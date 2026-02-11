Na trhu s energiemi přibývá mnoho nových ceníků. Velký dodavatel výrazně mění bonusy
EPET, CENTROPOL, ARMEX a Eneka mají nové ceníky. Zjistěte, jaké jsou aktuální ceny energií. Jak ještě lépe obchodovat a které nabídky vycházejí nejvýhodněji včetně bonusů? Operátor trhu OTE hlásí rekordy v objemech obchodů i cenových výkyvech.
Proti mému předpokladu se ceny elektřiny a hlavně plynu výrazně pohnuly směrem dolů. Nejedná se sice o průlomové ceny, které by posouvaly pomyslnou laťku na nový rekord, spíš se nabídky jednotlivých dodavatelů vyrovnávají.
BIDLI energie jako první dodavatel zveřejnil ceníky měsíčních fixů na duben. Ceny jsou výrazně vyšší než v březnu, protože reflektují ceny na burze a ty v cenách na měsíce zohledňují aktuální stav zásob plynu, počasí v Evropě a očekávanou poptávku spojenou s doplněním zásob. Ceny elektřiny jsou vysokými cenami plynu ovlivněny. Proti březnovým cenám dodavatele je plyn o 319 Kč/MWh vyšší a elektřina podražila o 283 Kč/MWh.
ARMEX ENERGY zvyšuje fixní cenu u produktu PREMIUM 601 FIX s fixní cenou a se závazkem na 36 měsíců o 24 Kč/MWh, stálý plat obchodník u tohoto odběru neměnil.
MND Energie poprvé zveřejnila nabídku se závazkem a s postupně klesající fixní cenou do konce roku 2028 (Proud – Klesající ceník Prosinec 28, Plyn z první ruky – Klesající ceník Prosinec 28). Je to v době, kdy část dodavatelů již ukončila nabídku s klesající cenou a dále nabízí klasické ceníky, to je s jednou fixní cenou po celou dobu závazku. Vážený průměr cen za celý závazek v případě elektřiny dosahuje ceny 2 542 Kč/MWh elektřiny a 1 102 Kč/MWh u plynu se stálou platbou 130 Kč/měsíc. Nejedná se o cenově nejvíce atraktivní nabídku, ale dovedu si představit, že obchodník může díky klesající ceně některé zákazníky přesvědčit k podpisu smlouvy.
CENTROPOL ENERGY zveřejnil zcela nový produkt u nás s nezvyklou délkou závazku a s délkou fixace na 30 měsíců, pod názvem FIXNĚ PRO ZAČÁTEK na 2,5 roku, ve kterém nabízí plyn za 869 Kč/MWh a stálý plat 135 Kč/měsíc. Obchodník v uplynulém týdnu zaktualizoval ještě jeden ceník plynu, a to u produktu FIXNĚ ONLINE PRO ZAČÁTEK na 2 roky. Obchodník nově snížil nabídkovou cenu o 30 Kč/MWh pro nové zákazníky.
Největší množství ceníků v uplynulém týdnu však publikoval EP ENERGY TRADING, protože se jedná o dva dodavatele EPET a Dobrou energii a tito obchodníci dlouhodobě vydávají totožné ceníky. Změna nabídky obsahuje elektřinu pro domácnosti, pro malé firmy i plyn pro domácnosti. K výběru jsou tři produkty s fixní cenou na jeden, dva, či na tři roky. Nabídka na tři roky je s klesající cenou pro každý rok závazku. Obchodníci v nových cenících ještě více snížili cenu, než to udělali v lednu. Cenu silové elektřiny v únorové nabídce snížili o 40 až o 100 Kč/MWh, na plynu zákazník ušetří zhruba 50 až 80 Kč/MWh.
Nový ceník plynu zveřejnila i brněnská Eneka, která láká zájemce na fixní cenu 998 Kč/MWh do konce roku 2027. Proti říjnové verzi obchodník vylepšil nabídku o 137 Kč/MWh (FIX 2027 leden plyn).
Možná inspirace, jak ještě zlepšit svoji práci pro jiné dodavatele
67 000, tolik obchodních příležitostí u zákazníků, kteří mají další zájem o služby, přinesla v roce 2025 zákaznická linka společnosti E.ON.
Zákaznická linka E.ONu už není jen místem, kam lidé volají se svými požadavky. Loni se proměnila na aktivní prodejní kanál, který se výrazně zapojil do obchodních aktivit společnosti. Prodejní výkon linky meziročně vzrostl o 60 % a kolegové předali obchodním týmům téměř 67 tisíc kontaktů na zákazníky se zájmem o další služby.
Zároveň ale počet příchozích telefonátů klesal. Ne proto, že by zákazníci neměli co řešit, ale proto, že stále více věcí zvládnou vyřídit sami online. Zákaznický portál a mobilní aplikace převzala část agendy a uvolnila konzultantům prostor pro cílené oslovování zákazníků, například u nabídky nových služeb.
Za změnou stojí i větší důraz na práci s lidmi. E.ON v roce 2025 navýšil čas věnovaný vzdělávání zaměstnanců zákaznické linky o 44 %. Právě kombinace vyšší odbornosti, systematické práce vedoucích týmů a větší samostatnosti konzultantů se promítla do konkrétních výsledků.
Rok 2025 v číslech: operátor trhu OTE hlásí rekordy v objemech obchodů i cenových výkyvech
Největší objemy obchodů v historii, vysoké počty změn dodavatelů, nová adresa i růst zájmu o environmentální produkty. Rok 2025 byl jak v české i evropské energetice, tak i na OTE opět výjimečný.
„Asi největší posun v posledních letech vidíme na poli záporných nebo velmi nízkých cen elektřiny,“ říká předseda představenstva OTE Michal Puchel. „Je zde jasný rostoucí trend. Už rok 2024 byl co do jejich počtu výskytů výjimečný, v minulém roce jsme ale zaznamenali jejich další růst,“ dodává.
