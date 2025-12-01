Bytový dům šetří desetitisíce za elektřinu. I bez fotovoltaiky
Bydlíte-li v bytovém domě, společnými silami si dokážete zlevnit elektřinu o tisíce ročně. A ne, nejde o obligátní radu s fotovoltaikou na střeše. Řeč je o sjednocení odběrných míst. Co to je? Kolik lze takto reálně ušetřit? Jakou práci to vyžaduje a jakým chybám se vyhnout?
Z čeho se skládá cena elektřiny
Pro jistotu zopakujme, z čeho se skládá cena za elektřinu. První část ceny je za samotnou elektřinu a další položky účtované podle spotřeby. Druhá část ceny jsou položky účtované nezávisle na spotřebě. A právě tyto fixní platby nás dnes budou zajímat.
Konkrétně jsou to:
- Distribuce – platba za rezervovaný příkon (tzv. „platba za jistič“): čím vyšší rezervovaný příkon pro vás distribuce v síti drží, tím vyšší poplatek platíte. Dalo by se to přirovnat k lístku do divadla. Že jste si koupili lístek do první řady? I když nedorazíte na představení, peníze jste zaplatili a nikdo vám je nevrátí.
- Dodavatel – stálý plat dodavateli: každý obchodník s elektřinou si účtuje jiný administrativní poplatek, kterým pokrývá své režijní náklady spojené se zákazníkem, např. odpovědnost za odchylku, udržování zákaznické podpory atp.
Z logiky fixního poplatku vyplývá, že čím je nižší spotřeba, tím větší část účtu tvoří stálé poplatky. Platby nezávislé na spotřebě proto nejvíc ovlivňují náklady na elektřinu na víkendových chalupách, v samostatných garážích, na zahradách s připojením na elektřinu ale i v bytech, ve kterých je malá spotřeba. Dobrá zpráva je, že v bytovém domě máte možnost, jak své stálé platby za elektřinu společně snížit.
Sloučení odběrných míst v bytovém domě – v jednotě je síla
Běžně má každý byt své vlastní odběrné místo. Za toto odběrné místo (OM) platí každý byt fixní poplatky, které jsme zmínili výše.
Odběrné místo elektřiny je konkrétní fyzické místo (adresa nebo bod v síti), kde je elektřina dodávána a měřena elektroměrem. Označeno je EAN kódem.
EAN (European Article Number) je jedinečný osmáctimístný číselný kód, který jednoznačně identifikuje odběrné místo v energetické síti, daný elektroměr.
Když se ale odběrná místa sloučí, platí celý dům jen jeden fixní poplatek bez ohledu na to, kolik je v něm bytů. Často se tento postup volí pro zřízení fotovoltaiky na bytovém domě a má to své nesporné výhody. Sloučení lze přitom provést jako samostatnou akci. I bez fotovoltaiky vznikne významná úspora.
Je nutné si však uvědomit, že jednotlivé byty tím výměnou za levnější poplatky trvale přijdou o možnost zvolit si svého dodavatele elektřiny. Jejich dodavatelem bude nově SVJ, podobně jako je to třeba se zásobováním teplem nebo vodou. Potenciál úspor je ale veliký.
Jak to vypadá v praxi? Spočítali jsme v redakci úsporu v konkrétním bytovém domě, který nám poskytl svá data. A předsedy jsme se zeptali na zkušenosti.
Jak vypadá zkoumaný bytový dům
Bytový dům, jehož případ jsme spočítali, je spravován Společenstvím vlastníků jednotek (SVJ) a nachází se v něm byty v soukromém vlastnictví. Jedná se o dům s 21 různě velkými bytovými jednotkami.
