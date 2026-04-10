Spotřeba energie se sníží o třetinu. Budovy DPP prošly rozsáhlou energetickou modernizací
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
ČEZ ESCO, ENESA a Metrostav CZ dokončily rozsáhlý pilotní projekt energetických úsporných opatření se zaručeným výsledkem (EPC) pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Díky modernizaci vybraných objektů v depu Kačerov, ve vozovnách Pankrác, Střešovice a na Centrálním dispečinku přinesou DPP úsporu energií minimálně 15,2 milionu korun ročně a sníží její spotřebu o cca 30 %.
Základní parametry rozsáhlého projektu energetických úspor byly představeny na tiskové konferenci, která se konala 8. dubna 2026 v Depu Kačerov.
Projekt EPC pro pražský dopravní podnik v reportáži představuje Pavol Fraňo, generální ředitel firmy ENESA, a Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO, pod kterou ENESA spadá.
Úspora tisíců gigajoulů a milionů korun
Úsporná opatření kombinují zateplení a úpravy obvodových plášťů, výměny oken, modernizaci vytápění a vzduchotechniky, nové řízení provozu budov i vlastní výrobu elektřiny z fotovoltaiky. Součástí je také energetický management, který má během trvání projektu vyhodnocovat provoz a dál hledat prostor pro úspory.
V součtu má projekt snížit roční spotřebu elektřiny o 1 511 MWh, zemního plynu o 2 550 MWh a vody o 7 661 m³. Celková roční úspora energie vychází na 17 441 GJ, tedy asi 30 procent proti původnímu stavu. S tím souvisí i pokles emisí CO2, který podklady vyčíslují přibližně na 2,3 tisíce tun ročně.
Finanční úspora je metodou EPC garantována na 15,2 milionů ročně, za 10 let projektu by tak měl DPP ušetřit přes 150 milionů korun.
Úspory na míru jednotlivým budovám
V depu Kačerov se projekt zaměřil na zateplení, výměnu oken, rekonstrukce střech, řízení teplot v místnostech, modernizaci výměníkových stanic a využití odpadního tepla z chlazení budovy. Na Pankráci se upravovaly dílny, učebny i hala vozovny, doplňovala se vzduchotechnika a rekuperace. Ve Střešovicích šlo mimo jiné o nové kondenzační kotle, modernizaci vytápění a systém měření a regulace. Centrální dispečink pak dostal nové osvětlení, úpravy vzduchotechniky, rekuperaci odpadního tepla i nové chlazení.
Nejviditelnější součástí EPC jsou fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 1,5 MW. Největší část připadá na depo Kačerov, kde instalovaný výkon dosahuje 1,34 MW. Právě zde byla instalována fasádní fotovoltaika o výkonu 75 kW, pravděpodobně největší fotovoltaika tohoto typu v Čechách a zároveň první elektrárna tohoto typu od ČEZ ESCO. Část vyrobené elektřiny má DPP využívat přímo pro trakci metra.
ČEZ ESCO v oblasti EPC sbírá reference i ohodnocení
Projekt pro DPP získal také první místo v soutěži o nejlepší EPC projekt roku 2025, kterou vyhlašuje Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES). Porota ocenila především jeho komplexnost a odvahu v integraci moderních prvků, včetně fasádní fotovoltaiky.
ENESA, která v projektu zastávala roli garanta a koordinátora energetické části, se takové výsledky netýkají poprvé. „Za celou existenci EPC projektů v České republice jen projekty, které realizovalo ČEZ ESCO, ušetřily zákazníkům více než 6 miliard korun a 100 tisíc tun CO₂," řekl na tiskové konferenci Kamil Čermák s tím, že energetické úspory jsou vedle jaderné energie a obnovitelných zdrojů rovnocennou součástí energetického mixu.
Projekt byl podpořen dotací z Národního plánu obnovy ve výši téměř 397 milionů korun. Kombinace EPC a dotačního titulu se v posledních letech stává standardem: EPC umožňuje projekt realizovat bez přímého výdaje z provozního rozpočtu, dotace pak snižuje celkovou investici a zkracuje dobu návratnosti. Pro DPP to byl první projekt tohoto druhu. Podle slov generálního ředitele Urbánka by ale neměl být posledním.