Ceny elektřiny klesají na velmi nízké, nulové či dokonce záporné hodnoty v situaci, kdy nabídka elektřiny převyšuje poptávku. Ve výrobě pak pokračují zejména ty zdroje, kterým se vyplatí fungovat i v situaci, kdy za vyrobenou elektřinu musí platit. Týká se to především obnovitelných zdrojů s provozními dotacemi.
I proto k těmto výkyvům často dochází kvůli počasí. Například při větrném počasí na severu Evropy nebo během léta za velmi slunných dnů. „S tímto trendem ale moderní energetika musí počítat, výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů je nedílnou součástí energetického mixu,“ dodává Puchel.
V roce 2025 trhy zaznamenaly 561 hodin s velmi nízkou (<5 EUR/MWh) až zápornou hodnotou, rok předtím to bylo 531 hodin a v roce 2023 jen 282 hodin. V předešlých letech se přitom nulové či záporné ceny vyskytovaly většinou jen v několika desítkách hodin ročně. Operátor trhu je ale na tyto situace připravený. Pro zajištění nových možností obchodování zavádí nové obchodní produkty, které obchodníkům poskytují nové možnosti obchodování a přispívají k tomu, jak na podobné výkyvy co nejlépe reagovat.
Větší flexibilitu jim nabízí například možnost obchodování elektřiny v 15minutových obchodních intervalech. V roce 2024 je OTE zavedl na vnitrodenním trhu s elektřinou a na přelomu září a října 2025 pak i na denním trhu s elektřinou.
Od té doby mohou obchodníci nakupovat elektřinu nejen po celých hodinách, ale i po čtvrthodinách. To jim v době velkých výkyvů cen dává větší flexibilitu a další nástroj, jak na tyto výkyvy reagovat.
Rekordní objemy obchodů
Nové nástroje přispívají i k větší aktivitě na trzích provozovaných OTE. Na těch se v roce 2025 zobchodovalo vůbec nejvíc elektřiny v historii, 38,7 terawatthodin za necelých sto miliard korun. Jen v roce 2022 byl objem cen a obrat uzavřených obchodů vyšší, za to ovšem mohly extrémně vysoké ceny kvůli probíhající energetické krizi.
Na dynamický vývoj na trzích aktivně reagují i zákazníci. Podle statistik OTE loni změnilo svého dodavatele 596 136 odběrných míst, u plynu to pak bylo 204 827 odběrných míst.
„OTE dlouhodobě zajišťuje stabilní a spolehlivé fungování trhu. I při vysokém počtu změn dodavatelů probíhaly všechny převody standardně, plně v souladu s legislativou. Energetický trh je transparentní a rok od roku dynamičtější a my jsme na tento vývoj připraveni,“ říká místopředseda představenstva OTE Igor Chemišinec.
OTE spolupracuje na rozvoji propojeného trhu s elektřinou, spravuje rejstřík obchodování s emisními povolenkami, vede evidenci záruk původu. To jsou elektronické certifikáty, které prokazují, že byl určitý objem energie vyroben z daného typu zdroje. I u záruk počty stále rostou. V roce 2025 bylo vydáno 12,9 milionu záruk původu u elektřiny, 171 tisíc u biometanu a přes 50 tisíc u tepla.
„U energií je prakticky nemožné určit, odkud přesně k vám proudící kilowatthodina pochází. Zákazníci ale přesto chtějí znát původ té ‚své elektřiny‘. Chtějí vědět, že aktivně přispívají k ochraně klimatu. Operátor trhu prostřednictvím svého systému propojeného s obdobnými systémy v EU zajišťuje vydávání záruk původu a jejich mezinárodní převody, a i tím přispívá k ochraně životního prostředí a klimatu. Odběratelé mají možnost prostřednictvím odebírání ‚certifikovaných‘ energií prostřednictvím záruk původu podpořit výrobu energií z obnovitelných zdrojů. A pokud jim energie dodáte společně se zárukou původu, tak jim to umožníte,“ popisuje důvody, proč jsou záruky původu vydávány a proč jejich obliba stále roste, I. Chemišinec.
Rok 2025 byl pro OTE ale výjimečný i jinde. Společnost se takřka po čtvrt stolení přestěhovala do nových kancelářských prostor, které umožní její další rozvoj.
Operátor trhu ve své roli Nominovaného organizátora trhu se zapojil, jako jeden ze zakládajících členů, do nové iniciativy s názvem ‚NEMO Transparency Platform‘, jejímž cílem je přinášet koordinovaně v rámci jedné platformy výsledky jednotného denního a vnitrodenního trhu s elektřinou v EU.
V roce 2026 OTE oslaví čtvrt století. Společnost se během těchto let rozvinula v klíčovou instituci na českém energetickém trhu a je i do budoucna v plné síle připravena přispívat k rozvoji energetického sektoru a zajišťování stability dodávek a energetické bezpečnosti.
Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu pro sjednání novými zákazníky
Dlouho zůstávala následující tabulka beze změny, jen občas některý z dodavatelů aktualizoval svoji nabídku a zveřejnil ji. Nyní nejpodstatnější změnou je výrazné omezení bonusů u Pražské plynárenské, která nabízela Vánoční a pak Povánoční bonus. Při těchto prémiích se zákazníkům snížila platba o pěkných pár tisíc. Od 3. 2. obchodník nabízí jednotný bonus za uzavření smlouvy nejméně na rok 500 Kč, což mělo podstatný vliv na pořadí výhodnosti nabídek, protože pořadí se počítá včetně bonusů.
Přehled cen na energetických burzách v ČR
