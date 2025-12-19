PF 2026: To nejlepší z roku 2025 očima redaktorů TZB‑info
PF 2026: To nejlepší z roku 2025 očima redaktorů TZB‑info
Redakce portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv Vám přeje krásné Vánoce a vše dobré v roce 2026. Podívejte se na shrnutí toho nejdůležitějšího a nejzajímavějšího, co jsme pro Vás v roce 2025 natočili a publikovali nebo se v roce 2026 zveřejnit chystáme.
V letošním PF videu jsme se ohlédli za rokem plným silných témat, výjimečných reportáží a osobních setkání. Společně jsme se dostali tisíc metrů pod zem k hlubinné těžbě uhlí, která v Česku brzy definitivně skončí, i vysoko nad zem při stavbě větrné elektrárny. Přinesli jsme podrobný pohled na blackout ve Španělsku, odborné konference i praktické seriály, které krok za krokem ukazují zateplování domu či na co si dát pozor u rozvodů vzduchotechniky.
Sledovali jsme také pokračování projektu výstavby školního kampusu v Zambii, kde jsme zblízka monitorovali stavební postupy i každodenní realitu práce v náročných podmínkách rozvojové země. Mezi další zajímavá témata patří i proměna Fabriky 1861 v Semilech v mimořádné kulturní centrum, jehož další vývoj budeme sledovat i nadále.
Toto je ale jen malý výběr z toho, čemu jsme se letos věnovali. Témat, reportáží, článků a videí bylo samozřejmě mnohem víc a další už vznikají. Naše práce nás baví a těší nás, že ji sledujete s námi.
Děkujeme vám za přízeň, důvěru a čas, který věnujete obsahu na TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv. Přejeme vám klidné Vánoce, pevné zdraví a úspěšný rok 2026. Těšíme se na další setkávání u nových témat, reportáží a seriálů!