460 4 050 eYello CZ, k.s. 42 355 49 551 7 196 Energie ČS, a.s. 13 886 17 603 3 717 Energie ČS, a.s. 36 864 43 275 6 411 eYello CZ, k.s. 10 699 13 232 2 533 Dobrá Energie s.r.o. 26 282 29 517 3 235 TGC Energie s.r.o. 0 2 517 2 517 L.D.Energy, s.r.o. 247 3 411 3 164 Pražská energetika, a.s. 11 430 13 557 2 127 EP ENERGY TRADING, a.s. 38 083 41 166 3 083 CONTE spol. s r.o. 2 030 3 624 1 594 General Energy a.s. 1 913 4 575 2 662 ARMEX ENERGY, a.s. 31 386 32 972 1 586 BIDLI energie, a.s. 1 586 4 038 2 452 LAMA energy a.s. 29 671 31 126 1 455 TGC Energie s.r.o. 2 303 4 560 2 257 Český Energetický Dodavatel a.s. 1 606 3 032 1 426 ZFP Energy, a.s. 1 044 3 170 2 126 General Energy a.s. 1 301 2 638 1 337 Alpiq Retail CZ s.r.o. 0 2 082 2 082 Dobrá Energie s.r.o. 14 456 15 610 1 154 LAMA energy a.s. 42 350 44 350 2 000 BIDLI energie, a.s. 728 1 760 1 032 ARMEX ENERGY, a.s. 25 594 27 590 1 996 Kolibřík energie, a. s. 0 1 019 1 019 CONTE spol. s r.o. 529 2 515 1 986 SPP CZ, a.s. 15 262 16 256 994 Český Energetický Dodavatel a.s. 2 760 4 625 1 865 ZFP Energy, a.s. 390 1 364 974 FONERGY s.r.o. 11 892 13 410 1 518 Manta Energy s.r.o. 0 953 953 Lumius, spol. s r.o. 3 501 4 955 1 454 CENTROPOL ENERGY, a.s. 52 337 53 259 922 Utylis Energie s.r.o. 4 770 6 129 1 359 Lumius, spol. s r.o. 1 922 2 760 838 EEIKA ŠAFRÁNEK s.r.o. 0 1 269 1 269 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 1 085 1 868 783 Východočeská energie s.r.o. 336 1 581 1 245 Františkovy energie s. r. o. 382 1 158 776 Manta Energy s.r.o. 173 1 367 1 194 Utylis Energie s.r.o. 3 014 3 554 540 České teplo s.r.o. 484 1 559 1 075 GEEN Sale a.s. 1 338 1 739 401 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 3 244 4 287 1 043 České teplo s.r.o. 736 1 122 386 Kolibřík energie, a. s. 0 959 959 IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 443 1 752 309 Eneka s.r.o. 6 802 7 751 949 ELIMON a.s. 4 716 4 994 278 GEEN Sale a.s. 2 260 3 125 865 Rodinná energie a.s. 1 527 1 804 277 SPP CZ, a.s. 1 100 1 961 861 FREE for YOU s.r.o. 157 422 265 UCED Prodej s.r.o. 2 303 3 106 803 Slovenské elektrárne Česká republika, s.r.o. 489 732 243 Františkovy energie s. r. o. 352 1 127 775 První moravská plynární s.r.o. 0 208 208 ELIMON a.s. 4 719 5 480 761 Brodská plynárenská s.r.o. 240 443 203 IN ENERGIE Prodej s.r.o. 1 498 2 223 725 První rodinná a.s. 582 781 199 CORASTA s.r.o. 3 258 3 869 611 AZ Energies s.r.o. 1 265 1 459 194 FREE for YOU s.r.o. 470 1 043 573 SFORP s.r.o. 0 194 194 Česká Regionální Energetika a.s. 3 222 3 732 510 FONERGY s.r.o. 5 380 5 570 190 Ray Energy a.s. 1 409 1 891 482 Česká energetická a plynárenská s.r.o. 0 183 183 Gas International s.r.o. 1 649 2 115 466 VNG Energie Czech s.r.o. 323 503 180 Česká energetická budoucnost s.r.o. 0 456 456 Hanácká plynárenská s.r.o. 0 175 175 Nano Green s.r.o. 3 626 4 064 438 QUANTUM, a.s. 5 550 5 720 170 Rodinná energie a.s. 1 933 2 347 414 Alpiq Retail CZ s.r.o. 0 156 156 AZ Energies s.r.o. 1 059 1 468 409 bezDodavatele a.s. 0 153 153 První rodinná a.s. 1 646 2 039 393 Energie napřímo s.r.o. 0 151 151 SFORP s.r.o. 0 378 378 Teplárny Brno, a.s. 106 232 126 První moravská plynární s.r.o. 0 313 313 Jihlavské plynárny s.r.o. 0 125 125 Česká energetická a plynárenská s.r.o. 0 286 286 Veolia Komodity ČR, s.r.o. 982 1104 122 Teplárny Brno, a.s. 515 745 230 Česká energetická budoucnost s.r.o. 0 118 118 Eneka-obchod s.r.o. 0 206 206 EAGLE ENERGY a.s. 0 