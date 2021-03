TZB-info / Facility management / BIM - Informační model budovy / Silver Oak Cellars: Jak postavit nejudržitelnější vinařství na světě

Silver Oak Cellars: Jak postavit nejudržitelnější vinařství na světě

Rodinné vinařství je zářným příkladem udržitelné výroby vína. Lví podíl má na tom BIM a pokročilé technologie pro stavbu zelených budov.

Před 10 lety se rodinný podnik Silver Oak Cellars znovu narodil. Vzpamatoval se totiž z ničivého požáru, a dokonce ho dokázal obrátit ve svůj prospěch: V údolí Napa Valley otevřel vinařství s certifikátem LEED Platinum, což byl tehdy světový unikát. V roce 2018 na tento úspěch rodina navázala a otevřela druhé ekologické vinařství, tentokrát v údolí Alexander Valley. To splňuje jedny z nejpřísnějších požadavků na udržitelné budovy vůbec a pyšní se hned dvěma certifikáty: LEED Platinum a Living Building. Jak se to povedlo? Inovativně řeší osvětlení, zdroje energie i nakládání s vodou. Výraznou měrou se na tom podílel i BIM. Jedno je jisté: Vinaři ze Silver Oak Cellars udávají krok v udržitelném přístupu k produkci vína.

Ničivý požár jako nová příležitost

Vinařství Silver Oak Cellars v roce 2006 nenávratně poškodil požár a kromě zázemí zničil i víno v hodnotě 2 milionů dolarů. Majitelé jen nevěřícně sčítali škody: Plameny strávily rodinný podnik budovaný po celá desetiletí. Brzy si ale uvědomili, že zároveň získali šanci byznys od základů proměnit a nechat ho povstat z popela jako bájného Fénixe.

Prvním zásadním rozhodnutím bylo vinařství co nejrychleji vybudovat znovu. Záhy přišlo i rozhodnutí druhé – udělat to udržitelně. Výsledkem jsou nové prostory v regionu Oakville, které dostaly certifikát LEED Platinum. Ten se uděluje environmentálně šetrným a udržitelným budovám a Silver Oak Cellars ho získalo jako vůbec první vinařství na světě. O 10 let později se k prvnímu Fénixovi přidal ještě druhý, minimálně stejně krásný a úspěšný.

V dubnu 2018 Silver Oak Cellars otevřelo také v údolí Alexander Valley, které je vyhlášené svým Merlotem a Cabernetem Sauvignon. Laťka pro udržitelný přístup k výrobě vína se tím posunula zase o pořádný kus výš. Nové vinařství využívá solární energii, účinné LED osvětlení a systém pro filtraci vody. Také ono si vysloužilo certifikát LEED Platinum – jako teprve druhé vinařství vůbec, hned po svém starším sourozenci. V dubnu 2020 pak dokonce jako v pořadí 26. budova na celém světě získalo certifikaci Living Building, o kterou se ucházelo ve čtyřech ze sedmi hodnocených oblastí. Těmi jsou zdraví a pocit spokojenosti, energie, voda a krása.

Hospodáři, kteří těží z moderních technologií

Vinařství založili počátkem 70. let 20. století dva přátelé a od roku 2001 ho vlastní rodina Duncanových. „Osobně mi záleží na tom, abychom na zdejší půdě dobře hospodařili, starali se patřičně o vinohrady a dělali maximum pro ochranu místa, kde jsme doma. Šetříme vodou a nepoužíváme pesticidy, což jsou věci, které veřejnost považuje za součást udržitelnosti a které perfektně zapadají do toho, o co se snažíme,“ vypráví ředitel vinařství David Duncan.

Za návrhem vinařství v údolí Alexander Valley stojí studio Sagan Piechota Architecture, generálním projektantem stavby byla společnost Cello & Maudru Construction. Kromě udržitelnosti a funkčnosti hrála zásadní roli i estetika. Rozvody a můstky jsou rozvržené tak, aby působily symetricky a příjemně, a skrze střešní okna a další podobná řešení do objektu proniká co nejvíce denního světla. Na vnější obložení se použilo recyklované sekvojové dřevo z 85letých sudů na víno.

