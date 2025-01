Svého dodavatele elektřiny a plynu loni opět změnil rekordní počet odběratelů

Jak se mění ceníky energií na začátku nového roku. Svého dodavatele energií se v roce 2024 rozhodl změnit rekordní počet odběratelů elektřiny i plynu. Vyberte si z přehledu nejlepších nabídek na trhu. Sledujeme, jak se vyvíjí ceny energií na burzách v ČR.

Nové ceníky energií na začátku nového roku

Obchodníci na začátku roku 2025 vydali podobné množství nových ceníků jako v minulých letech. Jenže na rozdíl od minulosti mezi novými ceníky je jich mnoho s obchodními cenami beze změny s tím, že se změnily jen státem regulované ceny. Po Novém roce je množství nových ceníků s upravenými cenami minimální. Za zmínku stojí aktualizovaná nabídka společnosti CENTROPOL ENERGY určená novým zákazníkům, mírné zvýšení ceny elektřiny a plynu u prolongačních ceníků SPP (Slovenský plynárenský podnik) a zvýšení cen plynu společnosti Eneka.

CENTROPOL ENERGY pokračuje ve zlevňování cen elektřiny i plynu pro nové zákazníky. Podobně jako u jiných společností úprava cen je směřována na vytvoření nejlevnějšího produktu s fixací a cenou závazku na rok. U produktů se závazkem a s fixací na delší dobu jsou ceny mírně vyšší a již neplatí, že čím delší závazek, tím výhodnější cena. Dodavatel mírně zvýšil stálý plat u obou komodit. Zvýšení ceny je však nepatrné v řádu několika jednotek korun.

SPP v lednové aktualizaci ceníků zvýšil cenu elektřiny a plynu o 100 Kč/MWh u elektřiny a i u plynu. Nově ceny pro stávající zákazníky jsou na nižší střední úrovni. Zvýšení ceny koresponduje se současným vývojem cen energií na burze. Rovněž Eneka jako jeden z mála dodavatelů tento týden zvyšuje cenu produktů plynu Jednička a Standard zhruba o 200 Kč/MWh.



Svého dodavatele energií změnil v roce 2024 rekordní počet odběratelů

Trh s energiemi loni zažil velmi dynamický rok. Svého dodavatele energií se rozhodlo změnit téměř 600 tisíc odběratelů elektřiny a více než 200 tisíc odběratelů plynu. Vyplývá to ze statistik operátora trhu. Jedná se o rekordní rok, vyjma krizových let 2021 a 2022, které byly ovlivněny ukončením činnosti některých velkých dodavatelů obou komodit.

„Z těchto statistik je patrné, že trh s elektřinou a plynem v Česku funguje. Odběratelé se umí orientovat v tržním prostředí, sledují vývoj cen a s tím spojené různé cenové nabídky, ze kterých si vybírají tu nejvýhodnější,“ říká Igor Chemišinec, místopředseda představenstva OTE.

Více odběratelů změnilo dodavatele jen v roce 2021, kdy začala energetická krize. Tehdy ale byly změny způsobené hlavně nečekaným ukončením činnosti některých velkých dodavatelů. Ke změně dodavatele proto nyní mohli odběratelé přistoupit i z důvodu zajímavější nabídky od dodavatelů, konce smluv na dobu určitou nebo lepší informovaností o situaci na trzích. Konec smluv na dobu určitou přispívá i k tomu, že se nejvíce změn kumuluje k začátku kalendářního roku. Z dat vyplývá, že nejčastěji odběratelé přešli k „tradičním“ dodavatelům.

„Trh s elektřinou je v ČR otevřený všem odběratelům elektřiny a plynu. Každý z nich si může zvolit dodavatele podle svého rozhodnutí. Těší mě, že operátor trhu a jeho systém tyto přechody bezproblémově zpracovává a přispívá k rozvoji energetiky jako celku,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva OTE.

V systému OTE bylo na konci roku 2024 registrováno více než 6,3 milionů odběrných míst elektřiny, které jsou připojeny do české elektrizační soustavy, a téměř 2,8 milionů odběrných míst plynu, které jsou připojeny do české plynárenské soustavy. Vedle změn dodavatelů systém OTE eviduje i všechny měřené dodávky a odběry elektřiny a plynu jednotlivých dodavatelů do soustavy a jejich přiřazení k příslušným subjektům zúčtování.





Přehled nejlepších nabídek elektřiny a plynu na trhu

Nové, ještě levnější novinky již nepřibývají, jen někteří obchodníci přestávají ty nejlevnější nabídky nabízet. Pokud v tomto roce zákazníkům vyprší smlouva, vyberte si již nyní se zatím bohaté nabídky produktů.



Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi (** – nabídka s bonusem, *** – spotový produkt) Tab. 2: Přehled nejvýhodnějších nabídek na trhu s energiemi (** – nabídka s bonusem, *** – spotový produkt)

Ceny energií na burzách v ČR