Má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží. Má tři samostatné vchody, tři čísla popisná. Elektrické kabely zajišťující připojení jsou přivedeny k prostřednímu vchodu (B), odkud jsou přes pojistkovou skříň rozvedeny do jednotlivých vchodů. Rozložení jsme se snažili přiblížit na schématu č. 1
|VCHOD A
|VCHOD B
|VCHOD C
|3.NP
|OM BYT 5
|OM SPOLEČNÉ PROSTORY 1
|OM BYT 6
|OM BYT 12
|OM BYT 11
|OM SPOLEČNÉ PROSTORY 2
|OM BYT 15
|OM BYT 20
|OM SPOLEČNÉ PROSTORY 3
|OM BYT 21
|2.NP
|OM BYT 3
|OM BYT 4
|OM BYT 9
|OM BYT 10
|OM BYT 14
|OM BYT 18
|OM BYT 19
|1.NP
|OM BYT 1
|OM BYT 2
|OM BYT 7
|OM BYT 8
|OM BYT 13
|OM BYT 16
|OM BYT 17
|1.PP
|OM SPOL. PR. 4
Schéma č. 1: Případová studie bytového domu – pohled na dům, schéma odběrných míst pod jedním SVJ
Objekt stojí v distribučním území ČEZ distribuce.
Distribuční území: Distribuční území je oblast v ČR, ve které se o elektrické vedení stará jeden správce – distributor. V ČR máme tři distribuční území a tři distributory: ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuce. Distributora si na rozdíl od dodavatele elektřiny zákazník nemůže vybrat – závisí na místě odběru.
Bytový dům neobsahuje žádné komerční prostory, slouží pouze pro bydlení. Každý byt jednotlivě má malou spotřebu energie typicky ve výši 1 až 2 MWh ročně. Dům je vytápěn plynem, kotli s průtokovým ohřevem vody v každém bytě.
Společné prostory neobsahují žádné větší elektrospotřebiče, dům je bez výtahu, elektroinstalace slouží pouze pro osvětlení a nově i pro společnou datovou síť.
Původní stav dodávek elektřiny v domě
Každý byt měl vlastní elektroměr, a byl proto veden jako samostatné odběrné místo s vlastními smlouvami s dodavateli energie, které si řešili vlastníci (popř. nájemníci) bytů samostatně. Celkem tedy bylo v domě 21 soukromých odběrných míst ve správě obyvatel. Některé byty (4 jednotky) využívají třífázové připojení, většina bytů je jednofázových (17 jednotek).
Pro společné prostory měl dům tři jednofázová odběrná místa (pro svícení LED zdroji na schodišti v každém z vchodů a ve sklepích) a jedno třífázové (v bývalé a již dávno nevyužívané prádelně).
Výbor SVJ tedy řešil čtyři smlouvy na dodávky elektřiny pro společné prostory. Tato odběrná místa byla vedena na Společenství vlastníků jednotek, měla zde sazby pro firmy, konkrétně C01d (firemní jednotarifní sazba pro nízkou spotřebu). Spotřeba elektřiny ve společných prostorách byla zcela minimální. Hlavní část platby proto tvořily stálý plat za odběrné místo a platba za rezervovaný příkon (tzv. za jistič).
Distribuční sazby jsou určeny státem a dělí se na dvě základní kategorie. Sazby C určené pro firmy a právnické osoby a sazby s označením D pro domácnosti. Pro domácnosti jsou z podstaty využití elektřiny levnější. Nejčastější je jednotarifní sazba D02d, ale může být i jiná (např. D25d pro ohřev vody, D57d pro vytápění elektřinou…). O správnou distribuční sazbu si musíte zažádat. Uznána vám bude podle toho, co objekt na odběrném místě splňuje za parametry. Podle distribuční sazby jsou pak účtovány distribuční poplatky.
Celkem tedy majitelé 21 bytů platili poplatky na 25 odběrných míst. Na každém z nich odváděli stálý plat dodavateli a rezervovaný příkon distribuci, a to bez ohledu na spotřebu.
Náklady tohoto (původního) řešení vidíte v tabulce č. 1. Zdůrazňujeme, že se jedná pouze o náklady, které vlastníci za odběrná místa platili bez ohledu na spotřebu elektrické energie. Cenu za stálý plat dodavateli u jednotlivých bytů jsme nezjišťovali podrobně vzhledem k velké rozmanitosti dodavatelů. Stanovili jsme v redakci odhad na nižší hranici běžných plateb, jakou si obchodníci v roce 2025 účtují.
|Původní stav – samostatná odběrná místa (OM)
|Distribuční poplatky za rezervovaný příkon tzv. platba za jistič (ČEZ distribuce)
|Velikost jističe (A)
|Distribuční s.