Co se týká osvětlení pracovních prostor, technologie v poslední době neuvěřitelně pokročily. Energeticky účinná řešení, která by dříve byla pro vinařský provoz nedosažitelná nebo příliš drahá, jsou už dnes bez potíží dostupná. Všechny pracovní prostory ve vinařství jsou tak osvětleny LED svítidly, jejichž provoz přesto stojí třikrát méně, než by za něj vinařství zaplatilo před 10 lety. Zároveň se LED svítidla musí měnit tak zřídka, že to do budoucna nepředstavuje problém.

Čím dál výhodnější je i sluneční energie. „Ještě před 10 lety se vám investice do solárních panelů vrátila za 7 až 9 let,“ vzpomíná Duncan a dodává: „Předpokládáme, že u těchto panelů už to budou jen 3 až 4 roky. Tak moc se technologie v poslední době posunuly.“

Podle Duncana je udržitelnost především o kvalitě vína. Na jeho výrobu se spotřebuje ohromné množství vody, proto je naprosto klíčové s ní šetřit a recyklovat ji. Ve spolupráci s firmou TEP Engineering vznikl centrální systém na ohřev horké vody pomocí termální energie ze slunce a tepelných čerpadel. Systém ohřívá vodu pro zásobování budovy a výrobu, soustavu s recyklovanou vodou a navrch ještě glykolovou soustavu, která pomáhá udržovat správnou teplotu vína.

„Nevím o žádném jiném projektu, který by využíval zrecyklovanou horkou vodu. Pro vinařství je to přitom ideální řešení, protože na jeden litr vína padne asi 6–14× tolik pitné vody. V Silver Oak Cellars se snažíme snížit spotřebu vody právě její recyklací a následným využitím například při úklidu nebo na první mytí sudů a nádrží na víno. Na výrobu litru vína se tak nově spotřebují jen 2–3 litry pitné vody,“ říká Andy Souza z TEP Engineering.

BIM jako nepostradatelný pomocník

Duncan věc vidí jasně: „Peníze nejsou neomezeným zdrojem a stavět zeleně za každou cenu nikam nevede.“ Celkový účet za projekt výrazně snížily koordinované BIM modely připravené v Revitu. Umožnily totiž odhalit a vyřešit potenciální potíže ještě na obrazovce, a ne až na stavbě. „Na počítači jsme opravili spoustu problémů, které bychom normálně objevili až v průběhu stavebních prací. Máme za to, že jsme tím ušetřili statisíce dolarů,“ dodává.

Týmovou spolupráci na komplexním projektu všem usnadnila aplikace BIM 360 Glue. „Používali jsme ji na větších koordinačních schůzkách s dodavateli, abychom zhodnotili rozsah prací a to, jak ovlivní celkový harmonogram,“ popisuje Adam Katz, projektant z firmy Cello & Maudru, a popisuje: „Mistrům a stavbyvedoucím jsme rozdali iPady s aplikací, aby mohli přímo na stavbě s modelem pracovat, prohlížet si sestavy a koordinovat dodavatele.“

Další inovací je izolace z recyklované džínoviny. „Veškerá izolace kanceláří je z recyklovaných levisek. Je to vlastně docela vtipné, sám totiž nic jiného než levisky v podstatě nenosím,“ směje se Duncan. Tepelné a rozměrové vlastnosti džínoviny v porovnání s běžnou skelnou vatou nebo pěnovými materiály tým analyzoval pomocí modelování. „Pomocí softwarové koordinace jsme vymodelovali různou tloušťku izolace a dívali jsme se na to, jak inovativně propojit různá prostorová a stavební řešení,“ vysvětluje Duncan.

„Už v momentě, kdy jsme budovu dokončili, by v podstatě měla být překonaná. Kdokoliv se do stavby udržitelného vinařství pustí po nás, se totiž může z našeho projektu poučit,“ podotýká Duncan. Když vezmeme v potaz, kudy se v Silver Oak Cellars ubírají, je dost pravděpodobné, že další krok kupředu udělají zase oni sami – při stavbě příštího vinařství.