107 107 EGO energie s.r.o. 0 148 148 Hradecké Plynárny s.r.o. 0 103 103 TAURON Czech Energy s.r.o. 799 943 144 CORASTA s.r.o. 1 194 1 294 100 bezDodavatele a.s. 0 130 130 Česká Regionální Energetika a.s. 2 508 2 600 92 CTZ s.r.o. 0 127 127 Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 496 1 578 82 Nezávislá energie s.r.o. 0 127 127 Ray Energy a.s. 409 473 64 Energie2, a.s. 0 124 124 Strong energy s.r.o. 606 658 52 AH-ENERGY, s.r.o. 0 113 113 NWT a.s. 267 297 30 Green Lights s.r.o. 0 113 113 TRAXELL s.r.o. 377 402 25 Digital Energy Services s.r.o. 264 376 112 KOMTERM energy, s.r.o. 244 256 12 Karlovarská plynárenská s.r.o. 1 203 1 315 112 Enbezo s.r.o. 226 234 8 E.ON Energie, a.s. 1 115 718 1 115 808 90 Clever Energies s.r.o. 411 415 4 QUANTUM, a.s. 753 836 83 Energie na druhou s.r.o. 265 267 2 V-Elektra, a.s. 790 856 66 Czech Energy s.r.o. 659 660 1 Strong energy s.r.o. 822 871 49 Východočeská energie s.r.o. 204 203 −1 Energy Trading Services s.r.o. 226 270 44 ENERGO LaR s.r.o. 109 107 −2 Energy For Future, a.s. 203 243 40 A-PLUS Energie obchodní, a.s. 184 172 −12 AP ENERGO s.r.o. 105 142 37 Gas International s.r.o. 4 206 4 182 −24 Clever Energies s.r.o. 599 636 37 Eneka s.r.o. 3 167 3 142 −25 EASY POWER s.r.o. 595 618 23 OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 182 157 −25 Energie na druhou s.r.o. 391 404 13 Energie na doma s.r.o. 648 621 −27 Enbezo s.r.o. 276 282 6 MDI Energy s.r.o. 347 313 −34 ENCO group, s.r.o. 197 202 5 PRIMAGAS s.r.o. 818 782 −36 OBECNÍ PLYNÁRNA, s.r.o. 203 198 −5 UCED Prodej s.r.o. 318 276 −42 A-PLUS Energie obchodní, a.s. 277 270 −7 Fosfa a.s. 1 835 1 791 −44 ČEZ, a. s. 519 512 −7 Gazela Energy, a.s. 2 806 2 751 −55 ENERGO LaR s.r.o. 566 554 −12 Blue-Gas s.r.o. 1 142 1 087 −55 MDI Energy s.r.o. 241 227 −14 Energie pro Tebe a.s. 581 526 −55 CARBOUNION KOMODITY, s.r.o. 172 147 −25 ELGAS Energy, s.r.o. 284 221 −63 Energie Pro s.r.o. 194 155 −39 Lidová energie s.r.o. 1 674 1 572 −102 Energie napřímo s.r.o. 245 196 −49 Energie Pro s.r.o. 319 213 −106 Moravská plynárenská s.r.o. 1 301 1 242 −59 HALIMEDES, a.s. 2 334 2 129 −205 Lidová energie s.r.o. 2 182 2 105 −77 Moravská plynárenská s.r.o. 3 570 3 211 −359 NWT a.s. 1 408 1 327 −81 Amper Market, a.s. 707 260 −447 Fosfa a.s. 4 430 4 326 −104 ČEZ ESCO, a.s. 6 681 6 215 −466 Gazela Energy, a.s. 4 842 4 669 −173 Zelená elektřina s.r.o. 2 561 1 869 −692 Veolia Komodity ČR, s.r.o. 9 801 9 524 −277 E.ON Energie, a.s. 229 894 228 934 −960 ELGAS Energy, s.r.o. 802 395 −407 Europe Easy Energy a.s. 23349 21 933 −1 416 Zelená elektřina s.r.o. 1 972 1 483 −489 EP ENERGY TRADING, a.s. 26 030 23 785 −2 245 VEMEX Energie a.s. 15 850 15 047 −803 X Energie, s.r.o. 30 990 28 238 −2 752 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 386 915 385 738 −1 177 VEMEX Energie a.s. 12 832 8 987 −3 845 Europe Easy Energy a.s. 43 626 39 431 −4 195 BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. 194 570 189 714 −4 856 X Energie, s.r.o. 77 358 71 889 −5 469 COMFORT ENERGY s.r.o. 43 831 38 729 −5 102 ČEZ ESCO, a.s. 109 608 103 291 −6 317 COMFORT ENERGY s.r.o. 80 813 73 263 −7 550 Amper Market, a.s. 22 471 12 965 −9 506 ČEZ Prodej, a.s. 2 427 998 2 417 872 −10 126 CENTROPOL ENERGY, a.s. 219 070 207 329 −11 741 CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 16 833 4 345 −12 488

Pořadí dodavatelů elektřiny a plynu podle počtu získaných odběrných míst v roce 2020.