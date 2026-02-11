ČEZ Prodej spouští dynamický tarif. Přizpůsobte spotřebu, zaplaťte méně
Domácnosti s průběhovým měřením mohou nově využívat tarif, který mění cenu elektřiny během dne. Kdo se dokáže přizpůsobit, může výrazně ušetřit. Zákazníci si ho nejprve vyzkouší nanečisto.
Dynamický tarif společnosti ČEZ Prodej přináší nové možnosti úspor pro domácnosti, které dokážou upravit svou spotřebu podle hodinové ceny elektřiny. Tarif nabízí deset pásem ve všední den a osm o víkendu, přičemž sleva může dosáhnout až 50 % oproti základní ceně. Naopak v době špiček může být elektřina o čtvrtinu dražší. Výhodou oproti klasickému „spotu” je, že cenová pásma jsou pevně daná, zákazník zná ceny předem a může podle nich plánovat provoz spotřebičů.
Cenová pásma byla navržena na základě dlouhodobých analýz spotových cen a reakcí zákazníků z pilotních projektů. „Zákazník ví, kdy je elektřina levnější a kdy dražší. Pásma jsou rozdělena zvlášť pro zimní a letní období a pro pracovní dny a víkendy,“ popisuje Filip Jelínek z ČEZ Prodej. Výsledkem je fixní harmonogram s jasným rozpětím – v pracovní dny se střídá pět levnějších a pět dražších pásem, o víkendech je levnějších pět a dražších jen tři.
Podmínkou pro využití tarifu je průběhové měření, které je běžné například u domácností s fotovoltaikou, nebo u zákazníků zapojených do sdílení elektřiny. Postupně distributoři instalují elektroměry s průběhovým měřením také v domácnostech s vyšší spotřebou. Zájemci si jej mohou u svého distributora také objednat sami, služba je ale zpoplatněna.
Jak se dá prostřednictvím dynamického tarifu nejvíc ušetřit? Dozvíte se ve videu.
Nejprve rok nanečisto. Když zákazník neušetří, zaplatí podle původního tarifu
Před plným přechodem na tarif si každý zákazník projde ročním „testovacím režimem“. Během něj sleduje, jak by se jeho spotřeba chovala v rámci dynamického tarifu. Pokud by zákazník ušetřil, může následně přejít na ostrý provoz. V opačném případě zůstává na původním produktu a doplácet nic nemusí.
„Ve třech čtvrtinách případů zákazníci díky posunu spotřeby do levnějších časů ušetří. Nejčastěji přenastavují vytápění nebo ohřev vody,“ říká Filip Jelínek. Průměrná úspora podle zkušeností z prvních projektů dosahuje zhruba 10 %. Spotřebu bude brzy možné sledovat v 15minutovém rozlišení přes aplikaci Můj ČEZ.
Kolik procent zákazníků v testovacím provozu skutečně ušetřilo? A jak si dynamický tarif zařídit? Podívejte se na rozhovor s Filipem Jelínkem, manažerem komoditního nákupu z ČEZ Prodej.