|Počet ks
|Platba (Kč) vč. DPH/měsíc/kus
|Platba (Kč) vč. DPH/rok
|1×20
|D02d
|17
|118,58
|24 190,32
|3×25
|D02d
|4
|297,66
|14 287,68
|1×20
|C01d
|3
|64,13
|2 308,68
|3×20
|C01d
|1
|160,93
|1 931,16
|Mezisoučet celkem za rezervovaný příkon
|42 717,84
|Dodavatelské poplatky
|Stálý plat dodavateli
|Počet OM
|Platba (Kč) vč. DPH/měsíc
|Platba (Kč) vč. DPH/rok
|Společné prostory
|4
|154,88
|7 434,24
|Byty (odhad od různých dodavatelů)
|21
|100
|25 200,00
|Mezisoučet celkem za stálou platbu
|32 634,24
|CELKEM NÁKLADY NEZÁVISLÉ NA SPOTŘEBĚ V BYTOVÉM DOMĚ NA ROK
|75 352,08
Nový stav po sjednocení odběrných míst
Bytový dům v rámci pořízení fotovoltaické elektrárny přistoupil ke sjednocení odběrných míst. Celý dům se napojil na jedno fakturační odběrné místo (jeden elektroměr, jeden spotřební EAN) a k bytům a na společné prostory se instalovala podružná měření.
Podružné měření elektřiny je měření spotřeby elektřiny pomocí dalšího (podružného) elektroměru, který není měřidlem distributora. Používá se například v bytových domech, aby bylo možné spravedlivě rozúčtovat spotřebu mezi jednotlivé byty nebo společné prostory.
Pozn: Fotovoltaika přinesla další úspory na složce plateb závislých na spotřebě. Nás ale v tomto článku fotovoltaika na bytovém domě nezajímá, soustředíme se pouze na fixní platby, výsledek sjednocení OM by byl stejný i bez fotovoltaiky.
Jak se změnily náklady na rezervovaný příkon při cenách z roku 2025 je vidět v tabulce č. 2:
|Nový stav – jednotné odběrné místo (JOM)
|Distribuční poplatky za rezervovaný příkon tzv. platba za jistič (ČEZ distribuce)
|Velikost jističe (A)
|Distribuční s.
|Počet ks
|Platba (Kč) vč. DPH/měsíc/kus
|Platba (Kč) vč. DPH/rok
|3×100
|D02d
|1
|1 190,64
|14 287,68
|Dodavatelské poplatky
|Stálý plat dodavateli
|Počet OM
|Platba průměrně (Kč) vč. DPH/měsíc
|Platba (Kč) vč. DPH/rok
|Bytový dům – celek
|1
|0
|0
|CELKEM NÁKLADY NEZÁVISLÉ NA SPOTŘEBĚ V BYTOVÉM DOMĚ NA ROK
|14 287,68
|ROZDÍL V PLATBĚ NEZÁVISLÉ NA SPOTŘEBĚ V BYTOVÉM DOMĚ ZA ROK
|61 064,40
|TJ. ÚSPORA NA BYT ZA ROK
|2 907,83
Každý vlastník bytu se vzdal svého odběrného místa a své smlouvy s dodavatelem. 24 odběrných míst přestalo existovat. Z pohledu distribuční sítě zůstalo zachováno pouze jedno OM, jeden stávající spotřební EAN ve správě SVJ, původně využívaný pouze pro společné prostory. Dům nepřišel o dodávky, elektřina byla stále dodávána na toto OM, na které se napojila celá elektroinstalace bytového domu.
Na tomto jediném zachovalém OM se zvýšil rezervovaný příkon. Toto navýšení proběhlo za minimálních nákladů ze strany distribuce, protože na síť nebyly žádné vyšší požadavky. Rezervovaný příkon na přívodu do domu se nezměnil, jen se 25 malých rezervovaných příkonů zrušilo a zavedl se 1 větší srovnatelný.
SVJ zažádalo pro celý bytový dům o distribuční sazbu D02d. Ta mu byla uznána, jelikož se jedná o objekt využívaný výhradně pro účely bydlení. Tato sazba určená pro domácnosti je levnější než pro firmy.
