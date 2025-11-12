Známe ceny elektřiny a plynu na příští rok pro většinu stávajících zákazníků
Přehrát audio verzi
Známe ceny elektřiny a plynu na příští rok pro většinu stávajících zákazníků
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
ČEZ a E.ON mají nové ceníky pro rok 2026, E.ON navíc měnil ceny pro nové zákazníky. Ceníky změnili i další obchodníci, jako EPET, MND nebo České teplo. ČEZ představil dynamický tarif – nabídku mířící do budoucnosti. Podívejte se na přehled nejvýhodnějších tarifů pro nové zákazníky i na to, jak se vyvíjejí ceny na burzách v ČR.
V uplynulém týdnu významní dodavatelé vydávali nové ceníky. Velká část z nich byla určena pro stávající zákazníky a bude platit od nového roku, zatím s regulovanými cenami od 1. září. Obchodníci také měnili akviziční ceníky pro nové zákazníky. Přehled nejvýznamnějších změn uvádím v následující tabulce. Sice obchodníci zveřejnili nové ceníky, ale často ceny komodit proti předchozí verzi vůbec nezměnili. Někteří dodavatelé zvyšovali stálý plat, což je dneska obvyklé. Významného snížení plateb za energie se v příštím roce dočkají stávající zákazníci největších dodavatelů, společností ČEZ Prodej a E.ON.
Společnost ČEZ Prodej uplynulý týden zveřejnila nové ceníky pro stávající, většinou věrné zákazníky. Oproti letošku budou klienti dodavatele platit méně za silovou elektřinu i za plyn. Například ČEZ u nejobvyklejšího tarifu D02d sníží cenu elektřiny o 198 Kč/MWh a plyn při spotřebě 12 MWh, kterou uvádím v tabulkách, sníží cenu komodity o 57 Kč/MWh. Tím domácnost na elektřině při spotřebě 2 MWh ušetří zhruba 376 korun proti letošku a na plynu 726 Kč. Úsporu mírně snižuje vyšší stálý plat, který se takřka jednotně zvyšuje ze 128 na 135 Kč/měsíc. Tarifů pro stávající zákazníky mají hlavní dodavatelé mnoho, v současné době se obchodníci snaží sjednotit ceny pokud možno všech produktů, což je i u nových ceníků pro stávající zákazníky ČEZu. Obchodník neměnil akviziční ceníky pro nové zákazníky.
Naproti tomu E.ON zveřejnil nové ceníky s platností od 1. listopadu. Ceny energií pro nové zákazníky neměnil. Podstatnější změnou je ukončení nabídky tarifu s postupně klesající cenou, se závazkem na tři roky a se servisní službou v ceně. Dodavatel tuto nabídku nahradil tarifem se závazkem na tři roky a s fixní cenou stejnou po celou dobu závazku. Cena komodity je zhruba stejná, jako dříve průměrná klesající cena po tři roky odběru. Prodejce ale u tohoto produktu zvýšil stálý plat u nabídky elektřiny.
Obchodník již také publikoval na svých stránkách nové ceníky pro stávající, věrné zákazníky. Cena silové elektřiny základního produktu u tarifu D02d nově klesla o 325 Kč/MWh, tím klienti za rok při spotřebě 2 MWh ušetří 641korun i se zvýšením stálého platu na 119 Kč/měsíc. U základní nabídky plynu naopak prodejce snížil cenu stálého platu o 11 korun a cenu plynu o 145 Kč/MWh, tak že domácnost při spotřebě 12 MWh ušetří za rok 2 265 Kč. Cena stálého platu je proti předešlému ceníku pro všechny odběry stejná, to je i při malých odběrech nebo při odběrech vyšších než 63 MWh, kde je nově plat zaveden.
EPET změnil názvy svých tarifů určených novým zákazníkům. Nově se produkty se závazkem na 12, 24 a 36 měsíců nazývají například FIX 12 GARANT. Ve srovnání s předchozími cenami dodavatel snížil cenu silové elektřiny o 50 až o 150 Kč/MWh, nejvíce u tarifu se závazkem na 12 měsíců. U plynu je nová cena nižší o 9 až o 86 Kč/MWh. Opět se nejvíce snižuje cena nabídky s nejkratším závazkem.
I první lednová cena měsíčního fixu nové zájemce určitě nepotěší. V současné době díky velké konkurenci na trhu jsou klasické nabídky mnohem levnější.
Tab. 1: Přehled nových ceníků za uplynulý týden (zeleně – snížení ceny proti minulé verzi ceníku, červeně – zvýšení ceny)
Dynamický tarif od ČEZu
Společnost ČEZ Prodej nedávno zavedla nový produkt Dynamický tarif, ve kterém umožňuje svým zákazníkům s průběhovým měřením si rozdělit spotřebu v domácnosti tak, aby byla výhodnější, než kterou mají nyní. Nabídka je vhodná pro všechny zájemce, kteří mají nainstalované průběhové měření a mají klasický produkt pro dodávku elektřiny. Je jedno, zda se jedná o smlouvu s fixní cenou nebo se smlouvou na dobu neurčitou bez garance ceny. Naopak tuto službu nemohou využít klienti se spotovým ceníkem. Dynamický tarif je určen jak pro domácnosti, tak drobné podnikatele na celém území republiky.
Princip Dynamického tarifu spočívá v tom, že celý den je rozdělen do několika časových pásem. Ta jsou dopředu pevně daná po celý rok a jsou ještě rozdělena na dvě roční období, na letní a na zimní. Sleva nebo přirážka se vypočítá podle toho, jaké ceny standardního produktu domácnost má. Výše slevy bude závislá na ceně produktu, který zákazník využívá a na ceně při rozdělení v konkrétním časovém pásmu. Dodavatel slibuje, že výpočty bude pravidelně aktualizovat.
Ještě předtím, než obchodník uzavře smlouvu na doplněk Dynamický tarif, proběhne tzv. Dynamický tarif na zkoušku. V případě původní smlouvy bez fixace se zkouší produkt 12 měsíců, u produktu s fixací na zkoušku probíhá do doby, kdy bude možno změnit produkt. Pokud domácnost po jedenácti měsících nebude mít úsporu, nabídka pro ni končí. Dynamický tarif lze také kdykoliv vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou.
O průběhové měření lze požádat, za to se platí v řádu několika tisíc, ale do poloviny roku 2027 by měla být tímto měřením osazena všechna odběrná místa se spotřebou nad 6 MWh a do konce roku 2032 všechna odběrná místa.
Tento produkt kombinuje výhody proměnných cen na trhu, zákazník si může rozdělit spotřebu tak, aby více ušetřil proti současnému stavu. Navíc u každého produktu má jistotu, že nebude platit nadměrné částky za spotřebu v době vysokých cen silové elektřiny jako u klasického spotu. Dodavatel zase získává velkou výhodu v tom, že tímto způsobem si zákazníky může částečně zavázat a snížit si tak odliv zákazníků.
Nejvýhodnější nabídky elektřiny a plynu na trhu ke sjednání pro nové zákazníky
V následující tabulce jsou nabídky určené pro ty, kteří chtějí změnit dodavatele, protože vědí, že tímto způsobem mohou docílit lepších podmínek, než měli doposud. Chtěl bych také upozornit, že v Kalkulátoru cen energií je opět spuštěna poptávka pro zákazníkem vybranou nabídku s tím, že ostatní vyřizuje portál Ušetřeno.cz.
Ceny energií na burzách v ČR
Tab. 3: Ceny na burzách v ČR s trendem vývoje proti předchozímu týdnu