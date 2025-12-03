Jak se změní ceny elektřiny a plynu v jednotlivých regionech po cenovém výměru ERÚ?
Jak se změní ceny elektřiny a plynu v jednotlivých regionech po cenovém výměru ERÚ?
Uplynulý týden obchodníci vyčkávali s novými ceníky na zveřejnění cenového výměru ERÚ. V článku najdete, jak se změní platby za energie v jednotlivých distribučních oblastech včetně cen základních produktů. Nechybí přehledné tabulky, grafy vývoje regulovaných cen podle spotřeby za posledních pět let a komentář Jiřího Matouška z Centropolu.
Společnost Slovenské elektrárne zveřejnila nový základní ceník elektřiny a plynu pro domácnosti a pro malé firmy. Jedná se o základní ceník pro ty klienty, kteří si nesjednali jiné ceny. Obchodník tyto ceny většinou vyhlašuje jednou za rok s tím, že po dobu kalendářního roku budou mít zákazníci stálé ceny. Ceny pro domácnosti obchodník snížil u elektřiny o 145 Kč/MWh s nízkým stálým platem 90 Kč/měsíc, který neměnil. Cena plynu i po jejím snížení o 100 Kč/MWh zůstává vysoko nad cenami i pro většinu stálých zákazníků jiných dodavatelů. Cenu elektřiny pro podnikatele dodavatel nechal stejnou jako v končícím roce 2 900 Kč/MWh.
SPP (Slovenský plynárenský podnik) sice zveřejnil nové ceníky pro příchozí zákazníky, ale s ohledem na téměř žádný pohyb na burze, nabídky Elektřina Jistota 1 rok (2, 3 roky) z prosince 2025 ve srovnání se srpnovými nabídkami neměnil. Jedinou změnou jsou prolongační ceníky, které obchodník vydává sice každý měsíc, ale v průběhu roku se takřka ceny nemění. Nyní již SPP zveřejnil ceníky na leden příštího roku a v nich snížil cenu silové elektřiny o 100 a plynu o 50 Kč/MWh.
Tab. 1: Přehled nových ceníků elektřiny a plynu za uplynulý týden (zeleně – zlevnění proti minulé verzi ceníku)
Cenový výměr Energetického regulačního úřadu mírně zvýší regulované ceny
Energetický regulační úřad (ERÚ) zveřejnil cenový výměr, který se týká regulovaných cen na rok 2026. Regulované ceny energií se budou mírně zvyšovat, ale zvýšené ceny by měly být kompenzovány klesajícími cenami obchodníků. Podívejme se na to, jak se změní platby u tří distribučních společností. K přehledu jsem ještě přidal ceny základních produktů dominantních obchodníků u těchto tří distribučních společností, protože domácností se základními produkty na dobu neurčitou je nejvíce a je na rozdíl od fixních tarifů velmi jednoduché odečíst jejich ceny. Dodavatelé jako ČEZ Prodej, E.ON Energie již zveřejnili nové ceníky, Pražská energetika vydala základní ceníky od 1. 11. s konkurenceschopnými cenami, takže jen Pražská plynárenská a innogy Energie mají „staré“ ceníky, což se může kdykoliv začátkem roku změnit.
V následujících tabulkách jsou zřetelné rozdíly v tom, kolik lidé zaplatí v jednotlivých regionech republiky. Tradičně nejméně za energie domácnosti vydají v Praze, kde jsou také nejnižší distribuční náklady a i ceny obchodníka jsou nižší. Naopak více platí zákazníci na jihu Čech a Moravy a v oblasti ČEZ Distribuce. Záleží na rozlehlosti regionu a i na investicích, které distributoři mají v plánu provést. V posledním řádku stojí za povšimnutí procentuální podíl obchodní složky ceny na celkových ročních nákladech, ten i příští rok díky zvýšení regulovaných cen a naopak snížení obchodních cen klesá.
Tab 2. 1: Jak se změní ceny elektřiny v roce 2026 v jednotlivých distribučních oblastech a u základních produktů dominantních dodavatelů
Tab 2.2: Jak se změní ceny elektřiny v roce 2026 v jednotlivých distribučních oblastech a u základních produktů dominantních dodavatelů
Tab 2.3: Jak se změní ceny plynu v roce 2026 v jednotlivých distribučních oblastech a u základních produktů dominantních dodavatelů
Jiří Matoušek ze společnosti Centropol Energy komentuje cenový výměr ERÚ:
Rok 2026 je prvním rokem šestého regulačního období (2026 až 2030) determinovaného nutnými vyššími investicemi, které vyžaduje probíhající decentralizace energetiky spojená s rozšiřováním a modernizací energetické infrastruktury. Vítáme, že přesto zůstává růst regulované složky cen energií jen mírný. Regulované ceny elektřiny jsou ale definovány dalším růstem fixních plateb o 4 až 18 procent.
