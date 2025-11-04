PODCAST: BIM nástroje mění projektování i výstavbu
BIM nástroje společnosti wienerberger pomáhají projektantům efektivněji navrhovat, kontrolovat a koordinovat stavební procesy. Michal Šenkýř, vedoucí projekčního servisu wienerberger, v rozhovoru vysvětluje, jak firma propojuje svět stavění z cihel, pálené krytiny nebo potrubí s digitálními modely, jak fungují jejich doplňky pro Revit či Allplan a proč vytváří společné datové prostředí.
Metoda BIM (Building Information Modeling) se v posledních letech stala jedním z pilířů moderního stavebnictví. Jak upozorňuje Michal Šenkýř, nejde jen o „malování projektu ve 3D“. „BIM je víc než 3D model. Vizualizace je jen hezký obrázek, ale BIM obsahuje komplexní soubor informací – technických i negrafických – které lze využít v různých fázích výstavby,“ vysvětluje Šenkýř.
Díky tomu BIM umožňuje efektivnější spolupráci všech účastníků projektu – od architektů přes projektanty až po stavební firmy a investory. I české stavebnictví se mu musí přizpůsobit: Platná legislativa zavádí požadavek jeho využití u veřejných zakázek nad 135 milionů korun.
Digitální knihovny a doplňky wienerberger
Společnost wienerberger v této oblasti nezůstává pozadu. Firma vyvíjí BIM doplňky pro nejrozšířenější projekční programy, jako jsou Archicad, Revit nebo Allplan. Tyto nástroje integrují produktové databáze, doporučené skladby konstrukcí, výpočty i katalogy objektů.
„Naše doplňky jsou napojené na interní databázi přes API rozhraní. Data se aktualizují každou noc, takže projektant má jistotu, že pracuje vždy s aktuálními parametry,“ popisuje Šenkýř.
Pro projektanty to znamená, že se už nemusí starat o ruční aktualizace. Software sám upozorní, pokud dojde k zásadní změně materiálů nebo parametrů u objektů. „Pokud se blíží realizace stavby, může projektant aktualizaci odmítnout a pracovat se stávající verzí. Když ale začíná nový projekt, doporučujeme aktualizovat,“ dodává.
Velkým přínosem BIM nástrojů je jejich schopnost zjednodušit návrhový proces. Projektant si může stáhnout kompletní objekt, který obsahuje nejen geometrii, ale také všechny důležité fyzikální vlastnosti – tepelnou vodivost, difuzní odpor, akustické parametry aj.
„U skladeb konstrukcí se automaticky počítá součinitel prostupu tepla i bilance vodní páry. Dříve projektant výpočet dělal několik minut, dnes to zvládne na pár kliknutí,“ říká Šenkýř.
Některé prvky navíc umí kontrolovat chyby při návrhu. Například překlady nelze umístit jinak, než odpovídá reálné výrobě. „Snažíme se, aby to bylo jako stavebnice – jednotlivé díly do sebe přesně zapadnou a celek tvoří kompletní systém,“ dodává.
Sdílení dat a „jeden zdroj pravdy“
Budoucnost BIMu podle wienerbergeru spočívá v propojení všech účastníků výstavby. Sdílení dat napříč profesemi je klíčové. „BIM funguje jen tehdy, když všichni pracují na jedné platformě a sdílejí jeden model,“ zdůrazňuje Šenkýř.
Společnost se proto zaměřuje na využití tzv. společného datového prostředí (CDE) – cloudu, kde se soustředí všechna relevantní data o projektu. Tento „zdroj pravdy“ eliminuje chyby z neaktuálních verzí dokumentace a zvyšuje transparentnost celého procesu.
Digitalizace stavebnictví má smysl jen tehdy, když ji odborníci umějí využívat. Společnost wienerberger proto klade důraz na vzdělávání a podporu uživatelů.
„Připravili jsme sérii krátkých instruktážních videí ve spolupráci s 3D projektantem, který naše doplňky používá. Tato videa jsou dostupná v naší videotéce ve WIPZÓNĚ, kde si je mohou přehrát projektanti i studenti,“ říká Šenkýř.
Portál WIPZONA.cz je centrálním místem pro odbornou podporu. Obsahuje konstrukční detaily, elektronické podklady, ke stažení doplňky i statické nástroje – tedy veškeré informace, které projektant potřebuje pro práci s produkty wienerberger.
Od BIMu k robotickému zdění
Digitalizace nekončí na úrovni návrhu. wienerberger posouvá hranice i v samotné automatizaci výstavby. Na veletrhu ForArch firma představila robota, který dokáže automaticky zdít zdivo – a během svého prvního roku nasazení na komerčních stavbách roboti dokončili 10 000 m2 stěn.
„V budoucnu bude robot ukládat cihly podle dat z BIM modelu. Každá cihla bude přesně definována, což minimalizuje chyby a zvýší kvalitu provedení,“ vysvětluje Šenkýř. Robot navíc dokáže odesílat zpětná data o realizaci – tedy o tom, co bylo skutečně postaveno, kdy a v jakých podmínkách. Tato data se následně mohou uložit zpět do BIM modelu, čímž vznikne kompletní digitální dvojče stavby.
Plány společnosti wienerberger míří dál. Firma chce rozšiřovat své BIM knihovny, pracuje na hlubší integraci společného datového prostředí a rozvíjí zpětnou vazbu od projektantů.
„Cílem je, aby všichni účastníci projektu pracovali s jedním zdrojem pravdy. To zvýší přesnost, omezí chyby a umožní plynulé propojení návrhu, výstavby i provozu stavby,“ uzavírá Michal Šenkýř.