ERÚ vydal cenové výměry, kterými stanoví regulované ceny elektřiny a plynu na rok 2026
Rada Energetického regulačního úřadu (ERÚ) schválila cenové výměry, kterými úřad každoročně stanoví regulované ceny elektřiny a plynu pro nadcházející rok. Regulované ceny elektřiny na hladině nízkého napětí by měly v průměru vzrůst přibližně o procento.
Na vyšších napěťových hladinách dojde naopak k poklesům, na hladině vysokého napětí téměř o 6 % a na hladině velmi vysokého napětí o cca 12 %. Cenové výměry pro plynárenství předpokládají průměrný nárůst regulované složky do 5 % v případě domácností, maloodběratelů, středních i velkých odběratelů. Regulované ceny elektřiny pro příští rok může ještě ovlivnit rozhodnutí vlády o úplném přenesení financování POZE na stát.
Cenové výměry musí ERÚ podle energetického zákona vydat do konce listopadu. Jejich vydání předcházel povinný veřejný konzultační proces. ERÚ v průběhu konzultací vypořádal 35 připomínek od 12 subjektů v oblasti elektroenergetiky a 20 připomínek od 5 subjektů v oblasti plynárenství. Připomínky se svým charakterem pohybovaly od drobných technických, až po žádosti o úpravu regulatorních principů.
V cenových výměrech pro oblast elektroenergetiky mělo pozitivní dopad snížení odhadu celkových výdajů na POZE v nadcházejícím roce. Regulované ceny jsou proto nižší, než předpokládaly návrhy cenových výměrů v konzultačním procesu. Příspěvek na POZE, který stále tvoří podstatnou část regulované ceny elektřiny, ale může dále ovlivnit případné usnesení vlády, pokud se ho rozhodne plně kompenzovat ze státního rozpočtu. V takovém případě by ERÚ vydal změnový cenový výměr a regulované ceny elektřiny by meziročně podstatně klesaly na všech napěťových hladinách.
Cenový výměr pro elektroenergetiku
Na hladině nízkého napětí, na které jsou připojeny především domácnosti a podnikatelé, by regulované ceny měly meziročně vzrůst v průměru o 1,1 %. Konkrétní změny se pak odvíjejí nejen od distribuční oblasti, ale také od charakteru odběru a distribuční sazby daného odběratele. Na hladině vysokého napětí dojde k průměrnému meziročnímu poklesu o 5,8 %, na hladině velmi vysokého napětí o 11,8 %.
Pozitivně se v regulovaných cenách odráží pokles cen za systémové služby a také klesající náklady na krytí technických ztrát v soustavách. Na vyšších napěťových hladinách oproti letošnímu roku zároveň výrazněji klesl příspěvek na POZE vlivem nastavení státní dotace a poklesu celkových nákladů na POZE.
Negativně na regulované ceny naopak působí rostoucí potřeba investic v energetických soustavách související s transformací energetiky, modernizací, obnovou a rozvojem soustav. Současně se stále projevuje inflace, která navyšuje provozní i investiční náklady.
„Při stanovení regulovaných cen se musíme řídit aktuálně platným usnesením vlády, které vyčleňuje ze státního rozpočtu dotaci na POZE ve výši 24,6 miliardy korun. Pokud v budoucnu dojde k rozhodnutí o přenesení celé podpory POZE na stát, jsme připraveni neprodleně vydat změnový cenový výměr. Pro nízké napětí by to znamenalo meziroční pokles regulovaných cen o více než 15 procent, pro vysoké napětí o 21 procent a pro velmi vysoké napětí o více než 34 procent,“ vysvětluje Jan Šefránek, předseda ERÚ.
Cenový výměr pro plynárenství
V oblasti plynárenství v příštím roce průměrné regulované ceny meziročně vzrostou o 4,7 % pro domácnosti a maloodběratele a o 4,5 % pro střední a velkoodběratele.
Hlavním důvodem nárůstů je, podobně jako v elektroenergetice, potřeba vyšších investic. V plynárenství má navíc negativní vliv také nízká spotřeba, která v minulých letech dosáhla svého třicetiletého minima.
„Na regulované ceny plynu stále negativně působí nízká spotřeba a dále vyšší potřeba investic. Spotřeba sice roste, ale pomaleji, než se očekávalo. Na druhou stranu pozorujeme mírné oživení tranzitu plynu, z čehož díky nově nastavené metodice cenové regulace těží domácí zákazníci,“ dodává Jan Šefránek.
Očekávaný vývoj celkových cen elektřiny a plynu
Co se týče meziročních změn celkových cen elektřiny a plynu, tedy při zohlednění regulované i neregulované složky ceny, lze očekávat spíše jejich pokles. Změny ale budou velmi individuální v závislosti na smlouvě konkrétního zákazníka. K poklesu, řádově v jednotkách procent, dochází u nefixovaných produktů na dobu neurčitou. U smluv na dobu určitou s fixovanou cenou se změny budou odvíjet toho, zda zákazníkům aktuálně končí fixace. U končících dlouhodobých fixací lze s novou smlouvou očekávat pokles cen až o desítky procent. V případě trvajících fixovaných smluv se ale neregulovaná složka nijak nezmění, a vliv tak bude mít pouze regulovaná složka. Výhodnější nabídky obchodní, tj. neregulované složky, získají zejména aktivní zákazníci.
Cenové výměry v plném znění jsou k dispozici na webových stránkách ERÚ.