Jsme navíc přesvědčeni, že v souladu s plány nové vlády vzešlé s parlamentních voleb, v průběhu roku 2026 dojde k úpravám systému příspěvků na podporované zdroje energie (POZE). Dlouhodobě jsme zastánci názoru, že právě státní zásah do regulované složky cen energií je v době, kdy evropské struktury nepřipouští zásadnější změny v přijatých ekologických cílech, jedinou smysluplnou cestou, jak korigovat koncové ceny elektřiny (i zemního plynu) pro odběratele. Mluví se o možnosti, že by POZE opět v plné výši hradil stát, jako tomu bylo od října 2022 do konce roku 2023 v době energetické krize.
Otázkou je, zda by bylo POZE „odpuštěno“ domácnostem i firmám ve 100% výši. Možnou variantou v rámci zachování konkurenceschopnosti firem je například státní úhrada za domácnosti ve výši 50 % s tím, že firmy nebudou platit POZE vůbec. Případně jiný poměr přijatelný jak pro domácnosti, tak pro firmy a především dispozice státního rozpočtu. Bez podobné podpory se české firmy ocitají v náročné situaci.
Regulované ceny elektřiny pro rok 2026 – fixní platby za jistič rostou o 4 až 18 procent
Na distribučním území ČEZ Distribuce u nejběžnější distribuční sazby D02d dojde k mírnému snížení ceny za megawatthodinu a zvýšení fixního platu, který známe jako platbu za jistič, o čtyři procenta. Při modelové roční spotřebě 3 MWh vzrostou náklady za celý rok pouze o 44 Kč. Cenový růst tak představuje 0,3 %. Domácnosti s nižší spotřebou si připlatí více vzhledem k rostoucí fixní ceně.
U distribuční sazby D25d (ohřev vody v bojleru) dojde opět k mírnému snížení ceny za megawatthodinu a zvýšení fixního platu, který známe jako platbu za jistič a to o částku 465 Kč za rok (zvýšení o 13,5 procenta). Při modelové roční spotřebě 5,5 MWh vzrostou náklady za celý rok pouze o 64 Kč. Cenový růst tak představuje 0,4 %. Domácnosti s nižší spotřebou si připlatí více vzhledem k rostoucí fixní ceně.
U distribuční sazby D57d (topenářská sazba) dojde k výraznějšímu snížení ceny za megawatthodinu o 23 % (u nízkého tarifu o 43 %) a zvýšení fixního platu, který známe jako platbu za jistič a to o 18 %. Při modelové roční spotřebě 12,5 MWh vzrostou náklady za celý rok pouze o 458 Kč. Cenový růst u této sazby činí 2 %. Domácnosti s nižší spotřebou si připlatí více vzhledem k rostoucí fixní ceně.
Vzhledem k cenovému vývoji neregulované (obchodní) složky ceny v cenících dodavatelů dojde v roce 2026 ke snížení celkové ceny elektřiny u většiny domácností.
Regulované ceny zemního plynu pro rok 2026 – fixní platby za kapacitu rostou shodným tempem jako spotřeba o 6 procent
Podle výměru zaplatí domácnost s roční spotřebou zemního plynu 5 MWh v roce 2026 o 275 Kč více, tedy o 6 % více než v roce 2025.
Podle rozhodnutí zaplatí domácnost s roční spotřebou zemního plynu 10 MWh v roce 2026 o 407 Kč více, tedy o 6 % více než v roce 2025.
Podle cenového výměru zaplatí domácnost s roční spotřebou zemního plynu 20 MWh v roce 2026 o 660 Kč více, tedy o 6 % více než v roce 2025.
Nejvýhodnější nabídky energií na trhu bez a se započítanými bonusy
I po změně regulovaných cen je velmi pravděpodobné, že se nejlevnější nabídky na trhu příliš směrem ještě k nižším cenám nezmění. Největšímu počtu zákazníků končí závazek ke konci roku. Proto tento týden je posledním, kdy ještě mohou změnit od prvního ledna dodavatele.
Ceny elektřiny a plynu na burzách v ČR
Tab. 4: Přehled cen na burzách v ČR s trendem ve srovnání s předchozím týdnem