Nově dům funguje pod jedním odběrným místem, které spravuje Společenství vlastníků jednotek (SVJ). Jistič pro celý dům má navrženou velikost 3×100 A s dopočítanou platbu za rezervovaný příkon 1190,64 Kč za měsíc. Platba za něj je samozřejmě vyšší, než byla u malých jističů v bytech, přesto je výrazně nižší než součet za jednotlivá odběrná místa.
Původně obyvatelé bytového domu platili za rezervovaný příkon 42 717 Kč ročně, nově 14 828 Kč ročně. Ušetřilo se 28 430 Kč, to je ale teprve první část úspory.
Méně smluv, nižší náklady
Další úspora plyne ze snížení počtu smluv v domě, a nakonec úplné eliminace stálé platby obchodníkovi.
Společenství vlastníků nově vystupuje jako jediný zákazník s jednou smlouvou a jedinou fakturací od jednoho dodavatele. Původní stav byl 25 smluv. Převodem na jednu smlouvu ušetřil dům jako celek bez ohledu na spotřebu dalších 32 623 Kč ročně.
Jako bonus vybraný dodavatel (vzhledem k vyššímu odběru elektřiny 20–30 MWh ročně) stálý plat bytovému domu zcela odpustil. I kdyby ji neodpustil, jednalo by se o 100 korun měsíčně, tzn. 1200 Kč ročně. To by byl po rozpočítání pro 21 vlastníků zanedbatelný náklad.
Reálné úspory desetitisíce korun ročně
Celkem obyvatelé bytového domu touto optimalizací ušetří na ročních nákladech 61 tis. Kč. To je při rozpočítání na 21 bytů 2900 Kč ročně.
Jak jsme řekli v úvodu, byty mají malou spotřebu elektřiny, jelikož ohřívají vodu i vytápí plynem. Úspora fixních nákladů sjednocením odběrných míst a optimalizace tarifů tak dělá významnou část ročních nákladů na elektřinu.
Lze předpokládat, že u větších bytových domů bude úspora ze sjednocení OM ještě významnější. Záleží ale na konkrétních spotřebách, distribučních poplatcích, velikosti nového jističe atp.
Tip od redakce směrem k výborům: Pokud se v bytovém domě nechcete pouštět do sjednocení všech odběrných míst, zkontrolujte si alespoň smlouvy a nastavte si výhodnější distribuční sazby na spotřebu ve společných prostorách.
Komentář předsedy Společenství vlastníků jednotek
Poprosili jsme i o komentář předsedu SVJ našeho bytového domu z příkladu článku.
Jak se povedlo přesvědčit vlastníky?
Mnoho předsedů řekne, že v bytovém domě je nereálné se domluvit. U nás to ale funguje s vlastníky velmi dobře. Asi máme i výhodu, že náš dům je relativně malý. Domluva byla v pohodě, vysvětlovali jsme jim, jak celý systém bude fungovat. Ilustrovali jsme to jako rozúčtování spotřeby vody, i technicky méně znalí vlastníci to pochopili. A hlavně pochopili, že ušetří.
Nebyl problém s tím, že se vzdají svých odběrných míst?
Jen jeden vlastník byl trochu smutný. Byl na sebe právem pyšný, že se mu povedlo před nedávnem usmlouvat u svého dodavatele elektřiny nižší ceny. Při sjednocení odběrných míst jeho úsilí nemělo dlouhou platnost. Ale finanční výhody společného systému chápal a souhlasil. Jinak byli lidé rádi. Nikoho nebaví telefonáty dodavatelů energií, každé dva–tři roky řešit fixace atp. Vlastníci výboru věří a jsou rádi, že starost o elektřinu bude někdo řešit za ně.
Znamená jednotný systém dodávky elektřiny nějaké povinnosti pro výbor?
Ano. To je jedna z nevýhod celého systému, klade vyšší nároky na výbor, potažmo předsedu, který musí zajišťovat smlouvu. Z pohledu výboru je to povinnost, kterou jsme zanesli do stanov. Z pohledu vlastníků je to vkládání důvěry orgánům SVJ. Dovedu si ale představit, že se shromáždění shodne na komisi, která bude dodávky řešit, popř. ustanoví revizní komisi, která bude tuto činnost hlídat.
