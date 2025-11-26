Srovnání cen energií i s bonusy. Se kterým dodavatelem je nejvýhodnější uzavřít smlouvu?
Změny ceníků elektřiny a plynu za uplynulý týden, staronový dodavatel má nové ceníky i webové stránky. Kdo získal nejvíce odběrných míst v říjnu? Podívejte se na nejvýhodnější nabídky na trhu i se započítáním bonusu. E.ON rozšiřuje službu Rovnováha.
Mírný nárůst cen bez změny stálého platu nebo pokles cen se zvýšeným stálým platem
V uplynulém týdnu měnili ceníky pouze menší dodavatelé, nejvýznamnější obchodníci většinou nové ceníky v uplynulých týdnech již zveřejnili. Nové ceníky budou pravděpodobně platné i v roce 2026, většina z nich má počátek platnosti buď od začátku příštího roku, nebo platnost od nynějška, což s ohledem na četnost změn u dodavatelů, většinou do nového roku podstatně zasáhnou.
Severomoravský dodavatel IN ENERGIE téměř po půl roce aktualizoval své ceníky PREMIUM s fixní cenou se závazkem na 12 nebo na 24 měsíců. Po delší době se jedná o zvýšení ceny komodity, přitom stálý plat zůstává stejný. Protože se jednalo o dodavatele, který vždy patřil mezi nejlevnější na trhu, nové ceníky znamenají mírný posun z předních pozic při cenovém srovnání nabídek. Obchodník zvýšil cenu elektřiny o 40 až o 140 Kč/MWh, více u delšího závazku. Ceny obou nabídek (12, 24 měsíců) jsou nově stejné. Plyn bude nově dražší o 40 až 100 Kč/MWh, oba ceníky mají opět stejné ceny. V dalším období nebude dodavatel nabízet doposud tarif se závazkem na 36 měsíců.
Naopak společnosti Energobridge a EnerSpot snížily ceny elektřiny a Energobridge i plynu. Obě zvýšily stálý plat. Elektřina i plyn u těchto dodavatelů je nově levnější o 100 až o 120 Kč/MWh, stálý plat podražil o 10 až o 30 Kč/měsíc.
Elektřina u měsíčního tarifu je stále výrazně dražší, dokonce je dražší než většina ceníků pro stávající dodavatele. Cena plynu naopak po malých krůčcích stále klesá.
Halimedes po mnoha letech klidu, soudím podle neměnnosti jeho webových stránek, sáhl ke změně. Má nové webové stránky a ucelenou řadu produktů s velmi levným plynem a s přijatelným stálým platem. Nové produkty obchodník nazval Garance 12 (24, 36) a lákají cenou v rozmezí 990 až 915 Kč/MWh a i přijatelným stálým platem 125 Kč/měsíc.
SPP zveřejnila nové ceníky plynu, v době psaní tohoto článku ještě na stránkách dodavatele nebyly k dispozici ceníky elektřiny. Nové nabídky odrážejí cenový trend na trhu, obchodník v nich neměnil ceny plynu, ty jsou stejné, jako u předešlé verze ceníku.
Velmi neobvyklý ceník plynu má nově ENEKA, v ceníku FIX 24 E-tarif nabízí velmi levný plyn a levný stálý plat, ale pouze pro dvě nejnižší pásma odběru, do 7,56 MWh/rok. Cenu plynu obchodník stanovil na 975 Kč/MWh se stálým platem 50 a 75 Kč/měsíc. Není to nic obvyklého, mít jenom dva řádky v ceníku. Ostatní pásma spotřeby se podle upozornění na ceníku řídí tarifem Standard, který obsahuje výrazně vyšší cenu plynu 1 258 Kč/MWh.
Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (červeně – růst cen, zeleně – pokles cen proti poslední verzi ceníku, * – měsíční tarif)
Přehledně, který dodavatel byl nejúspěšnější v říjnu podle počtu získaných odběrných míst
Operátor trhu zveřejnil počty odběrných míst podle jednotlivých dodavatelů. Porovnáním nových údajů se stavem v měsíci září a se stavem ke konci minulého roku jsem zjistil, jak který dodavatel si vede. Z dodavatelů byli vybráni jenom známí dodavatelé z Kalkulátoru cen energií TZB-info, neuvádím zde počty přípojek u lokálních provozovatelů sítí nebo u podnikových odběrných míst.
Stále více se ukazuje, že trh patří těm nejsilnějším dodavatelům. Menší dodavatelé naopak musí vyvinout značné úsilí, aby rostli. Výjimečně se stane, že se obchodníci spojí, tak se v některém měsíci dostanou na přední místo ve změnách.
Když porovnám podle tabulky postavení jednotlivých dodavatelů s jejich obchodní politikou, vidím v tom souvislost s jejich obchodní politikou. Ten, kdo není trvale vstřícný ke klientům a naopak, jeho nabídky nejsou dlouhodobě atraktivní, nebo obchodník připravuje pro zákazníky nějaký chyták, pak jeho činnost zákazníci ocení. Výjimku tvoří dva největší dominantní obchodníci, kteří jsou největším zdrojem nových zákazníků pro ostatní.
Mnoho dodavatelů je v červených číslech, protože se spoléhali na nabízení měsíčních fixů a nyní je klienti opouští.