Ale odpovědný výběr dodavatele jsem dělal i dříve pro svůj byt jako jeho vlastník. Teď je to jen ve vyšším objemu a jednám za SVJ, nikoli za jednotlivce. Má to i výhodu. Jako větší odběratel máme u dodavatele přiděleného vlastního obchodního zástupce. Mám vždy někoho na telefonu, na koho se mohu obracet, a nemusím požadavky řešit přes anonymní zákaznické linky s AI.
Další povinností je samozřejmě nastavit systém rozúčtování, a ten dodržovat a vlastníkům předkládat. Díky dálkovému odečtu to je pohodlné. Bylo potřeba s vlastníky nastavit platby záloh. V prvním roce jsme zvolili jednoduchou úvahu. Lidé si rušili zálohy u svých dodavatelů. O tuto zálohu naopak navýšili platbu služeb SVJ. Pro další roky budeme zálohy upravovat dle skutečného stavu faktur za odběr elektřiny.
A poslední povinnost je starat se o podružné elektroměry. To provádíme v rámci dosavadních povinných revizí elektroinstalace bytového domu. Takže časově ani nákladově opět nic navíc.
Vlastníci museli vypovědět své smlouvy. Jak se vypořádaly fixované smlouvy, případné pokuty atp.?
Z administrativních činností to znamenalo starost pro výbor. Museli jsme od všech odběrných míst posbírat čísla EAN a ode všech vlastníků nechat podepsat plné moci. Kdo někdy stál ve vedení bytového domu, ví, že i na to je potřeba se obrnit trpělivostí, než se všechny údaje a dokumenty shromáždí.
Pokuty za předčasné ukončení smlouvy jednotliví vlastníci neplatili ani navzdory fixovaným produktům, nemuselo se čekat na výpovědní lhůty u smluv na dobu neurčitou. Nejednalo se totiž u nich o přechod k jinému dodavateli, ale o kompletní zrušení odběrného místa. Každý majitel tak dostal od dodavatele závěrečnou fakturu, tím jejich vztah skončil.
U dodavatelů v některých bytech jsme se při tom potkali s informačním šumem na lince realizační firma-distribuce-dodavatel elektřiny. Odběrné místo daného bytu již několik měsíců neexistovalo, ale smlouva s dodavatelem nelogicky běžela dál. Vypovídali si ji pak individuálně jednotliví vlastníci a byla vyúčtována k datu, kdy byl fyzicky odmontován elektroměr.
Jak technicky probíhalo samotné přepojení?
Pro obyvatele to znamenalo jen vydržet asi deset hodin bez elektřiny. Pracovníci realizační firmy byli v součinnosti s pracovníky ČEZ distribuce, kteří sbírali odhlášené elektroměry a instalovali nové nepřímé měření pro velký jistič. V jeden den se tedy začalo měřit na přívodu v patě domu a zároveň se zrušila měření distribuce u jednotlivých bytů.
Máte nějaký tip, na co by si výbor měl dát pozor?
Ano, ze zkušenosti, co nám před procesem nedošlo. Jelikož se všechna odběrná místa sjednocují na jedno STÁVAJÍCÍ odběrné místo, je na tomto STÁVAJÍCÍM také STÁVAJÍCÍ smlouva o dodávce elektřiny a stávající distribuční sazba. Slučovali jsme na EAN společných prostor, na kterém byly poměrně vysoké ceny za silovou elektřinu a pro nás nevýhodná distribuční sazba. Po dobu výpovědní lhůty a do uvedení v platnost nových smluv jsme tak měli všichni v bytech poměrně drahou elektřinu.
Kdybych to dnes věděl, zreviduji smlouvy o dodávce a smlouvy o připojení ve společných prostorách předem. Ušetřili bychom si čtyři měsíce vysokých cen. V dlouhodobém horizontu bude ale vliv této neznalosti zanedbatelný. Tím spíš, že v našem případě je vše kombinováno i s úsporou vyplývající z nové fotovoltaiky.