V Kalkulátoru cen energií TZB-info je u každé nabídky přehledný graf s vývojem počtu přípojek konkrétního dodavatele. Není ale pravda, že obchodník, kterému se nedaří, nemůže nabídnout atraktivní nabídku.
Tab. 2: Dvacet nejvíce a dvacet nejméně úspěšných dodavatelů v říjnu podle počtu získaných odběrných míst (Zdroj dat: OTE, a.s.).
Nejvýhodnější nabídky na trhu s energiemi pro nové zákazníky
Obchodníci již delší dobu nepřichází se stále levnějšími nabídkami. Jednou z mála možností, jak nabídku ještě více zatraktivnit, je k nabídce přidat finanční bonus. Sice v Kalkulátoru cen energií TZB-info je možnost bonus zadat, ale protože každý dodavatel má jinak stanovený bonus, někdo podle spotřeby, jiný podle distribuční sazby nebo podle toho, zda zákazník sjedná smlouvu online, není možné bonus jednoduchým výpočtem zadat pro srovnání. Proto jsem se rozhodl přidat k přehledu ještě jednu tabulku, druhá je se započítaným bonusem, který dodavatelé nabízejí. Díky těmto bonusům se v nabídkách objevily nabídky, které by se bez bonusu mezi nejlevnějšími neobjevily.
E.ON rozšiřuje službu Rovnováha. Domácí baterie pomohou stabilizovat síť a zákazníci za to získají měsíčně 450 korun
Službu E.ON Rovnováha aktivně využívá téměř 500 zákazníků a další přibývají. Díky pozitivním výsledkům pilotního testování a jednoduchému zapojení je služba nyní otevřena všem domácnostem s fotovoltaikou a bateriovým úložištěm, které splní technické podmínky.
„Zákazníkům nabízíme jednoduchou možnost, jak se zapojit do stabilizace dodávky elektřiny, a ještě na tom vydělat,“ říká Kateřina Stehlíková, vedoucí Product Innovations ve společnosti E.ON Customer Solutions. „Služba je zdarma, zákazníky za její využívání odměňujeme každý měsíc. Vždy obdrží fixní odměnu 450 korun a zároveň mají jistotu, že jejich baterii aktivujeme jen v nezbytných okamžicích, jelikož vše probíhá automaticky a bez nutnosti jakéhokoli zásahu. E.ON Rovnováha klientům zajistí maximální komfort při jejím užívání,“ dodává Kateřina Stehlíková.
Služba E.ON Rovnováha umožňuje domácnostem s fotovoltaickou elektrárnou (FVE) a bateriovým úložištěm aktivně zapojit svou technologii do systému řízení flexibility tak, aby pomohly vyrovnávat dodávku a odběr energie v distribuční síti. Klientům se díky pravidelné měsíční odměně zároveň zrychluje návratnost jejich investice do solárních panelů a baterií.
Domácnosti mohou výhodně participovat na energetickém systému bez jakéhokoli zásahu. Stačí vyplnit kontaktní formulář, E.ON zákazníkovi zdarma pošle modem, který zapojí do zásuvky a připojí k Wi-Fi. Software pak automaticky zpracuje signály a ovládá baterii tak, aby byla využita jen tehdy, pokud to síť skutečně potřebuje. Algoritmus respektuje skutečnost, aby stav baterie byl minimálně nad 30 %. Pokud by aktivní řízení například trvalo asi 20 minut, znamenalo by to změnu stavu baterie přibližně o 5 %.
Nejen fotovoltaiky. Flexibilita přinese další možnosti do budoucna
Domácnosti, které se do služby zapojí, tak mohou využít svůj solární systém nejen pro vlastní spotřebu, ale také jako součást chytré sítě, a to bez ztráty komfortu, bez provozních nákladů navíc a s garantovanou měsíční odměnou. Dle dat E.ONu je průměrně využito 10 % kapacity baterie na aktivaci, což odpovídá přibližně 7 korunám nákladů za elektřinu, kdežto pravidelná měsíční odměna činí 450 korun.
Služba je dostupná nejen všem zákazníkům E.ONu, ale i ostatním zájemcům, kteří disponují fotovoltaikou, fyzickou baterií a splní technické podmínky. To znamená, že mají kompatibilní střídač (např. Solax G4/G5, GoodWe ET, Huawei SUN2000, AEG, Dražice, Sofar Solar), načež společnost E.ON nabídku kompatibilních střídačů pravidelně aktualizuje a přidává další.
Dalším důležitým prvkem je, že zapojení do Rovnováhy je bez jakýchkoliv závazků. Klient může kdykoliv službu ukončit s příslušnou měsíční výpovědní lhůtou. „Flexibilita je pro energetiku nové generace klíčová,“ dodává Jakub Miškovský, seniorní manažer produktů ve společnosti E.ON. Dále dodává, že dojde během dalších měsíců k rozšíření služby Rovnováha o zařízení, která také mohou pomoci s energetickou flexibilitou.
„Dnes je to prostřednictvím baterií, ale plánujeme do budoucna rozšíření o elektromobily, anebo chytré systémy ohřevu vody. Proto již připravujeme další produkty pro ostatní technologie,“ vypočítává Jakub Miškovský. E.ON rovněž plánuje i dynamickou verzi Rovnováhy, kde výše odměny bude záviset na skutečném přínosu zákazníka.
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR za poslední týden s trendem vývoje proti předchozímu týdnu